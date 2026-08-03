Bezmála osm tisíc obyvatel má Týn nad Vltavou. Město je rovněž jedinou obcí s rozšířenou působností v kraji, která nemá vlastní domov pro seniory. To se ale brzy změní a hejtmanství již vybírá zhotovitele, který zařízení o 80 lůžkách a za přibližně 600 milionů korun s daní postaví.
„Když všechno půjde dobře, termínově se to zvládne a nebudou tam žádná odvolání a podobně, tak by se mohlo začít ke konci letošního roku. Stavba určitě bude pokračovat přes celý rok 2027 až do roku 2028,“ nastínila náměstkyně hejtmana pro sociální oblast Lucie Kozlová (Naše Česko). Zařízení má patřit mezi větší svého typu, část lůžek má sloužit i potřebám domova se zvláštním režimem.
Z 80 milionů na půl miliardy
Starosta města Karel Hladeček (Protejn) připomněl, že stavbu centra řeší v Týně už asi deset let, kdy začalo tehdejší vedení města s přípravou projektu. Původně to vypadalo, že by mohlo stát kolem 80 milionů korun, později se částka zvedla na dvojnásobek, což ale bylo s dotací stále ještě řešitelné.
Situace se však změnila po volbách v roce 2018, kdy nové vedení radnice preferovalo zadání stavby soukromníkovi. „My jsme přesto z opozice dokázali prosadit, že si město důchoďák postaví samo. Zároveň se požádalo o dotace ve výši asi 60 milionů korun a i s podporou kraje to vypadalo, že bychom mohli najít nějaký rozumný rámec financování,“ řekl starosta.
V roce 2022, kdy stanul v čele radnice, ovšem narazili na to, že se odhadovaná částka vyšplhala až na 460 milionů korun. Taková suma byla pro město nedosažitelná, od záměru upustilo a dotace odmítlo. Začali proto jednat s možnými partnery o řešení.
Nakonec se dohodli s krajem, převedli na něj projektovou dokumentaci i s vydaným stavebním povolením, mají i smlouvu o budoucím převodu pozemků. Týn se bude částečně podílet na venkovních úpravách a provozu.
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Domov pro seniory v Týně vyroste v části bývalých kasáren
Hladeček předpokládá, že zařízení bude sloužit primárně pro občany města a okolí. Vyroste v areálu bývalých Jaselských kasáren. „Jsou to poměrně hezké pozemky u řeky Vltavy, takže i celkové umístění i zasazení do prostoru je pěkné,“ přiblížil.
Soukromé zařízení nechtěli i proto, aby měli možnost ovlivnit jeho kvalitu. „V současné době se často dozvídáme zprávy, že zařízení v soukromých rukách se sice navenek tváří přívětivě, ale ta realita občas pokulhává. A my jsme chtěli mít zaručenou kvalitu a tu zaručíte jen tak, že nad tím můžete mít ten dohled,“ vysvětlil.
V Táboře to zkouší jinou cestou
Naopak právě cestou soukromého investora se chtějí vydat v Táboře, kde napodruhé vybírali zhotovitele a provozovatele domova se zvláštním režimem v chystané čtvrti Dvorce. První pokus nevyšel, protože jedna nabídka přišla o jedenáct minut pozdě a jinou formou, než měli v podmínkách.
„Nejdřív jsem s nimi komunikoval, že se bohužel nedá nic dělat, ale pak nás právníci upozornili, že ta nabídka je cenově výhodná oproti těm, které přišly včas, a že zákon o obcích nám ukládá jednat s péčí řádného hospodáře a měli bychom ji posoudit,“ uvedl starosta Štěpán Pavlík (Tábor 2020).
Do opětovného výběrového řízení se shodnými parametry se podle starosty znovu přihlásili stejní čtyři uchazeči a komise doporučila zastupitelstvu právě toho, který se opozdil. Jeho nabídka měla být nejlepší nejen cenově, ale i v dalších řešených ohledech. Zastupitelé mohou výběr potvrdit nejdříve 31. srpna.
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Bude nový soukromý domov v krajské síti? Náměstkyně hejtmana má výhrady
Soukromé zařízení o kapacitě až 140 lůžek vyroste na městských pozemcích. Radnice by ráda, aby bylo zařazené do krajské sítě. To však nemusí vyjít, což Kozlová naznačila již v dubnu a nic se na tom nezměnilo. Kraj prý u soukromých poskytovatelů nemá jistotu, že od rodin nebudou vybírat vedlejší platby.
„U některých soukromých zařízení se doplácení rodinou pohybuje třeba od šesti až do dvaceti tisíc korun,“ popsala zkušenosti. Nechtějí proto, aby soukromí poskytovatelé měli nárok na dotace z ministerstva práce a sociálních věcí či kraje.
Pavlík však zmínil, že o tom rozhoduje krajské zastupitelstvo až v době kolaudace. K té dojde nejdříve za dva tři roky, kdy bude jeho složení obměněné. Nejistá je i dostupnost péče v budoucnu. „To, že s tím mají teď špatnou zkušenost a momentálně to nedělají, neznamená, že to nebude v budoucnu možné,“ mínil a ujistil, že výběrové řízení připravovali pečlivě.
Ze svého domov budovat nechtěli. Před několika lety totiž postavili městské zařízení o 45 lůžkách. Podobné stavby jsou podle Pavlíka velmi nákladné a město je neumí postavit tak rychle a v takové kapacitě. Tábor navíc směnou pozemků na sídlišti nad Lužnicí umožnil, aby tam soukromý investor postavil třetí takové zařízení. Celkem by tak mohlo přibýt 300 nových lůžek.