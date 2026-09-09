Kriminalisté při prověřování všech okolností souvisejících s případem spolupracovali s Centrem environmentálních forenzních věd Univerzity Karlovy, Hydrobiologickým ústavem Biologického centra Akademie věd České republiky, Státním veterinárním ústavem Jihlava a státním podnikem Povodí Vltavy.
„Výsledky odborných zkoumání, které kriminalisté obdrželi, potvrdily, že příčinou úhynu psů bylo pozření biomasy, která obsahovala bentické sinice. Analýzy byly provedené ze vzorků odebraných na několika místech vodní nádrže Lipno a z obsahu žaludků uhynulých zvířat,“ popsal českokrumlovský policejní mluvčí Miroslav Šupík.
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Vlivem poklesu hladiny vodní nádrže se odkrylo dno, které je za běžného stavu pod vodou. Bentické sinice se za normálních okolností vyskytují na dně. Psi se tak mohli dostat do přímého kontaktu s biomasou obsahující bentické sinice produkující toxické látky.
„Bentické sinice mohou být pro zvířata nebezpečné. Největší riziko je pro psy, protože ti je s oblibou žerou. Pes je specifický v tom, že když na břehu uvidí tyhle tmavé chuchvalce bentických sinic, tak se na ně vrhne. Fungují jako takzvaný atraktant, prostě psům voní nebo chutnají. A pes je schopný toho během chvilky sežrat opravdu hodně. A pokud tyto sinice obsahují neurotoxiny, otrava na sebe nenechá dlouho čekat. Pěna u tlamy, křeče a celkový kolaps jsou typickými příznaky,“ vysvětloval před časem v rozhovoru pro iDNES.cz hydrobiolog Petr Znachor.
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„Na základě všech zjištěných skutečností není v daném případě dáno podezření ze spáchání trestného činu ani přestupku,“ uzavřel policejní mluvčí.