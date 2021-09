Kraj chce udržet turisty na jihu déle, hejtman prosazuje akvapark

Prodloužit dobu pobytu turistů alespoň na tři noci, rozšířit nabídku turisticky atraktivních míst a upozornit na jednotlivé oblasti, které by návštěvníci kraje neměli minout.

To je cílem nové koncepce cestovního ruchu, kterou schválili krajští zastupitelé. Dokument, který zpracovala Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR), komplexně shrnuje hlavní cíle a způsoby, jakými jich dosáhnout.



„K návrhu se vyjadřovala celá řada podnikatelů i jiných organizací. Důležitá je pro nás konkurenceschopnost, stabilní řízení cestovního ruchu v kraji, efektivní investice do infrastruktury a také upevnění hospodářského přínosu turismu na jihu Čech. Podle mě tento dokument platný až do roku 2030 přímo navazuje na materiál, který jsme měli mezi roky 2015 a 2020,“ připomněl před hlasováním o dokumentu náměstek hejtmana pro oblast turismu František Talíř (KDU-ČSL).

Nová místa, kvalitní služby

Právě délka pobytu návštěvníků v kraji je jedním z klíčových ukazatelů, podle něhož se odvíjí ekonomika v celé řadě podnikatelských odvětví.

„Když do Českého Krumlova přijedou lidé na týden a podívají se i do Zlaté Koruny, Vyššího Brodu nebo na Lipno, je to mnohem příjemnější a pro podnikatele zároveň zajímavější, než když Krumlovem projde jednorázově velká skupina, která se nezastaví ani na oběd,“ dodal Talíř.

Podle něho je také důležité upozorňovat na dosud méně známá místa v Jihočeském kraji nebo nabízet návštěvníkům stále kvalitnější služby.

Jenže to je, obzvlášť v době přetrvávající pandemie covidu, náročný úkol. Řada podniků je na pokraji zániku a výrazně se projevuje také úbytek pracovníků v oblasti gastronomie a ubytovacích služeb.

„Pandemie sektor ochromila třeba tím, že hodně kvalifikovaných zaměstnanců jej zcela opustilo a zpět se vrací jen část z nich, protože cestovní ruch se stává rizikovým a nestabilním odvětvím. To má pochopitelně vliv na kvalitu poskytovaných služeb, na kterou strategie reaguje různými opatřeními,“ podotkla Monika Smetanová, manažerka JCCR pro koncepci cestovního ruchu v Jihočeském kraji 2021+.

Centrála se navíc bude výrazněji zaměřovat na propagaci turismu v kraji a cílit chce nyní také na střední i vysoké školy. Potenciál ve vzdělávacích institucích vnímá hlavně z pohledu propojení s podnikatelskou sférou, ale třeba i efektivnějších studentských praxí.

„Budeme muset více sledovat investice do infrastruktury cestovního ruchu a na to navázanou finanční podporu vytvořenými dotačními programy. Vzniknou nové komunikační nástroje, abychom kromě shromažďování podnětů a plánování aktivit mohli zajistit i zpětnou vazbu. Abychom byli se svou koncepcí úspěšní, musíme motivovat všechny partnery ke spolupráci,“ vysvětlila Smetanová.

Nový akvapark u letiště?

Dokument také popisuje hlavní konkurenty v oblasti turismu, kterými je Praha a Jihomoravský kraj. Ve druhém případě zmiňuje vinařství jako jednu z předností oblasti, kterou může na jihu Čech nahradit důraz na pivní kulturu kraje.

Výrazným lákadlem je pro turisty směřující na jih Moravy také Aqualand Moravia u vodní nádrže Nové Mlýny, na který už dříve upozorňoval i jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS).

„Každoročně jim akvapark přitáhne statisíce návštěvníků a umím si představit, že by podobný projekt mohl být i poblíž krajského města. Nabízí se nám prostor poblíž letiště u Plané, který je dlouhodobě nevyužívaný. Měli by to sem blízko lidé jak z Českých Budějovic, tak i z oblasti Lipenska,“ naznačil budoucí plány kraje Kuba.

Nová koncepce počítá také s podporou turistických oblastí, kterých je momentálně v kraji devět. Podle opozičních Pirátů by ale mělo směrem k nim proudit daleko více peněz, než je v dokumentu naznačené. Vadí jim také, že jednotlivé oblasti nemají větší míru samostatnosti a jsou v praxi podřízené centrále.

„Věříme, že by šla zefektivnit práce centrály tak, aby nebyla finančně tak nákladná. Ušetřené peníze by se mohly využít pro jednotlivé turistické oblasti, protože část z nich je dlouhodobě podfinancovaná. Destinační společnosti jsou stěžejními pilíři cestovního ruchu v kraji, a proto si podle mě zaslouží větší finanční podporu,“ upozorňoval ještě před samotným hlasováním pirátský zastupitel Jiří Roubíček s tím, že jeho strana navržené koncepci hlas nedá.

Podle Talíře je ale podpora v tomto směru dostatečná. V této souvislosti připomněl i nově vyhlášenou soutěž Jihočeského kraje, která už třetím týdnem umožňuje turistům soutěžit až o desetitisícovou slevu ze svého pobytu. „Pomoci jim může hlavně to, že je soutěž každý týden vázaná na jednu z devíti oblastí,“ oponoval Talíř výtkám ze strany Pirátů.