Z Pohůrky už vyháněli srnu či koně. Podívejte se, jak v tunelu na D3 dělají údržbu

Lukáš Marek
  9:44
Dvakrát do roka musí Ředitelství silnic a dálnic provést údržbu tunelu Pohůrka na dálnici D3 kolem Českých Budějovic. Kompletně ho vyčistí a zkontrolují všechny technologie. Pracovat tam nyní budou do čtvrtka. Otevřená je tak jedna tunelová trouba. Tu druhou prošel redaktor iDNES.cz.

Dvě velké modré plošiny se zvedají ke stropu. Parta údržbářů se na jedné z nich pouští do leštění dopravní značky, na té druhé jejich kolega čistí spáry. O pár metrů dál se do asfaltu zařezává kotouč. Všemu vévodí ohlušující rachot, takže není rozumět, pokud člověk vyloženě nekřičí.

Tak to vypadá, když se Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) pustí do údržby tunelu Pohůrka, který je součástí dálnice D3 kolem Českých Budějovic. Bezmála kilometr dlouhou stavbu takto důkladně umyjí a zkontrolují dvakrát do roka. „A i díky tomu pak můžeme garantovat minimálně stoletou technologickou životnost,“ zdůraznil na místě mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Pro provoz to znamená, že až do čtvrtka budou auta projíždět jen jednou tunelovou troubou a maximální rychlostí 60 km/h. „Ve čtvrtek se vše vrátí do normálu a znovu se pojede stovkou,“ slíbil Rýdl.

Ředitelství silnic a dálnic dělá údržbu dvakrát do roka.
Ředitelství silnic a dálnic dělá údržbu dvakrát do roka.
Prošli jsme tunel Pohůrka na dálnici D3 i jeho dispečink.
Novináři se mohli podívat, jak pokračuje údržba tunelu Pohůrka.
Dispečeři sledují provoz z provizorního řídicího centra. Až bude hotové středisko správy a údržby dálnic nad Borkem, přestěhují se tam.
12 fotografií

Právě stokilometrová rychlost při průjezdu Pohůrkou se podle vedoucího oddělení řízení tunelů Milana Štamberka ukázala jako mnohem lepší, než když se tam jezdilo jen osmdesátkou. „Provoz je díky tomu plynulejší, řidiči tak prudce nezpomalují,“ vysvětloval, když v pondělí novináře provedl zavřenou částí, kde teď provádí údržbu.

Na samotném začátku tunelu ve směru od Prahy je nyní dočasné řídicí centrum. Uvnitř se po dvanáctihodinových směnách střídají čtyři skupiny dispečerů. „Máme k dispozici 36 kamer, které kompletně monitorují dění uvnitř tunelu,“ vypočítal jeden z nich Jan Potůček.

Řidiči jím projíždějí od loňského prosince, tedy necelý rok. Naštěstí se tam zatím nestala žádná nehoda. „Ze začátku nám sem hodně chodili lidé, protože si chtěli tunel prohlédnout. Vjel sem i cyklista. Občas sem zaběhne srnka. Dokonce jsme tu měli i koně, nedaleko je chovají. Důležité je, že jakmile něco takového detekujeme, jsme schopni přerušit provoz v tunelu za několik vteřin,“ popisoval Štamberk.

V dálničním tunelu Pohůrka běhali psi. Policisté nechali tubus uzavřít

Pak na místo okamžitě vyjíždí policie. Většinou se problém podaří vyřešit velmi rychle a třeba do deseti minut se auta do tunelu vrací.

„Pohůrka má aktuálně ty nejmodernější technologie, jaké se u nás používají. Maximálně jsou teď ještě po modernizaci na dálnici D8,“ vyzdvihl vedoucí.

Dispečeři nemají k dispozici jen kamery, díky různým čidlům prakticky okamžitě zjistí, když začne hořet nebo bude prostor příliš zakouřený. Stejně tak dostanou ihned upozornění, kdyby třeba z vozidla vypadla část nákladu a podobně. Zásadní pro celý provoz je také vzduchotechnika.

Dálnice D3 mění podobu Budějovic. Nad tunelem Pohůrka je plánovaný park s hřištěm

Nechybí ani sčítače dopravy. Díky nim ŘSD ví, že tunelem projede denně v průměru 12 až 16 tisíc vozidel. „Záleží, co je za den, i jaké je zrovna roční období,“ doplnil Rýdl. Třeba v první polovině července, když lidé ve velkém proudili na dovolené do Chorvatska či Itálie, jelo po obchvatu dokonce 19 tisíc aut denně. V zimě, kdy byla doprava slabší a byla to nová stavba, tudy projelo 11 tisíc aut denně.

26. listopadu 2024

Řídicí centrum u Pohůrky zůstane v budoucnu pouze jako záložní prostor. Hlavní dispečink bude totiž fungovat o několik kilometrů dál nad Borkem, kde staví středisko správy a údržby dálnic. Tento projekt je ovšem ve značném skluzu a původně už měl fungovat. Místo toho to vypadá na otevření až příští rok. Každopádně i současný dispečink funguje 24 hodině denně po celý rok.

Letos bude tunel Pohůrka zavřený ještě jednou. „Tentokrát to bude maximálně jednodenní uzavírka v prosinci. Důvodem je cvičení složek integrovaného záchranného systému,“ doplnila mluvčí budějovické radnice Jitka Brůha Welzlová s tím, že o přesném termínu bude město s předstihem informovat, a to včetně objízdných tras.

