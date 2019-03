Z Týna začnou po pěti letech jezdit vlaky, provoz obnoví spolek nadšenců

Už více než pět let nepřijel k nádražní budově v Týně nad Vltavou žádný pravidelný vlak. V prosinci roku 2013 totiž kraj přestal doplácet obrovské ztráty, které zde vznikaly kvůli malé vytíženosti, a od té doby zůstala místní trať bez cestujících.

Jednou ročně sem kromě nákladních vlaků směřujících do nedalekých uhelných skladů zavítá už jen výletní motorák, který sveze návštěvníky do Číčenic a zpět. To by se však od konce června mělo změnit.

Skupina nadšenců z Klubu přátel Transverzálky (KPT) založila vlastní dopravní společnost s názvem KPT Rail, která bude místní trať v letních měsících obsluhovat. Spoje dokonce zajedou i do dalších tří jihočeských měst – Netolic, Protivína a Hluboké nad Vltavou.

„Budeme jezdit každou sobotu a cílové destinace se po týdnu prostřídají. Myslím si, že rekreační doprava na těchto tratích rozhodně má smysl a potenciál. Týn je pro podobnou turistiku celkem velké město, takže se červených čísel nebojíme,“ říká vedoucí provozu KPT Rail Jaroslav Kugler.

První vlaky se na kolejích objeví 22. června, sezona skončí 30. srpna. „Město tenkrát s ukončením provozu nesouhlasilo. I teď cítím z jeho strany podporu,“ dodává.

Starosta Týna Ivo Machálek jeho slova potvrzuje a doufá, že obnovení provozu přiláká do města více návštěvníků.

„Moc se mi takový nápad líbí. KPT společně s naším radním Davidem Slepičkou přišli s návrhem obnovení dopravy do Číčenic. Nakonec jsme se dohodli na tom, že to bude pouze typická lokálka, která navíc v Číčenicích neskončí. Naši víkendoví návštěvníci mohou v sobotu vlakem vyrazit do blízkého okolí a druhý den vyrazí do města,“ vysvětluje Machálek.

Město přidalo na provoz trati částku 50 tisíc korun, drobným příspěvkem podpořili projekt i Netoličtí, kam se vlaky vrátí dokonce po více než osmi letech.

Poslední pravidelný vlak zde zastavil v únoru 2011 a provoz zde byl ukončen ze stejného důvodu jako v Týně. Podle starosty Vladimíra Peška by tak mohlo do města proudit více turistů. Uvítal by i obnovení pravidelného vlakového provozu v Netolicích.

Zatím chybí povolení

„Snažili jsme se o to, ale mám takový dojem, že tomu doba není nakloněná. Podle jednání s krajem jsem usoudil, že k tomu není vůle. Statistiky tvrdí, že byla vytíženost okolo osmi procent, to je opravdu málo,“ přiznává Pešek a dodává, že v jednu chvíli dokonce hrozilo i odstranění kolejí.

„Údajně měl někdo zájem o jejich odkup a pokud by je vytrhal ze země, byl by u nás se železniční dopravou úplný konec,“ podotýká.

Do čtveřice měst bude jezdit klasický motorový vůz řady 810, který je v Česku jedním z nejrozšířenějších. Společnost KPT Rail si jej vypůjčí od Kladenské strojní a dopravní.

„Na samotné zahájení provozu však máme přichystané překvapení, o kterém teď ještě nechci nic prozrazovat,“ láká na první jízdu Kugler.

Známé zatím nejsou ani jízdní řády, společnost v tuto chvíli nemá vyřízená veškerá povolení, která k užívání dráhy potřebuje. Chybí jí především ten nejdůležitější dokument, kterým je provozní licence.

„O té v současnosti jednáme s Drážním úřadem, měla by být na konci měsíce hotová. Musíme také získat bezpečnostní osvědčení dopravce, ale to by měla být jen formalita. Do plánovaného zahájení provozu bychom měli vše bez problému stihnout,“ ujišťuje Kugler.

Otázkou také zůstává, zda bude otevřena vltavotýnská nádražní budova, která poslední roky provozu fungovala už pouze jako čekárna.

„To jsme zatím nerozhodli, ale myslím si, že nebude ani třeba ji otevírat. Prostor před budovou je zastřešený, takže by podle mého názoru stačilo pouze dát pod střechu lavičky,“ myslí si starosta Machálek.

Na trati mezi Týnem a Číčenicemi se však i v době bez pravidelného provozu osobní vlaky výjimečně objevovaly. Místní spolek Vltavotýnská lokálka každoročně pořádal jednorázové poutě, které měly připomínat dlouhou historii místní dráhy.

„I letos plánujeme vypravit vlak do Číčenic, a to 15. června. Navíc chceme společně s Českými drahami 20. dubna uspořádat na stejné trati vyjížďku historického vlaku M260.0 zvaného Stříbrný šíp, který je pouze jediný na světě,“ říká předseda spolku Ondřej Rozner.