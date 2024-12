Obalené špínou, hubené na kost. Ženu vyšetřují za týraní setřích fen

„Vždy to v nás tak silně rezonuje, nikdy nechápeme, jak tohle mohl někdo dopustit. Trochu si zanadáváme, ale pak jsme vděčné. Tyhle setří holčičky nevypadají, že by jejich dosavadní život byl v něčem dobrý, ale nyní mají naději na to, že bude líp,“ zní úvod příspěvku ze začátku prosince na facebookové stránce Útulku Tábor.

Jeho zaměstnanci převzali do náhradní péče tři týrané feny různého věku. A začali s jejich záchranou. Psi byli silně cítit špínou, výkaly a močí.

„Dredy, které bránily v pohybu, jsou pryč, čeká nás ještě hodně práce, zvykání na česání a potřebné koupele. Přerostlé drápy, které deformovaly prsty, jsou zastřižené, každý týden budeme stříhat, až se časem stáhne lůžko a drápky budou mít optimální délku. Ouška už nejsou plná letitého nánosu mazu, časem začne i zánět ustupovat,“ věří vedoucí útulku Kamila Šťastná.

Zdevastovaný chrup stařičké feny budou vyžadovat zákrok v narkóze. „Ale to bude možné, až získá potřebnou svalovou hmotu a nabere sílu. Čeká nás výlet na veterinu, kde i vyšetříme krev, uděláme ultrazvuk a snad už neobjevíme žádné další problémy a nemoci,“ říká Šťastná s tím, že psi prozatím nehledají nového majitele.

Případ vyšetřují policisté v součinnosti s Krajskou veterinární správou a městem. „V uplynulých dnech tyto orgány, za asistence policie, odebraly majitelce psy a v současné době se vyhodnocuje, jakou intenzitu týraní mělo a v čí působnosti případ bude řešen,“ uvedla táborská policejní mluvčí Lenka Pokorná.