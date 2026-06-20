Jakmile se někdo rozhodne zasáhnout do okolí Malše v Budějovicích, tak je zle a okamžitě se zvedne odpor obyvatel. Před několika dny tak vedení města couvlo a oznámilo, že upouští od plánu na stavbu samoobslužného přívozu u Malého jezu.
Teď je podle mnoha obyvatel na řadě jasné odmítnutí dalšího záměru – stavby silnice, která má přivést auta do další oblíbené lokality, tentokrát u Špačků, rovněž u Malše.
Petice proti tomuto plánu, který se objevil v návrhu nového územního plánu, má za několik dní už přibližně 1 100 podpisů. Větší polovinu na papírových arších, menší na internetu. A v pondělí se její autoři chystají na jednání zastupitelstva.
Proti vedení nové komunikace do tohoto území je například Vladimíra Glaserová, jejíž předkové „Špačkárnu“, tedy areál s antukovými kurty, zakládali. „Je to jedna z posledních klidových zón ve městě. Silnice tam určitě nepatří. Nedaleko vede jižní tangenta, která se navíc bude prodlužovat, daleko to není ani k dálnici,“ zdůraznila. Důvodů, proč by se od plánů mělo upustit, je však podle ní i dalších odpůrců mnohem více.
Kdo lokalitu zná, ví, že je to místo, ke žije spousta živočichů a rostlin, jsou tam tůně, velké stromy podél řeky. A u toho všeho také areál s občerstvením, kde se hraje především nohejbal, volejbal a tenis.
Podle odpůrců chybí v návrhu plánu řádné vypořádání dopadů na přírodu, varianty řešení i přesvědčivé odůvodnění veřejného zájmu. V trase koridoru může být navíc problematické nestabilní podloží a také se jedná o místo, kde se řeka při povodních vylévá z koryta.
Z dostupných dokumentů mimo jiné vyplývá, že některé části mohou být navíc převzaté z jiných podkladů. „Objevují se tam dokonce odkazy a zkratky odpovídající Moravskoslezskému kraji, což u územního plánu Českých Budějovic působí problematicky,“ upozorňují odpůrci silnice, jejíž součásti by byl i most přes Malši a spojila by Novohradskou a Plavskou ulici.
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Nová zkratka přes Malši. Chodci i cyklisté řeku překonají na samoobslužném přívozu
Kolem lokality u Špačků se v posledních letech hodně stavělo a další desítky rodinných domů vznikají směrem k Mladému a Novým Hodějovicím. Z tohoto pohledu také mohl vzniknout požadavek na nové silniční napojení. Na druhou stranu většina těchto obyvatel se pohodlně dostane na Novohradskou.
Zástupci města na velký rozruch reagovali s tím, že to není nic definitivního a navíc je právě teď doba, kdy lze návrh územního plánu (ÚP) připomínkovat. „Je možné je podat do 10. července. Samotné veřejné projednání se uskuteční 25. června od 16 hodin v KD Slavie,“ připomněl náměstek primátorky pro územní rozvoj či dopravu Lubomír Bureš.
Zmínil, že návrh ÚP připravil tým evropské úrovně a vybrala ho mezinárodní porota v soutěži. „Plán má před sebou ještě dlouhou cestu, schvalovat se bude až v roce 2028, příští rok se chystá další veřejné projednání. Teď je ideální čas podat připomínky ke všemu, co se obyvatel dotýká,“ uvedl dále. Upřesnil, že vzor připomínek a veškerou dokumentaci naleznou zájemci na upcb.cz.
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Nové domy na okraji Budějovic místo polí část lidí odmítá
Ozvali se také vědci z Jihočeské univerzity a Biologického centra AV ČR. Přírodní památka Tůně u Špačků na jihu Budějovic je podle nich unikátním a jedním z biologicky nejcennějších území v krajském městě. Žije v nich mnoho druhů živočichů včetně těch ohrožených.
Nejbohatší z hlediska rozmanitosti je podle výzkumu malá tůň u Špačků, kde vědci nalezli 31 druhů vodních brouků, 12 druhů vodních ploštic, šest druhů vážek či šest druhů ryb. Velká tůň pak hostila zdaleka nejvíc jedinců ze všech sledovaných ploch, a to 1 178.
„Takto vysoká rozmanitosti v městském prostředí je unikátní,“ říká Vojtěch Kolář z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, který výzkum organizoval.
Tůně kolem řek navíc podle vědců patří mezi nejohroženější vodní biotopy, které z krajiny stále mizejí a možná výstavba silnice může silně narušit vzácný ekosystém.