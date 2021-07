V Budějovicích pokračuje úklid po bouřce, zůstává výstraha v parcích

Bouře za sebou minulý čtvrtek nechala takovou spoušť, že město muselo povolat na úklid polámaných a vyvrácených stromů další firmy.

„Začali jsme s odstraňováním hned v pátek ráno. Zapojily se do něj firmy, s kterými běžně spolupracujeme. Množství dřeva je ale tak velké, že jsme požádali o pomoc další místní společnosti. Celkem tak teď jsou čtyři. Disponují speciální technikou a proškolenými pracovníky,“ shrnul Tomáš Kubeš, vedoucí odboru správy veřejných statků.



Vedení radnice záhy informovalo, že úklid potrvá několik dnů. V pondělí firmy pracovaly u sportovní haly a plaveckého a zimního stadionu či parku Háječek.



„Z větší části nebo zcela úplně je hotovo v parcích Dukelská a Na Sadech, v Rožnově nebo u Lidické třídy,“ uvedl náměstek primátora Juraj Thoma.

Kdy bude spoušť definitivně pryč, to zatím není jasné. „Množství událostí je ohromné. Předpokládáme, že nahrubo by mohlo být uklizeno do konce tohoto týdne. Pak budou pokračovat menší dočišťovací práce,“ přidal Kubeš.

Ten připomněl, že i nadále platí varování, aby lidé neriskovali, nevstupovali do parků a nezdržovali se v blízkosti stromů. V týdnu na některá místa vyrazí těžká technika.

„Varování platí v podstatě pro všechny parky. Až bude definitivně hotovo, budeme občany informovat,“ dodal Kubeš, který podle svých slov takové následky bouře v Budějovicích ještě neviděl.

Celý Jihočeský kraj je navíc oblastí, pro kterou platí aktuální varování před silnými bouřkami vydané Českým hydrometeorologickým ústavem pro úterý 13. července.



Polámané stromy jsou nedaleko sídliště Šumava, u řeky Vltavy nebo v parku Stromovka a na dalších místech.

Město v této době zadává dendrologický průzkum parku Dukelská a Senovážného náměstí kvůli plánovaným investicím. Chystá se i v parku Háječek. Čtvrteční bouře s větrem o rychlosti až 30 metrů za sekundu však lámala i zdravé stromy.