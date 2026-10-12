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U Českých Budějovic najel vlak do kamenů na kolejích, policie hledá viníka

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  20:49

U Českých Budějovic najel vlak do kamenů na kolejích, policie hledá viníka (12. řijna 2026) | foto: Správa železnic

Osobní vlak narazil v pondělí večer na železniční trati mezi Českými Budějovicemi a Novou Vsí do kamenů, které na koleje nastražil neznámý pachatel. Souprava nevykolejila a nikdo z cestujících se nezranil. Provoz na trati byl zastaven. Policie případ vyšetřuje pro podezření z obecného ohrožení a žádá veřejnost o pomoc.

K incidentu došlo na železniční trati mezi Českými Budějovicemi a Novou Vsí u Českých Budějovic, konkrétně na úrovni obce Vidov. Neznámý pachatel tam na koleje nastražil kameny, do kterých následně narazil projíždějící osobní vlak.

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„Nikdo nebyl zraněn, nedošlo k vykolejení. Na místě zasahují složky IZS. Událost se vyšetřuje. Provoz v tomto úseku je zastaven,“ uvedl mluvčí hasičů Správy železnic Martin Kavka.

Případem se zabývají českobudějovičtí kriminalisté, kteří incident prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení. Policisté zároveň pátrají v okolí železniční trati a žádají o pomoc veřejnost.

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Podle policejního mluvčího Matznera kriminalisty zajímají především informace o pohybu osob v blízkosti kolejí po 18. hodině. Svědci by se měli přihlásit také v případě, že si v okolí všimli podezřele zaparkovaného vozidla.

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