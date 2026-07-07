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Tunel pod kolejemi je blíž realitě. Úřad zamítl odvolání, poslední šancí je soud

Lukáš Marek
  9:06
Na Dobrovodské budou sjezdy pod zem do tunelu.

Na Dobrovodské budou sjezdy pod zem do tunelu. | foto: Repro: Jihočeský kraj

Současnou lávku přes koleje nahradí nová s delšími nájezdy.
Takto vypadá aktuální plán řešení dopravní situace. Barevně vyznačené části...
Vizualizace ukazuje tunel i lávku.
Pod kolejemi povede 397 metrů dlouhý tunel.
11 fotografií
Dopravní a energetický stavební úřad zamítl všech pět odvolání proti stavebnímu povolení na tunel pod vlakovým nádražím v Českých Budějovicích. Aktuální rozhodnutí lze ještě napadnout u soudu. Proti záměru protestují lidé z okolí. Práce potrvají šest let a vyjít mohou na 4,5 miliardy korun.

Všechny ostatní části už jsou v provozu, podjezd pod seřaďovacím nádražím v Budějovicích je poslední kus z takzvaných zanádražních komunikací, který ještě není hotový. Příprava extrémně složité a také mimořádně drahé stavby teď může pokročit.

Dopravní a energetický stavební úřad zamítl všech pět odvolání proti stavebnímu povolení, které akce získala už loni v létě, tedy skoro před rokem. Na novinku upozornil web Zdopravy.cz.

Projekt tunelu ale nejenže bude nákladný a stavba na roky omezí provoz v této části města. Roky proti němu protestuje také část obyvatel, především z přilehlých čtvrtí Pětidomí a Suché Vrbné. Právě oni se ještě znovu pokusili zabojovat a stopnout přípravu.

Na Dobrovodské budou sjezdy pod zem do tunelu.
Současnou lávku přes koleje nahradí nová s delšími nájezdy.
Takto vypadá aktuální plán řešení dopravní situace. Barevně vyznačené části označují změny, které budou provedené pod zemí.
Vizualizace ukazuje tunel i lávku.
11 fotografií

Jednou z nich je například Monika Lavičková, ta ve svých námitkách upozornila například na bagatelizaci dopadů stavby, psala o zastaralých podkladech a zpochybňovala spolehlivost hlukové studie. Také zmiňuje, že vynaložené veřejné prostředky nebudou mít očekávaný efekt pro Suché Vrbné.

„Celou dobu tvrdím, že stavba v hustě obydlené oblasti je nesmyslná. Posudky o podloží hovoří o možných rizicích i teď,“ uvedla už dříve. A zároveň upozornila, že ona a další lidé z Pětidomí byli i proti předchozím variantám projektu, který se v čase měnil.

Investorem akce je Jihočeský kraj, který na webu uvádí, že stavba vyjde na 2,8 miliardy korun. Jsou to ale už starší data, protože ve stejném dokumentu se počítá se zahájením stavby už letos, což se nestane. Některé odhady jsou takové, že bude cena až 4,5 miliardy. Přesně to ukáže až výběrové řízení.

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S tím, že se někteří obyvatelé odvolají, počítal už loni i hejtman Martin Kuba (Naše Česko). „Jsem si vědom, že stavba má své odpůrce,“ zmínil mimo jiné. Už tehdy avizoval, že pokud odvolání padnou, stavbu to zdrží, což se také stalo.

Proti aktuálnímu rozhodnutí už ale není možné podat další odvolání. Lze ho ovšem ještě napadnout u soudu, což vyplývá z rozhodnutí, které je na úřední desce. Dopravní a energetický stavební úřad v dokumentu, který má 41 stran, postupně odmítá námitky odpůrců a vysvětluje, proč je neuznává.

„Liniové stavby financované z veřejných rozpočtů skutečně mnohdy nepřináší pozitivní efekt těm nejbližším, a tedy nejvíce dotčeným účastníkům. To ovšem nijak nevylučuje skutečnost, že nové liniové stavby přinášejí pozitivní efekt mnohým jiným osobám, potažmo celé společnosti,“ píše úřad v rozhodnutí.

Pokud by přece jen došlo ještě k soudu, může to znamenat další odklad. Už nyní je jasné, že má stavba trvat šest let a bude to mít v době prací velký dopad na dopravu v krajském městě. Kromě kraje bude část prací hradit také Správa železnic a město. Bude to jedna z nejnáročnějších dopravních staveb za celou historii Českých Budějovic.

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Vyžádá si také nákladné vlakové výluky za desítky až pár stovek milionů či dočasně omezí provoz na obou koncích budoucího tunelu. Ten bude dlouhý bezmála čtyři sta metrů. Na jedné straně bude začínat na křížení ulic Mánesova, Nádražní a Průmyslová. Poté povede pod železnicí přibližně v prostoru, kudy nyní vede lávka pro pěší a cyklisty. A vyústí na křižovatce Dobrovodské a ulice U lávky.

Jenže řidiči se do tunelu ani z něj nedostanou ze všech směrů nebo ulic, jak stále někteří předpokládají. Kdo pojede ze Suchého Vrbného po Dobrovodské do centra, bude muset i nadále pod viadukt v Rudolfovské, protože přímý vjezd do tunelu z toho směru nebude. Stejně tak nebude možné na opačné straně vyjíždět do Nádražní ulice, ale pouze do Mánesovy. S nájezdem je to stejné. Pod zemí bude pouze předpřipravený výjezd směrem k výpravní budově nádraží. Hlavní funkcí podjezdu má být odvedení vozidel z centra směrem k dálničnímu přivaděči a na samotnou D3 a naopak.

Brzy poté, co se chce kraj pustit do tunelu, zahájí nedaleko svoje akce také Správa železnic. Pod nádražím vznikne podchod z výpravní budovy až do Dobrovodské ulice, kde se bude stavět parkovací dům pro více než 300 aut. „Zahájení prací plánujeme v polovině roku 2027 a potrvá dva roky,“ uvádí mluvčí SŽ Nela Eberl Friebová.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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