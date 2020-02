Ubytovnu zavřou a problematické rodiny přestěhují z Purkratic do Písku

V zimě si nemohou pořádně vyvětrat kvůli zápachu z komínu. Obyvatelé ubytovny totiž pálí například PET lahve. V létě se bojí o svou bezpečnost, protože na tamní statek přicházejí za svými známými pochybné skupiny lidí. Kolem objektu se navíc neustále hromadí odpadky.

Patnáct stálých obyvatel osady Purkratice u Písku se už řadu let potýká s problémy, které jim přináší život v sousedství ubytovny pro sociálně slabé s existenčními problémy spravované střediskem Naděje.

„Do statku přijímají stále problematičtější rodiny, které nerespektují pravidla ubytovny ani základní formu občanského soužití. Umisťují tam nejobtížnější lidi z Písku,“ popsal ve své zprávě osadní výbor Purkratice.

Prvně na problém obyvatelé osady poukazovali už v roce 2017. Tehdy na jednání píseckého zastupitelstva vznesli návrh na přemístění tohoto zařízení. Jenže se nic nedělo.

„Klid a bezpečí stálých obyvatel jsou dlouhodobě podřazeny problémům, destrukční činnosti a nestandardnímu chování lidí ubytovaných v Naději, kterých je většina. Touto skupinou se cítíme být dlouhodobě omezováni a ohrožováni,“ upozornila za osadní výbor jeho předsedkyně Lenka Nádějová.

Podle oblastního ředitele Naděje Daniela Svobody hlídají areál většinou přes noc a v sobotu a neděli v odpoledních hodinách strážní. „Dohlížejí především na to, aby tam byl pořádek z hlediska vzájemného soužití. V Purkraticích bydlely komplikované rodiny a skutečně se mohlo stát, že nechaly kolem nepořádek, který jsme se ale vždy snažili i po upozornění osadního výboru uklidit,“ naznačil Svoboda.

Od loňského listopadu už Naděje nové rodiny nepřijímá

Situace by se měla od příštího roku zlepšit. Zastupitelé totiž na svém posledním zasedání potvrdili lednové rozhodnutí rady města, podle něhož k 31. prosinci ukončí ubytovna svou činnost.

Odbor sociálních věcí společně s domovní a bytovou správou současně pracuje na projektu s názvem Koncepce bydlení města Písku. Jeho náplní je kromě jiného plán řešení situace právě v lokalitě Purkratice. Z loňských jednání pak vyplynulo, že podmínky v objektu jsou navíc v dnešní době nevyhovující a neumožňují důstojný život ani samotným ubytovaným rodinám.

Těch je momentálně osm, pět z nich žije na statku s dětmi. Od loňského listopadu už Naděje nové nepřijímá. Město počítá s tím, že někteří lidé se přestěhují do ubytovny ve Svatoplukově ulici v Písku, dalším najde případně jiný druh bydlení.

„Co se týká Svatoplukovy ulice i Purkratic, není to tak, že by tam rodiny žily řadu let. I ve Svatoplukově se složení průběžně mění. S každou rodinou budeme individuálně mluvit o jejích možnostech. Ubytovna ve Svatoplukově ulici má 19 bytů. Není možné, aby se to tam nafukovalo. Samozřejmě záleží i na tom, jestli rodina dluží městu a podobně. Budeme zkoumat možnosti u každé z nich,“ informovala vedoucí odboru sociálních věcí Michaela Baslerová.

Zastupitel Marek Anděl (Písek sobě) vyjádřil obavu, aby za nějakou dobu neřešilo město otázku, kam přesunout obyvatele ubytovny ve Svatoplukově ulici. Právě na jejím místě totiž počítá studie využití Žižkových kasáren v budoucnu s výstavbou sportovní haly.

„Lidé z ubytovny v Purkraticích se přesunou do Svatoplukovy, jenže když vidím plány, kde má stát sportovní hala, Svatoplukova se bude asi bourat taky. Tak se ptám, jaký je krok tři?“ dotazoval se Anděl.

Co bude se statkem?

Podle místostarostky Petry Trambové (Pro Písek) je ale tato úvaha předčasná. „Než začnou konkrétní úpravy v Žižkových kasárnách, tak to potrvá pět šest let. Tento krok je tedy opravdu velmi v nedohlednu a zatím není v plánu, že by se Svatoplukova v nejbližších letech bourala,“ řekla Trambová.

Zastupitele Jiřího Hořánka (ANO) zajímalo, jak město naloží s prázdným objektem purkratického statku. „Zbourat, upravit místo na parčík, udělat opatření, aby tam nebyla ubytovna pro bezdomovce a tak dále. Aby z této budovy nebyl Honzíček číslo dvě,“ narážel Hořánek na fakt, že objekt po bývalé psychiatrické léčebně U Honzíčka chátrá a město už léta řeší, co sním udělat.

Podle místostarostky Trambové zatím město nemá pro statek konkrétní využití. „Kloníme se spíš k zařazení do nepotřebného majetku,“ informovala.

Právě otázky budoucnosti statku se obávají i stálí obyvatelé Purkratic. „Osadní výbor vítá rozhodnutí zastupitelstva o zrušení ubytovny. Bojíme se ale toho, co bude s areálem dál. Jednu problematickou ubytovnu pro zahraniční dělníky už máme na začátku osady. Po úzké silnici jezdí k tamní firmě obousměrně kamiony, parkují tam. Byli jsme obklíčeni ubytovnami, a jestli se zastupitelé nezachovají zodpovědně, budeme mít znovu problém,“ naznačila Lenka Nádějová.