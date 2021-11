Jih Čech lákal turisty nejvíc za deset let, v přespání v létě předčil Prahu

Turisté obsadili Šumavu, Lipensko, Třeboňsko i další místa. I bez desítek tisíců cizinců byl Jihočeský kraj v letní sezoně plný návštěvníků.

Dokazují to čísla, která jsou rekordní a dokonce lepší než v létě roku 2019 před covidem. A nejlepší za posledních deset let.



Podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) navštívilo od začátku července do konce září jihočeský region bezmála 820 tisíc hostů, kteří zde strávili téměř 2,5 milionu nocí. Loni to bylo za stejné období o 40 tisíc turistů méně, počet přespání byl nižší o devět procent.



Stále platí, že do kraje prakticky nejezdí turisté z Asie, což se projevuje především v Českém Krumlově. O to víc ale přijeli Češi z jiných krajů a ti se rozprostřou po celých jižních Čechách.

„Samozřejmě stále platí, že nejvíce navštěvují Šumavu a Lipensko, dále Třeboňsko, odkud pak vyrazí například do České Kanady. Ale náš kraj má velkou výhodu v tom, že prakticky všude jsou nějaké atraktivity,“ upozornil Michal Šindelíř, analytik Jihočeské centrály cestovního ruchu (JCCR).

Pomohly slevové akce

Podle zástupců centrály stojí za vysokými čísly i slevové programy, díky nimž se zájemci mohli ubytovat za výrazně výhodnější ceny.

„Ještě větší zájem připisujeme startu celostátní kampaně cílené tentokrát na podzimní měsíce. Z dat statistiků je zřejmé, že se nám tím podařilo přispět ke zmírnění obvyklého zářijového poklesu návštěvnosti,“ uvedl jihočeský hejtman Martin Kuba.

Co do počtu přespání turistů předčil jih Čech nejen všechny kraje, ale za červenec, srpen a září i Prahu. Velmi zajímavá jsou právě čísla ze září. Počet hostů byl 171 tisíc, meziročně o 26 procent více.

Celkově bylo nejvíce Čechů, a to 90 procent. Tento covidový trend pokračuje i nadále. Na druhou stranu bylo oproti loňsku letos o něco snazší vyjet do zahraničí, a tak je výsledek o to cennější.

Po Češích následují Němci a Slováci, kteří spolu tvoří skoro polovinu ze všech cizinců. Dále jsou Rakušané a Poláci, po nich Nizozemci. Z mimoevropských národů bylo nejvíce návštěvníků z USA a Kanady.

Propad cizinců zaznamenali i na Lipensku. „Pokud tu v létě máme standardně přes 20 procent zahraničních hostů, poslední dva roky je to kolem tří procent. Zároveň se ukazuje, že administrativní překážky s prokazováním covidové bezinfekčnosti mají za důsledek velký úbytek hostů. Bohužel, řada lidí, zvláště starší generace, není schopna absolvovat online covidový screening, a tak to raději vzdají a nepřijedou,“ upozornil už v létě Jiří Mánek, předseda Turistického spolku Lipenska.

Hodně tam ubylo návštěvníků z Rakouska a Bavorska, kteří byli zvyklí jezdit na jednodenní výlety.

Zůstanou déle než dříve

Podle prvního náměstka jihočeského hejtmana pro cestovní ruch Františka Talíře je však pozitivní, že se daří prodlužovat průměrný počet přenocování.

„V tomto období dosáhl hranice tří nocí na jednoho hosta. Díky tomu jsou turisté na jihu Čech déle, navštíví více míst, což ve finále pomáhá i dalším podnikatelům v oblasti cestovního ruchu. Proto se nyní soustředíme na zvaní lidí do našeho kraje i v měsících mimo hlavní sezonu,“ zmínil Talíř.

A protože chce kraj lákat více i cizince, chystá speciálně cílené kampaně. „Více se zaměříme na sousední státy. Pro restart cestovního ruchu je návrat zahraniční klientely naprosto nezbytný,“ uvedl ředitel JCCR Petr Soukup.

Zároveň dál pokračují i slevové programy a v Českých Budějovicích se dá ubytovat až do konce roku za cenu o 30 procent nižší. A do konce listopadu lze prostřednictvím voucheru z webu JCCR získat ubytování se slevou a třeba i vyhrát dovolenou v roce 2022 v hodnotě 20 tisíc korun.

Zájem turistů se projevil i v lodní dopravě. Na Vltavě v Českém Vrbném na okraji Českých Budějovic zaznamenali největší počet přepravených lidí od roku 2012. „Tuto plavební komoru za letošní sezonu využilo více než 13 tisíc lidí,“ potvrdil Tomáš Vaněček z Povodí Vltavy.