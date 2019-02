Turisté objevují krásy Jihočeského kraje už i na jaře a na podzim

Stále více oblíbené jsou přírodní i historické památky v Jihočeském kraji. Jenom za loňský rok se v hotelích a penzionech ubytovalo více než 1,7 milionu hostů, což je o 10,7 procenta více než v roce 2017.

Zatímco špička návštěvnosti je pravidelně v létě, v posledním roce se podařilo na jih Čech nalákat turisty i v měsících, v nichž jsou počty dlouhodobě nízké.

„Konečně k nám začali jezdit na podzim a vyšší čísla máme i na jaře, zejména v květnu, kdy nás navštěvuje poměrně dost cykloturistů,“ říká ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu Jaromír Polášek. V těchto měsících se daří lákat zejména hosty z Německa a Rakouska, kteří zde navíc stráví v průměru více nocí než ostatní.

Nejvíce je rozdíl vidět v porovnání s čínskými návštěvníky, kteří v kraji stráví v průměru pouze 1,1 noci.

„To je opravdu málo. Většinou přijedou do Evropy projet co nejvíce míst a nikde se moc nezdrží. Na tuto klientelu se do budoucna musíme zaměřit a snažit se ji přesvědčit, že jižní Čechy nejsou jenom notoricky známé zámky v Krumlově a na Hluboké, které mají dlouhodobě nejvyšší návštěvnost z celého kraje,“ dodává Polášek.

Týdenní dovolené mizí

Statistikám dávají za pravdu i majitelé a správci hotelů. Například v Parkhotelu v Hluboké nad Vltavou se turisté nejčastěji ubytují pouze na pár nocí.

„Obsazenost pokojů se postupně stále zvyšuje. Zaznamenali jsme však kratší pobyty, kdy k nám přijedou hosté na prodloužené víkendy. Na týdenní dovolené už k nám moc nejezdí,“ vysvětluje ředitelka Parkhotelu Hluboká Michaela Střelečková.

Podobné zkušenosti mají také hoteliéři z okolí Lipna, kam pravidelně jezdí rodiny s dětmi jak na letní dovolené, tak na zimní pobyty spojené s lyžováním.

„Obecně se nám doba ubytování spíše zkracuje. Dříve jsme měli zamluvené pokoje na celý týden, teď je to spíše tak na tři nebo čtyři noci,“ potvrzuje Monika Záhatňanská, majitelka lesního penzionu Kobylnice u Lipna nad Vltavou.

Vyšší zájem turistů zaznamenaly také zoologické zahrady. Například do hlubocké zoo si našlo loni cestu 265 tisíc návštěvníků.

„Jedná se historicky o třetí nejvyšší číslo. V posledních letech nám návštěvnost neustále roste,“ podotýká ředitel Zoo Hluboká Vladimír Pokorný. Stejné zkušenosti mají i v táborské zoo, kam minulý rok zavítalo 83 tisíc lidí, což je o deset procent více než v předešlém roce.

Podle aktuálních čísel z Českého statistického úřadu proudí na jih Čech turisté zejména z asijských zemí, z Číny, Tchaj-wanu nebo Korejské republiky. Výrazně se však navýšil podíl německých návštěvníků, kteří tvoří 14 procent všech zahraničních hostů. „Víc už k nám jezdí pouze Číňané. Těch je v součtu okolo 24 procent,“ tvrdí Petra Dolejšová z jihočeské správy Českého statistického úřadu.

Stále vládnou Češi

I když se počty zahraničních turistů nadále zvyšují, stále v Jihočeském kraji převládají tuzemští hosté, kteří zde loni strávili dohromady 3,24 milionu nocí, což je o 15 procent více než v předešlém roce.

„Cizinců bylo přibližně třikrát méně. Nárůst však byl pouze 6,1 procenta,“ doplňuje Dolejšová. Ve srovnání s ostatními kraji zaujaly jižní Čechy třetí místo po Praze a Jihomoravském kraji.

Zajímavé údaje přišly ze severu a východu kraje, kde návštěvnost pomalu, ale stabilně roste.

„Byl jsem docela překvapený, že zájem roste o Písek nebo Tábor. Zahraničním hostům se snažíme nabízet i zámky, například Kratochvíli nebo téměř zapomenutý Český Rudolec,“ vysvětluje Polášek a dodává, že snahou Jihočeské centrály cestovního ruchu je především přilákat turisty na vícedenní pobyty.

„Máme v plánu navýšit kvalitu služeb. Chtěli bychom připravit řadu pivních stezek nebo tras pro dálkovou pěší a cykloturistiku. Už letos čekáme více návštěvníků z Rakouska, kterých by podle smělých odhadů mohlo přijet až dvakrát více než v minulém roce,“ líčí Polášek s tím, že se centrále podařilo navázat spolupráci s Lincem, kde bude v květnu prezentovat turistické služby kraje.