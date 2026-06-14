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OBRAZEM: Na pěší zóně se tyčí sloup z pneumatik, na náměstí si povídají rezaví rytíři
Lidé ruší prázdninové pobyty u Lipna, reagují na zprávy o kvalitě vody v přehradě
Letní sezona se blíží, ale ubytovatelé kolem Lipenské přehrady pozorují, že desítky lidí ruší své pobyty. Ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu Petr Soukup to spojuje s informacemi na...
Loupež v autobusu. Mladík mířil pistolí školačkám na hlavu a chtěl peníze
Střelnou zbraň ve čtvrtek ráno podle svědků namířil mladík na hlavy dvou nezletilých dívek v autobusu z Dolního Dvořiště do Kaplice na Českokrumlovsku. Pod pohrůžkou střelby se od nich dožadoval...
Žena šla ukončit život do lesa sebevrahů. Našli ji zraněnou a v bezvědomí
Policisté, strážníci, hasiči, kynologové i specialisté s drony se ve středu v noci zapojili do pátrací akci po ženě, která byla ve špatném psychickém stavu a šla do lesa na okraji Českých Budějovic,...
OBRAZEM: Na pěší zóně se tyčí sloup z pneumatik, na náměstí si povídají rezaví rytíři
Křehkost. Takové je letošní téma populárního sochařského festivalu Umění ve městě. Do ulic, parků a zákoutí především Českých Budějovic nainstalovali svá díla autoři současného výtvarného umění už po...
Točna má jistotu do roku 2029. Kdo zaplatí přes miliardu za stavbu nové?
Otáčivé hlediště v Českém Krumlově zůstane minimálně do roku 2029 v zámecké zahradě. České Budějovice jako zřizovatel Jihočeského divadla se na prodloužení smlouvy o tři roky domluvily s Národním...
Louka v Budějovicích, která láká developery, se může proměnit v komunitní pole
Developeři po něm lační a představují si tam domy s byty, za které budou zájemci utrácet miliony korun. Pozemek u Stromovky hned za Kauflandem ovšem patří městu České Budějovice a na radnici roky...
Do jednání o koupi Dynama vstoupil Jihočeský kraj, okamžitě zahájil audit
Jihočeský kraj oficiálně vstoupil do jednání o koupi fotbalového Dynama. Majitelka Nneka Ede o prodeji uvažuje poté, co klub nezískal profesionální licenci. Podle hejtmana Martina Kuby začal okamžitý...
Muž chtěl zabránit další nehodě po sražení divočáka, smetlo ho auto
Vážná nehoda se stala v sobotu pozdě večer na okraji Českých Budějovic. Auto tam srazilo motoristu, který se snažil pomoci jiné řidičce po střetu s divočákem. Muže ve vážném stavu transportovali na...
OBRAZEM: Na pěší zóně se tyčí sloup z pneumatik, na náměstí si povídají rezaví rytíři
Křehkost. Takové je letošní téma populárního sochařského festivalu Umění ve městě. Do ulic, parků a zákoutí především Českých Budějovic nainstalovali svá díla autoři současného výtvarného umění už po...
iDNES Lounge: Sezona Motoru v první lize pro mě byla hokejová smrt, vzpomíná Kotalík
Léto stráví se synem, na hokeji a také na golfu. Bývalý skvělý útočník a spolumajitel budějovického Motoru Aleš Kotalík hovoří v podcastu iDNES Lounge, Jihočeši o šancích Václava Prospala na místo...
Loupež v autobusu. Mladík mířil pistolí školačkám na hlavu a chtěl peníze
Střelnou zbraň ve čtvrtek ráno podle svědků namířil mladík na hlavy dvou nezletilých dívek v autobusu z Dolního Dvořiště do Kaplice na Českokrumlovsku. Pod pohrůžkou střelby se od nich dožadoval...
Odstoupit nehodlám, říká nový ředitel školy v Třeboni. Jeho výběr pobouřil rodiče
Výběr ředitele Základní školy Sokolská v Třeboni už týdny budí emoce. Starosta na jednání zastupitelstva na začátku června vyzval rodiče žáků i učitele k osobnímu setkání. Podle jejich ohlasů však...
Žena šla ukončit život do lesa sebevrahů. Našli ji zraněnou a v bezvědomí
Policisté, strážníci, hasiči, kynologové i specialisté s drony se ve středu v noci zapojili do pátrací akci po ženě, která byla ve špatném psychickém stavu a šla do lesa na okraji Českých Budějovic,...
Průmyslová zóna je zase o krok blíž. Soběslav podepíše plánovací smlouvu
Nepodepisujte to, prosili někteří přítomní na mimořádném zastupitelstvu minulé úterý v Soběslavi na Táborsku. Na programu byla plánovací smlouva k průmyslové zóně u dálnice D3. Celková výměra činí 21...
Z Jindřichova Hradce do celého světa. Basketbalová akademie rozvíjí talenty
Basketbalisté z Česka i ciziny míří do Jindřichova Hradce za šancí prorazit v zámoří nebo na jiných prestižních značkách. GBA využívá hlavně zahraniční trenéry a je úspěšná. Vychovalo už přes sto...
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O post budějovického primátora zabojují i Teplý a Talíř, synové známých otců
Podzimní komunální volby se blíží a strany a hnutí v Českých Budějovicích představují své lídry. Kandidátem na primátora je u ODS Jan Teplý, syn šéfa Madety. Lidovci sázejí na dalšího z rodu Talířů....
Dosud byli v podnájmu. Suchdolští záchranáři mají novou výjezdovou základnu
Najezdili 60 tisíc kilometrů a ošetřili 1 200 pacientů. To jsou loňské statistiky zdravotnických záchranářů ze Suchdolu nad Lužnicí na Jindřichohradecku. Ti se nyní dočkali nové výjezdové základny,...