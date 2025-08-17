Nejlepší půlrok v historii. Počty turistů na jihu Čech lámou rekordy

,
  9:14
Ve druhém čtvrtletí roku se na jihu Čech ubytovalo téměř půl milionu hostů. Meziroční nárůst je více než osm procent. Stoupaly také údaje o návštěvnosti regionu cizinci. Zájem je hlavně ze sousedních zemí.
Zahraniční turisté v ulicích Českého Krumlova (29. července 2025)

Zahraniční turisté v ulicích Českého Krumlova (29. července 2025) | foto: Petr Lundák, MF DNES

Více než před pandemií covidu. Cestovní ruch v Jihočeském kraji na tom byl v první polovině letošního roku nejlépe v historii. Potvrdila to data Českého statistického úřadu (ČSÚ) za druhé čtvrtletí.

„Spojili jsme si je s prvním kvartálem a za první pololetí máme historicky nejúspěšnější návštěvnost,“ potěšilo ředitele Jihočeské centrály cestovního ruchu (JCCR) Petra Soukupa.

V hromadných ubytovacích zařízeních v Jihočeském kraji se ve druhém čtvrtletí ubytovalo 494 288 hostů, což je meziročně o 8,1 procenta více.

„Přičítáme to tomu, že se v regionu uskutečnila řada významných světových akcí, jako bylo mistrovství světa žen v ledním hokeji, světový šampionát v muškaření nebo motorkářský Indian Riders Fest. Potvrzuje se, že v kraji dokážeme pořádat světové akce téměř v čemkoliv,“ přidal Soukup.

V Jihočeském kraji chybí velké hotely. Znamená to limit pro světové akce

Mezi kraji v České republice skončil ten Jihočeský počtem hostů na třetí příčce. Pořádané akce k úspěšným číslům pomohly, ale ubytovatelé na nich podle ředitele JCCR přímo závislí nejsou.

„Tak úspěšné události dávají světu informaci, že jsme schopní je pořádat. To znamená další poptávku a přináší to takový dominový efekt. A ten v našem případě přináší další návštěvníky,“ řekl.

Narostl i počet cizinců

Přibylo hostů z Česka, ale také z ciziny. Celkový počet přenocování stoupl o 6,2 procenta. Zahraničních turistů přijelo 160 817, to je o 10,9 procenta více než ve stejném období předchozího roku.

Nejvíce turistů ze zahraničí dorazilo z Německa, bylo jich přes 41 tisíc. Na druhém místě skončili Rakušané, kterých přijelo bezmála 22 tisíc. Třetí pozici obsadili Slováci s počtem téměř 12 tisíc návštěvníků.

„Z našeho pohledu je nejdůležitější takzvaný ‚volant‘, tedy hosté z dojezdových vzdáleností autem, nejčastěji naši sousedé. Chytili se Poláci, ještě víc cílíme na Maďary. I proto máme turistický web už v osmi jazykových mutacích,“ upozornil Soukup. Naopak počty návštěvníků z Asie se stále ani zdaleka neblíží těm, které platily před pandemií.

Turistů v jižních Čechách přibývá, čísla před covidem však byla vyšší

„Hostů z Číny přijela pouhá pětina z předpandemického počtu, tehdy to bylo 48 tisíc. Oproti druhému čtvrtletí 2024 dorazilo letos do jižních Čech méně Tchajwanců a Jihokorejců,“ uvedla Irena Kovárnová z Krajské správy ČSÚ v Budějovicích.

Zvýšený zájem o návštěvu Jihočeského kraje registrují také samotní ubytovatelé. „Navýšení vnímáme. Obsazenost za první pololetí je o pět až osm procent vyšší než loni. Jako byznys hotel máme přes týden firmy, o víkendu skupiny. Z cizinců jezdí hlavně Němci a Rakušané, občas Francouzi a Italové. Rozdíl je také v tom, že už se opravdu jen výjimečně stane, že by se nějaký pobyt stornoval,“ potvrdila Adriana Valuchová, manažerka budějovického hotelu Budweis.

Délky pobytů se zkracují

Jedním z nejoblíbenějších míst na jihu Čech stále je Český Krumlov. Město dříve bylo hlavní volbou asijských turistů, teď už jimi dávno není přeplněné.

„Asiati chtějí ubytování maximálně na jednu noc, ale tu já nenabízím. Klientela je poslední dobou taková proměnlivá. Kromě Čechů také Poláci, Maďaři nebo Němci,“ shrnula Gertruda Talířová z krumlovského penzionu Gerta.

Mírný nárůst hostů poznali v prvním pololetí letošního roku rovněž na Ekofarmě Horní Chrášťany na Prachaticku. „Zájem hostů byl docela slušný, a to z Česka i z ciziny. V tom je to zajímavější než loni. Kromě klasiky ze sousedních států u nás byli minulý týden Američané, teď jsme ubytovali Kypřany,“ poznamenal provozní Martin Jurásek.

Zájem o prohlídky památek roste, hostů přibylo v Třeboni i na Hluboké

Chování turistů je velmi různorodé a díky řadě možností se spíše zkracuje délka pobytů, kdy toho lidé chtějí zažít co nejvíce a nezdržují se dlouho v jednom místě. Velký vliv má také počasí.

„Turismus je na něm závislý. V prvním půlroce celkem přálo. Naopak třeba červenec byl slabší, když skoro tři týdny v kuse pršelo. O to větší zájem teď mají lidé o cestování v srpnu, když je zase hezky,“ shrnul Soukup.

