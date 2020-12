Místo podmínky vězení. Čech, který bojoval na Ukrajině, si odsedí tři roky

Rozhodnutí odvolacího soudu je pravomocné. Muž byl původně obžalovaný z přípravy teroristického útoku, soudy ho nakonec potrestaly za účast na organizované zločinecké skupině.



„Napadený rozsudek byl Vrchním soudem v Praze z podnětu státního zástupce zrušen pouze ve výroku o trestu,“ řekla České televizi mluvčí vrchního soudu Kateřina Kolářová.



„Obžalovaný se odsuzuje k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání tří let. Pro výkon tohoto trestu se zařazuje do věznice s ostrahou,“ doplnila.

P. K. podle obžaloby působil v řadách armády samozvané Doněcké lidové republiky mezi roky 2015 až 2016. Před českobudějovickým krajským soudem nevypovídal, v přípravném řízení však tvrdil, že na východní Ukrajině chtěl pomáhat civilistům, lidem bez domova nebo pracovat v nemocnici.

„Na Facebooku jsem uviděl skupinu, která měla 12 tisíc členů a jmenovala se ‚Rusko je náš opravdový přítel‘. Tam jsem se seznámil s jednou paní a ptal jsem se, jak se tam dostat a jestli má cenu tam jezdit. Dala mi kontakt na facebookový profil jiného muže, který ví, jak to tam chodí. Ptal jsem se na otázky, co k tomu potřebuji. Bylo to asi začátkem léta 2015. Sbíral jsem k tomu informace. Napsal mi, že si mám udělat vízum do Ruska, že mě tam vyzvedne,“ popsal muž ve svém prohlášení.

Tvrdil, že na východní Ukrajině chtěl pomáhat civilistům, lidem bez domova nebo pracovat v nemocnici. „Přišlo mi nefér, že tam lidé žádnou pomoc nedostávají,“ uvedl.

Podle žalobce však byla motivace obžalovaného jiná. Patrně se chtěl zapojit na Ukrajině do konfliktu v tankové jednotce, kde absolvoval vojenský výcvik. Následně v armádě působil jako střelec nebo řidič.



Konflikt na Ukrajině propukl v roce 2014 po svržení režimu proruského prezidenta Viktora Janukovyče a následné Ruské anexi Krymu. Boje mezi povstalci a vládě loajálními vojsky tehdy propukly na začátku dubna a od té doby si vyžádaly přes 14 tisíc obětí.

Česká republika samozvané republiky proruských separatistů neuznává a trvá na tom, že jimi ovládaná území, stejně jako Ruskem anektovaný Krym, jsou nedílnou součástí Ukrajiny.

Český trestní zákoník definuje teroristický útok jako čin spáchaný proti České republice nebo mezinárodní organizaci, zároveň ale uvádí, že české právo poskytuje ochranu proti teroristickým činům i cizím státům.

Z terorismu byl kvůli účasti v bojích na Ukrajině v minulosti obžalován i bývalý český voják Erik Eštu, soudy ho však nakonec potrestaly za službu v cizích ozbrojených silách podmíněným trestem.



Zatím nepravomocně potrestal pražský městský soud za boj na straně separatistů Bělorusa Alexeje Fadějeva, za účast na organizované zločinecké skupině mu uložil 4,5 roku vězení.