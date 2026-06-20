Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Obyvatele štvou plány na silnici ke Špačkům. Do lokality auta nepatří, tvrdí kritici

Lukáš Marek
  12:17
V návrhu nového územního plánu Českých Budějovic je zakreslená nová silnice protínající lokalitu u Špačků na jižním okraji města. Část obyvatel s ní nesouhlasí a petice odpůrců už má přes tisíc podpisů. V pondělí se její autoři chystají na zastupitelstvo. O dokumentu, který je důležitý pro další rozvoj města, mohou lidé debatovat ve čtvrtek ve Slavii.
Podle vědců je přírodní památka Tůně u Špačků na jihu Budějovic unikátním a...

Podle vědců je přírodní památka Tůně u Špačků na jihu Budějovic unikátním a jedním z biologicky nejcennějších území v krajském městě. | foto: Jihočeská univerzita

Podle vědců je přírodní památka Tůně u Špačků na jihu Budějovic unikátním a...
Podle vědců je přírodní památka Tůně u Špačků na jihu Budějovic unikátním a...
Podle vědců je přírodní památka Tůně u Špačků na jihu Budějovic unikátním a...
Podle vědců je přírodní památka Tůně u Špačků na jihu Budějovic unikátním a...
13 fotografií

Jakmile se někdo rozhodne zasáhnout do okolí Malše v Budějovicích, tak je zle a okamžitě se zvedne odpor obyvatel. Před několika dny tak vedení města couvlo a oznámilo, že upouští od plánu na stavbu samoobslužného přívozu u Malého jezu.

Teď je podle mnoha obyvatel na řadě jasné odmítnutí dalšího záměru – stavby silnice, která má přivést auta do další oblíbené lokality, tentokrát u Špačků, rovněž u Malše.

Petice proti tomuto plánu, který se objevil v návrhu nového územního plánu, má za několik dní už přibližně 1 100 podpisů. Větší polovinu na papírových arších, menší na internetu. A v pondělí se její autoři chystají na jednání zastupitelstva.

Proti vedení nové komunikace do tohoto území je například Vladimíra Glaserová, jejíž předkové „Špačkárnu“, tedy areál s antukovými kurty, zakládali. „Je to jedna z posledních klidových zón ve městě. Silnice tam určitě nepatří. Nedaleko vede jižní tangenta, která se navíc bude prodlužovat, daleko to není ani k dálnici,“ zdůraznila. Důvodů, proč by se od plánů mělo upustit, je však podle ní i dalších odpůrců mnohem více.

Podle vědců je přírodní památka Tůně u Špačků na jihu Budějovic unikátním a jedním z biologicky nejcennějších území v krajském městě.
Podle vědců je přírodní památka Tůně u Špačků na jihu Budějovic unikátním a jedním z biologicky nejcennějších území v krajském městě.
Podle vědců je přírodní památka Tůně u Špačků na jihu Budějovic unikátním a jedním z biologicky nejcennějších území v krajském městě.
Podle vědců je přírodní památka Tůně u Špačků na jihu Budějovic unikátním a jedním z biologicky nejcennějších území v krajském městě.
13 fotografií

Kdo lokalitu zná, ví, že je to místo, ke žije spousta živočichů a rostlin, jsou tam tůně, velké stromy podél řeky. A u toho všeho také areál s občerstvením, kde se hraje především nohejbal, volejbal a tenis.

Podle odpůrců chybí v návrhu plánu řádné vypořádání dopadů na přírodu, varianty řešení i přesvědčivé odůvodnění veřejného zájmu. V trase koridoru může být navíc problematické nestabilní podloží a také se jedná o místo, kde se řeka při povodních vylévá z koryta.

Z dostupných dokumentů mimo jiné vyplývá, že některé části mohou být navíc převzaté z jiných podkladů. „Objevují se tam dokonce odkazy a zkratky odpovídající Moravskoslezskému kraji, což u územního plánu Českých Budějovic působí problematicky,“ upozorňují odpůrci silnice, jejíž součásti by byl i most přes Malši a spojila by Novohradskou a Plavskou ulici.

Nová zkratka přes Malši. Chodci i cyklisté řeku překonají na samoobslužném přívozu

Kolem lokality u Špačků se v posledních letech hodně stavělo a další desítky rodinných domů vznikají směrem k Mladému a Novým Hodějovicím. Z tohoto pohledu také mohl vzniknout požadavek na nové silniční napojení. Na druhou stranu většina těchto obyvatel se pohodlně dostane na Novohradskou.

Zástupci města na velký rozruch reagovali s tím, že to není nic definitivního a navíc je právě teď doba, kdy lze návrh územního plánu (ÚP) připomínkovat. „Je možné je podat do 10. července. Samotné veřejné projednání se uskuteční 25. června od 16 hodin v KD Slavie,“ připomněl náměstek primátorky pro územní rozvoj či dopravu Lubomír Bureš.

Zmínil, že návrh ÚP připravil tým evropské úrovně a vybrala ho mezinárodní porota v soutěži. „Plán má před sebou ještě dlouhou cestu, schvalovat se bude až v roce 2028, příští rok se chystá další veřejné projednání. Teď je ideální čas podat připomínky ke všemu, co se obyvatel dotýká,“ uvedl dále. Upřesnil, že vzor připomínek a veškerou dokumentaci naleznou zájemci na upcb.cz.

Nové domy na okraji Budějovic místo polí část lidí odmítá

Ozvali se také vědci z Jihočeské univerzity a Biologického centra AV ČR. Přírodní památka Tůně u Špačků na jihu Budějovic je podle nich unikátním a jedním z biologicky nejcennějších území v krajském městě. Žije v nich mnoho druhů živočichů včetně těch ohrožených.

Nejbohatší z hlediska rozmanitosti je podle výzkumu malá tůň u Špačků, kde vědci nalezli 31 druhů vodních brouků, 12 druhů vodních ploštic, šest druhů vážek či šest druhů ryb. Velká tůň pak hostila zdaleka nejvíc jedinců ze všech sledovaných ploch, a to 1 178.

„Takto vysoká rozmanitosti v městském prostředí je unikátní,“ říká Vojtěch Kolář z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, který výzkum organizoval.

Tůně kolem řek navíc podle vědců patří mezi nejohroženější vodní biotopy, které z krajiny stále mizejí a možná výstavba silnice může silně narušit vzácný ekosystém.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Upustili pneumatiky a pomohla speciální technika. Hasiči vyprostili uvázlý autobus

Řidič zřejmě nerespektoval dopravní značení a uvázl pod viaduktem. (16. června...

Autobus v úterý dopoledne na Českokrumlovsku naboural do viaduktu a zčásti přišel o střechu. Po 13. hodině se hasičům podařilo vozidlo zpod viaduktu vyprostit a přibližně za dvě hodiny byl na silnici...

Jídlem to nebylo. Zvracení dvacítky studentů na výletě má zřejmě jiný důvod

V Praze se začalo s domácím testováním podezřelých případů. Odebrat vzorky za...

Celkem dvaceti studentům gymnázia se udělalo v noci na čtvrtek zle při školním výletu v Přední Výtoni na Lipensku. Nejdříve to vypadalo, že mohli společně sníst nějaké zkažené jídlo a z toho pak...

Na okraji Českých Budějovic mají stavět obří halu Amazonu, třetí v republice

Tak by mohl vypadat areál u Boršova nad Vltavou po dokončení.

Stavba půl kilometru dlouhé haly jižně od Českých Budějovic mezi obcemi Boršov nad Vltavou a Homole má začít ještě letos. Hotovo by bylo v roce 2028. Místní však mají obavy z nárůstu dopravy i...

OBRAZEM: Na pěší zóně se tyčí sloup z pneumatik, na náměstí si povídají rezaví rytíři

Už 19. ročník kulturního festivalu Umění ve městě zahájili umělci a sochaři...

Křehkost. Takové je letošní téma populárního sochařského festivalu Umění ve městě. Do ulic, parků a zákoutí především Českých Budějovic nainstalovali svá díla autoři současného výtvarného umění už po...

Loupež v autobusu. Mladík mířil pistolí školačkám na hlavu a chtěl peníze

Mladík na Českokrumlovsku podle svědků namířil střelnou zbraň na hlavy dvou...

Střelnou zbraň ve čtvrtek ráno podle svědků namířil mladík na hlavy dvou nezletilých dívek v autobusu z Dolního Dvořiště do Kaplice na Českokrumlovsku. Pod pohrůžkou střelby se od nich dožadoval...

Obyvatele štvou plány na silnici ke Špačkům. Do lokality auta nepatří, tvrdí kritici

Podle vědců je přírodní památka Tůně u Špačků na jihu Budějovic unikátním a...

V návrhu nového územního plánu Českých Budějovic je zakreslená nová silnice protínající lokalitu u Špačků na jižním okraji města. Část obyvatel s ní nesouhlasí a petice odpůrců už má přes tisíc...

20. června 2026  12:17

Chátrala a zarůstala. Krafferova zahrada v Hradci se změnila v živé centrum

Za projektem stojí Ateliér Za Mák a architekt Matěj Šebek ze studia matěj šebek...

Krafferova zahrada v centru Jindřichova Hradce prošla proměnou z chátrajícího brownfieldu na živý veřejný prostor spojující zahradnictví, architekturu a komunitní život. Za projektem stojí Ateliér Za...

20. června 2026

Sinice psům chutnají, ale mohou je zabít. Expert o problémové kvalitě vody v Lipně

Premium
Hydrobiolog Petr Znachor pracuje v Biologickém centru Akademie věd v Českých...

Hydrobiolog Petr Znachor z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích sleduje kvalitu vody v Lipně přes třicet let. V rozhovoru pro iDNES.cz upozorňuje na problematiku fosforu, který se...

19. června 2026

OBRAZEM: Kola s pivními lahvemi i kaskadéři. Motocykly Indian obsadily Lipno

Indians Rider Fest v Lipně nad Vltavou. (19.6.2026)

Tisíce majitelů a vyznavačů jednostopé americké legendy mají teď za svůj domov jihočeské Lipno nad Vltavou. U přehrady se koná největší evropský sraz motocyklů značky Indian, kde také slaví 125....

19. června 2026  15:41

Jídlem to nebylo. Zvracení dvacítky studentů na výletě má zřejmě jiný důvod

V Praze se začalo s domácím testováním podezřelých případů. Odebrat vzorky za...

Celkem dvaceti studentům gymnázia se udělalo v noci na čtvrtek zle při školním výletu v Přední Výtoni na Lipensku. Nejdříve to vypadalo, že mohli společně sníst nějaké zkažené jídlo a z toho pak...

19. června 2026  11:45

Kriminalisté obvinili řidiče, který se s autobusem zasekl pod viaduktem

Provoz na železnici byl brzy obnovený. (16. června 2026)

Českokrumlovští kriminalisté zahájili trestní stíhání čtyřiašedesátiletého řidiče, který se s autobusem zasekl pod viaduktem v obci Rybník, když pravděpodobně nerespektoval dopravní značení. Muže...

19. června 2026  8:54

Chystají novou čtvrť pro téměř 600 lidí. Má pomoci rozvoji Jindřichova Hradce

Předměstí Zbuzany má vycházet z principu města krátkých vzdáleností. Kromě bytů...

Řadové domy, dvojdomy i byty. To všechno pro bezmála 600 lidí. Takové má být nové jindřichohradecké předměstí Zbuzany, na němž radnice pracuje. Dvacetitisícové město chce čtvrtí na jihozápadním...

18. června 2026  16:32

Studenti na exkurzi u Lipna zvraceli z jídla, záchranáři je rozvezli do nemocnic

ilustrační snímek

Ke studentům gymnázia, u kterých se objevily nevolnost, bolesti břicha, zvracení a průjem, vyjížděli v noci záchranáři do Přední Výtoně na Českokrumlovsku. Výrazné zažívací potíže se u nich podle...

18. června 2026  10:44

Starosta Lišova čelí pokutě za projekty, kolegové po něm chtějí 1,7 milionu

Jednání zastupitelstva v Lišově (červen 2026)

Bezmála pětitisícové město Lišov na Českobudějovicku bude chtít po svém starostovi zaplatit vysokou sumu za nedodržení podmínek při zpracování projektové dokumentace. On sám přiznává chybu, výši...

18. června 2026  9:07

Na okraji Českých Budějovic mají stavět obří halu Amazonu, třetí v republice

Tak by mohl vypadat areál u Boršova nad Vltavou po dokončení.

Stavba půl kilometru dlouhé haly jižně od Českých Budějovic mezi obcemi Boršov nad Vltavou a Homole má začít ještě letos. Hotovo by bylo v roce 2028. Místní však mají obavy z nárůstu dopravy i...

17. června 2026  16:24

Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala

Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...

Tragédie ve vodáckém areálu. Při výcviku se utopil hasič

Hasiči, ilustrační snímek

Ve Vodáckém areálu Lídy Polesné v Českých Budějovicích se dnes dopoledne stala tragická událost. Při služebním výcviku se tam utopil hasič. Neštěstí už vyšetřuje také policie.

17. června 2026  11:49,  aktualizováno  14:14

Červencové spuštění systému Ideska platí. Mění se prakticky vše, říká dopravce

V Jihočeském kraji začne Integrovaný dopravní systém fungovat od dubna roku...

Jihočeský integrovaný dopravní systém Ideska začne fungovat za necelý měsíc. Kraj už spustil předprodej a města schvalují připojení svých MHD. Někteří cestující si stěžují, že se jim jízdenky zdraží,...

17. června 2026  14:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.