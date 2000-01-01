náhledy
Křehkost. Takové je letošní téma populárního sochařského festivalu Umění ve městě. Do ulic, parků a zákoutí především Českých Budějovic nainstalovali svá díla autoři současného výtvarného umění už po devatenácté. Poprvé se však festival rozšířil i mimo hranice jižních Čech, a to na Vysočinu. Podívejte se na nejzajímavější instalace.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Průhledem přes jednoho z rytířů získáte zajímavou perspektivu a pohledy na českobudějovické náměstí Přemysla Otakara II.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Sousoší Čestmíra Sušky nese jednoduché jméno: Rytíři (Knights). A baví nejen děti. Venkovní galerie pod širým nebem se letos poprvé v historii rozrůstá za hranice Jihočeského kraje. Nově nabídne přehlídku děl také divákům na Vysočině s podtitulem Umění nás spojuje, a to v Pelhřimově či v Horní Cerekvi.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Dílo nazvané Heavy is the crown přidal před budějovické vlakové nádraží sochař Robert Ondráček. Letošní téma reaguje na čím dál více rozdělenou společnost a tlak na maximalizaci zisku, které narušují křehké rovnováhy. Festival pokládá otázky do veřejného prostoru prostřednictvím děl, jež zhmotňují křehkost ekosystémů, vztahů, demokracie i samotných materiálů.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
„V konzumním světě orientovaném na nové a snadno nahraditelné věci často zapomínáme pečovat o hodnoty, které jsme my sami nebo naši předci vybudovali. Festival se ptá, zda naše společnost dokáže vytvořit díla trvalé hodnoty, nebo svět zahltí banalitou, neúctou a odpadem,“ vysvětluje iniciátor festivalu Michal Trpák. Na snímku se svým dílem Mazlík, kterého usadil na střechu kina v Pelhřimově.
Autor: Václav Pancer, ČTK
Umění ve městě si našlo nový prostor pro své instalace u nově opravené výpravní budovy vlakového nádraží celkem nedávno. A tento prosto jakoby přímo k umění vybízel. Dříve narození si určitě na tomto místě vybaví vystavenou parní lokomotivu a to, jak si v ní jako děti hrávali.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Budějovický hotel Budweis je už tradičním podporovatelem sochařského festivalu. Na stříšce nad vchodem tu sochy najdete téměř každý rok. Letos zde vystavuje umělec Libor Hurda.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
A ten pojmenoval své dílo Punk’s not dead. Pivní lahve ztvárněné jako punkové „číro“ v protisvětle vytváří opravdu zajímavý pohled.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
„V Jihočeském kraji představí své práce 14 výrazných autorů. Mezi hlavní magnety ročníku budou patřit monumentální instalace Rytířů od Čestmíra Sušky na budějovickém náměstí a bronzový robot Marvin od Jaroslava Róny na soutoku u hvězdárny. Tentýž autor umístí sochu Waldemara u zámku na Hluboké. Před nově zrekonstruovanou Slavií se objevil leštěný Anuloid Lukáše Raise (na snímku),“ vyjmenovává Trpák některá lákadla.
Autor: Václav Pancer, ČTK
Umělec Petr Mucha a jeho vnímání křehkosti – Ascension. Žlutou sochu najdete v zahradě kláštera na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Socha Petra Muchy může někomu připomínat skokana, který se právě vrhá do bazénu z vysoké skokanské věže či ze skály.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Jen o pár kroků dál od zahrady uvidíte dílo Marka Rejenta. Ten pomíjivost bytí ztvárnil přístupnou Lebkou, kterou najdete na Piaristickém náměstí přímo pod klášterem.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
A když se podíváte přímo do ní, uvidíte celkem nezvyklé pohledy na samotné náměstí či tradiční čtvrteční a sobotní trhy.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Na budějovickém Havraním náměstíčku u Rabenštejnské věže, centra celého festivalu, vystavuje svou instalaci Zuzana Kantová. Ta své dílo nazvala Betonová zahrádka. A významnou součástí festivalu je doprovodná výstava tavené skleněné plastiky s názvem Crystal SIN: světlo, kterou ve spolupráci se SIN Studio Gallery hostí zdejší Galerie Rabenštejnská. Výstava potrvá od 5. června do 13. září 2026 a představí unikátní skleněná díla čtyř renomovaných autorů: Ronyho Plesla, Richarda Štipla, Krištofa Kintery a Pauliny Skavové.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
V letošním ročníku festivalu Umění ve městě nemůže chybět ani Lannova třída v centru Českých Budějovic. Na tomto místě si lidé mohli prohlížet už řadu uměleckých děl, například loni jakéhosi běžce či před pár lety sochu připomínající zásuvku od člena kapely Tata Bojs Milana Caise. Letos si frekventované místo vybral sochař Zdeněk Ruffer se svým Iónským sloupem.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Díky partnerství s MAS Šipka a Mikroregionem Pelhřimov letos vůbec poprvé festival expanduje na Vysočinu, kde tvoří tematickou linku Umění nás spojuje. Celkem devět autorů zde představí sochy pracující s křehkými vazbami i materiály. Náměstí v Pelhřimově například zdobí Čočka od Čestmíra Sušky.
Autor: Václav Pancer, ČTK