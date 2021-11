Manželé koupili rozpadlou tvrz a budují v ní kulturní centrum pro mladé

Celá tvrz v Mladějovicích byla ještě před několika lety v kritickém stavu, nikdo ji neudržoval a hrozilo, že se časem úplně zřítí. Krovy byly propadlé, statika narušená.

Pak se ale objevili manželé Durychovi, kteří se rozhodli, že pozdně gotické sídlo přestavěné do renesanční podoby zachrání. Tvrz stojící 15 kilometrů od Strakonic koupili v roce 2009 a brzy nato se pustili i s dalšími lidmi do oprav, do nichž zatím vložili přes 10 milionů korun. Ale ještě zdaleka nekončí.

Durychovi připomněli, že při koupi byla většina tvrze v troskách, z jedné třetiny zřícená. „K tomuto místu jsme přitom nejdříve neměli žádný vztah. Ale věděli jsme, že chceme koupit tvrz nebo nějaký statek. Proto jsme začali pátrat a objevili sídlo v Mladějovicích,“ svěřila se Lucie Durychová.

V roce 2010 založili Durychovi občanské sdružení pro záchranu památky a i přes tehdejší pochybnosti okolí ji začali opravovat. Pomohly jim také nejrůznější granty a dotace od kraje či ministerstva kultury a dalších. Za uplynulé roky tam členové sdružení podle slov manželů odpracovali přes pět tisíc hodin.

„Je důležité zmínit, že máme pět dětí, které se na tom s námi také podílely. A je tedy i jejich zásluha, jak tvrz dnes vypadá,“ objasnila Durychová. A poděkovala všem, kteří na projektu pomáhali.

Komplex tvoří dům Čápovna, který nese jméno podle čapího hnízda na západním štítu, a panský dům. Při rekonstrukci bylo nutné dodržovat všechny tradiční technologie a postupy. Manželé také spolupracovali s památkovým ústavem v Českých Budějovicích.

Historie tvrze Mladějovice sahá až do 13. století, ale v průběhu let se proměnila. První velký zásah byl okolo roku 1583, kdy ji přestavěli do renesanční podoby, a další po první pozemkové reformě v roce 1921.

„Ze sousední budovy odstranili dvousedlovou šindelovou střechu a nahradili ji jednoduchou pálenou krytinou. Budovu zvýšili. Tím došlo k poškození některých stavebních prvků důležitých pro statiku,“ uvedli manželé.

Nyní dokončují budovu číslo popisné 80 a zahájili rozsáhlou rekonstrukci panského domu. V obou stavbách bude řada dílen a prostor pro uměleckou tvorbu mladých, včetně ubytování a stravování hostů.

„Vznikne zde audiovizuální dílna s možností profesionální tvorby filmů, nahrávací studio, keramická a výtvarná dílna, dramatický a hudební sál. V prvním patře pak bude muzeum raného křesťanství, včetně kaple,“ poodhalil Bernard Durych.

V okolní zahradě pak bude jedno pevné pódium a mobilní scéna pro hudebníky, divadelníky a letní kino až pro dvě stovky diváků.

„Bude se zde pořádat také například pouť, posvícení a prodejní výstavy prací klientů z Domova Osek a tvorby mládeže ze všech uměleckých odvětví a škol. Veškeré prostory budou plně k dispozici třeba pro různá soustředění,“ upřesnil 67letý Durych. Podle něj má rekonstrukce tvrze skončit v roce 2024.

Projekt podpořily také fondy, na nichž se podílejí Norsko, Lichtenštejnsko a Island. V následujících třech letech na opravy uvolní dalších téměř 23 milionů korun a členové občanského sdružení přidají 2,2 milionu.

Ožívají i další tvrze v regionu

V Jihočeském kraji nejsou záchrany tvrzí úplně ojedinělé. Například spolek Hrady na Malši dokončil v těchto dnech rekonstrukci Tiché na Českokrumlovsku poblíž hranic s Rakouskem.

A ruina na spadnutí byla také tvrz Pasovary, když ji manželé Princovi začali opravovat. Ta se nachází rovněž na Českokrumlovsku nedaleko obce Světlík.

Stavba ze 13. století, kolem níž ve středověku vznikalo osídlení, pomalu ožívá. Její podoba se za stovky let výrazně proměnila a ještě v polovině minulého století v hlavním paláci žili lidé. Třeba sklep tam nyní slouží jako muzeum. Návštěvníkům se v něm snaží představit i historii zaniklé obce Pasovary.