Zatímco ještě před deseti lety byly odhady kolem jedné miliardy, teď to má být obrovských 4,5 miliardy korun. Zhruba tolik má stát tunel dlouhý 397 metrů. Projedou jím tisíce aut denně směrem do centra Českých Budějovic, ale také ven a dál pryč z města.
Podjezd pod nádražím získal v těchto dnech stavební povolení, které je pro pokračování projektu zásadní. „Mohu to potvrdit. Je ale nutné dodat, že nyní je zde zákonná lhůta, ve které může někdo toto rozhodnutí napadnout a tím by se vše ještě zdrželo,“ zdůrazňuje hejtman Martin Kuba (ODS). Je si vědom, že má stavba i své odpůrce, kteří mohou akci přibrzdit.
„Pokud však bude harmonogram pokračovat podle předpokladů, tak platí, že bychom měli znát příští rok zhotovitele a zahájit i samotné práce,“ pokračuje hejtman.
Tunelu pod nádražím chybí jen stavební povolení, projekt se táhne a cena stoupá
Hotovo by mělo být v roce 2031. Investorem je Jihočeský kraj, ale část prací bude hradit také Správa železnic a rovněž město České Budějovice. Bude to jedna z nejnáročnějších dopravních staveb za celou historii Českých Budějovic. Vyžádá si také nákladné výluky vlakové výluky, či dočasně omezí provoz na obou koncích tunelu.
Na jedné straně bude začínat na křížení ulic Mánesova, Nádražní a Průmyslová. Poté povede pod železnicí přibližně v prostoru, kudy nyní vede lávka pro pěší a cyklisty. A vyústí na křižovatce Dobrovodské a ulice U lávky.
Je důležité zdůraznit, že se řidiči do tunelu, nebo z něj rozhodně nedostanou ze všech stran a ulic, jak mnozí předpokládají. Někteří obyvatelé i politici také proto projekt kritizují. Kdo pojede ze Suchého Vrbného po Dobrovodské do centra, bude muset i nadále pod viadukt v Rudolfovské, protože přímý vjezd do tunelu z toho směru nebude.
Stejně tak nebude možné na opačné straně vyjíždět do Nádražní ulice, ale pouze do Mánesovy. S nájezdem je to stejné. Pod zemí bude pouze předpřipravený výjezd směrem k výpravní budově nádraží.
„Upozorňuji na to už od samého začátku, kdy to kraj takto začal projektovat. Pokud si lidé v Suchém Vrbném budou hledat objízdné trasy například přes Kamarytovu ulici, může to znamenat nepříjemný problém. Ta ulice na větší provoz není připravená,“ varuje budějovický i krajský opoziční zastupitel Viktor Lavička (ANO).
Opustí Novohradskou?
Když se po otevření dálnice D3 výrazně zvýšil provoz na Novohradské, měl by to v budoucnu pomoci řešit právě tunel. Většina řidičů by pak mohla sjíždět do města po zanádražní a právě podjezdem. „Otázka je, jestli to tak skutečně bude, protože po Novohradské je to poměrně pohodlný a přímý spoj do centra. Navíc, když tedy přejedou do tunelu, tak nakonec stejně zase vyjedou na křižovatce Novohradské a Mánesovy,“ zmiňuje Lavička.
Miliardový tunel v Budějovicích má novou podobu, domy se bourat nebudou
Podle dopravních modelů by mělo tunelem projíždět devět až deset tisíc aut denně. Někteří řidiči či obyvatelé zpochybňují, zda bude mít tak drahá stavba natolik pozitivní dopady na dopravu v Budějovicích, že se vyplatí. Na druhé straně je projekt v plánech už minimálně 15 let a dopravní experti ho v minulosti vyhodnocovali jako velmi důležitý. Je to zároveň poslední etapa zanádražní komunikace, která ještě není hotová.
Původně měla už několik let sloužit jako ostatní části „zanádražky“. Projekt se ale několikrát měnil, od města si ho převzal kraj. Předtím také nějaký čas úplně stál.
Pokus o zachování lávky nevyšel
V posledních týdnech se o tunelu hodně mluvilo také v souvislosti s lávkou, která v místě slouží už od roku 1908. Až se začne podjezd stavět, bude muset pryč, protože s novým projektem a plánovanými úpravami nejde dohromady. Nahradí ji nová lávka.
Po 20 letech příprav chce stavbu stále dražšího tunelu pod nádražím řídit kraj
Někteří obyvatelé se s tím ale nechtěli smířit a na ministerstvo kultury tak v létě dorazil také návrh, aby stavbu prohlásilo památkou. Ministerstvo to ale nyní neudělá a nebude zahajovat příslušné řízení. Pouze podporuje přestěhování na jiné místo, tak aby mohla tato stavba sloužit dál. Zda se pro historickou lávku najde jiné uplatnění, zatím ještě není jisté.
Brzy nato, co se chce kraj pustit do tunelu, zahájí nedaleko svoje akce také Správa železnic. Pod nádražím vznikne podchod z výpravní budovy až do Dobrovodské ulice, kde se bude stavět parkovací dům pro více než 300 aut. „Zahájení prací plánujeme v polovině roku 2027 a potrvá dva roky,“ uvádí mluvčí SŽ Nela Eberl Friebová.