Krumlov ožívá jen pozvolna, Asiaty nahradili turisté z USA i Austrálie

Na poměry Českého Krumlova jsou uličky města stále dost prázdné. Tu a tam zahlédnete malou skupinku turistů nebo pár seniorů, jak pomalu postupují městem. Klidnou atmosféru krátce naruší povykující děti z místní školky.

Přes běžný ruch města je možné zaslechnout útržky převážně anglických a německých rozhovorů. Český Krumlov se po dvouleté pauze opět probouzí k životu.

Covid a opatření s ním spojená na dva roky utlumily kulturu; pro celé město to bylo těžké období. Dle krumlovského místostarosty Josefa Hermanna ztratilo město za dva roky krize zhruba 180 milionů korun. Jenom tržby z parkování zájezdních autobusů klesly o 87 procent, z 20,6 milionu na pouhých 290 tisíc. Kvůli opatřením město zrušilo i historické Slavnosti pětilisté růže, na něž pravidelně jezdí přibližně 20 tisíc návštěvníků.

Nová plnohodnotná sezona odstartovala o Velikonocích. Město i provozovatelé kulturních služeb ji vyhlížejí s velkým očekáváním.

„Zatím byla návštěvnost slabá. První větší nával nastal o Velikonocích. Celkově ale neočekáváme žádnou rekordní sezonu. Budeme rádi, když se vrátíme do průměru,“ uvedl Milan Antoš, pracovník krumlovského zámku. Zároveň doplnil, že návštěvnost zámku klesla v minulých letech až o dvě třetiny, z 466 tisíc návštěvníků za rok na necelých 150 tisíc.

Zájem znovu roste také o komentované prohlídky města. Jejich provozovatelé doufají, že se vrátí do předcovidových hodnot. „O Velikonocích se zvýšil zájem o komentované prohlídky města. Pořád jich ale není moc. Opravdový nárůst čekáme spíše až v letních měsících,“ řekla Tereza Bolinová z krumlovského infocentra.

Asiati město vyklidili

První jarní akce již vyhlížejí i provozovatelé ubytovacích zařízení, pro něž jsou příslibem nových klientů. „Oproti minulým letům je to určitě zlepšení. V současné době máme zcela plno. Také klientela se za covidovou dobu značně proměnila. Před pandemií tvořili 90 procent zákazníků turisté z Asie, dnes tu není prakticky žádný. Ubytovávají se u nás především Němci, Rakušané, Britové, Francouzi a Američané,“ vyjmenovala Michaela Skopalová z Hotelu Grand. Podobně je na tom i většina ostatních hotelů v historickém centru.

Doba covidu značně promíchala složení návštěvníků města. Zatímco v minulých letech proudili do Českého Krumlova především turisté z Asie, nyní dominují Evropané či turisté ze zaoceánských zemí.

Výběr akcí v Krumlově a okolí 29.–30. 4. – Májový jarmark a večerní tajemná stezka v klášterech 20.–21. 5. – Rallye Český Krumlov 1. 6. – Otevření nových prostor v Egon Schiele Art Centru 4. 6. – 11. 9. – Sezona na otáčivém hledišti včetně dvou premiér 17.–19. 6. – Slavnosti pětilisté růže 24.–25. 6. – Barokní noc na zámku 24. 6. – 3. 7. – Festival komorní hudby 15. 7. – 6. 8. – Mezinárodní hudební festival

„Asiati kvůli pandemii z města úplně zmizeli. S jejich masovým návratem se v nejbližší době ani nepočítá. Je to velká příležitost pro přilákání turistů ze Západu, které právě často odrazoval velký počet asijských turistů, kteří při hromadných zájezdech zaplavovali město,“ naznačil Antoš.

„Objevují se tu už například návštěvníci z Austrálie, Nového Zélandu nebo Ameriky. Ani u nich však dlouhodobě není jisté, že budou jezdit, a to kvůli obavám ze situace na Ukrajině. Zatím to ale vypadá nadějně. Agentura Viking, která zprostředkovává zájezdy z USA, zatím nezaznamenala jediné storno,“ doplnil Antoš.

Skeptičtěji to vidí provozovatelé místních cestovních kanceláří, které se dlouhodobě potýkají s nedostatkem zákazníků.

„My jsme zatím žádný zásadní nárůst poptávky po našich službách nezaznamenali. Ano, na rozdíl od let 2020 a 2021 máme letos aspoň nějaké transfery. Ale aktuálně to nepokryje ani naše měsíční výdaje. Za březen 2022 jsme měli pouze tři procenta toho, co v březnu 2019. Tedy o nějakém návratu na předcovidové hodnoty nemůže být řeč. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet nadále. Ale návrat zbylých téměř 97 procent zákazníků v letošním roce nevidím reálně,“ odhadl Michal Majer z cestovní kanceláře CK Schuttle.

Díky výraznému útlumu zahraničních turistů se Krumlov znovu otevřel návštěvníkům z Česka. Ti se městu dříve spíše vyhýbali. Bylo přeplněné, což kazilo jejich zážitek.

„V minulých letech jsme v kvůli pandemii jednali především s návštěvníky z Česka. Zavítalo sem mnoho rodin s dětmi, které dříve odrazovalo množství zahraničních turistů,“ potvrdila Bolinová z infocentra.

Stejného jevu si všimli i v krumlovském muzeu. Tam příchozí lákají zejména na množství naučných prohlídek a workshopů. „Velký podíl na návštěvnosti mají také Češi a školy, které mají předrezervované termíny. Za jeden den sem zavítá až několik tříd,“ uvedl pracovník muzea Daniel Koleňák.