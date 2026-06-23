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Nesmysl! Radnice smetla návrh projektantů na novou silnici přes Malši

Lukáš Marek
  9:27
Podle vědců je přírodní památka Tůně u Špačků na jihu Budějovic unikátním a...

Podle vědců je přírodní památka Tůně u Špačků na jihu Budějovic unikátním a jedním z biologicky nejcennějších území v krajském městě. | foto: Jihočeská univerzita

Podle vědců je přírodní památka Tůně u Špačků na jihu Budějovic unikátním a...
Podle vědců je přírodní památka Tůně u Špačků na jihu Budějovic unikátním a...
Podle vědců je přírodní památka Tůně u Špačků na jihu Budějovic unikátním a...
Podle vědců je přírodní památka Tůně u Špačků na jihu Budějovic unikátním a...
8 fotografií
Pod peticí proti silnici přes Malši na jižním okraji Českých Budějovic, která se objevila v návrhu nového územního plánu, už je 2 600 podpisů. Radnice ji tam také odmítá. „Není to návrh města, ale projektantů, kteří připravují nový plán. Sdělili jsme jim, že je to neprojednatelný a nesmyslný návrh,“ řekl náměstek primátorky.

Petr Papoušek v pondělí po 11. hodině předstoupil před budějovické zastupitele, aby jim oznámil, že on a řada dalších obyvatel je připravených postavit se proti plánované silnici přes lokalitu Tůně U Špačků.

Navíc informoval, že pod peticí proti návrhu nové komunikace už je kolem 2 600 podpisů. „Budeme bojovat všemi legálními a legitimními prostředky, ať už na úrovni města, či kraje. A bude-li potřeba, tak i na úrovni státu, případně evropských institucí,“ zdůraznil mimo jiné ve svém proslovu.

Reakce byla rychlá. O slovo se přihlásil náměstek primátorky Lubomír Bureš (Naše Česko). Na radnici má na starost dopravu i územní rozvoj a příprava nového územního plánu, kde je zakreslená i silnice přes lokalitu Tůně U Špačků, tak spadá do jeho agendy.

Obyvatele štvou plány na silnici ke Špačkům. Do lokality auta nepatří, tvrdí kritici

„Není to návrh města, ale projektantů, kteří připravují nový plán. Už ve chvíli, kdy jsme obdrželi jeho návrh, jsme projektantům vznesli své připomínky a výhrady právě k této lokalitě a k vedení tohoto dopravního koridoru. Sdělili jsme jim, že je to neprojednatelný a nesmyslný návrh,“ uvedl Bureš.

Dále potvrdil, že minulý týden dostal písemné ujištění, že tento dopravní koridor bude vypuštěn a při dalším veřejném projednání územního plánu v příštím roce už tam nebude. „Projektanti také navrhli, že jsou schopní představit dopravní řešení, které navrhují mimo lokalitu U Špačků,“ doplnil náměstek. Podle něj by nějaké další dopravní napojení na jihu Budějovic mělo existovat, ale nevylučuje, že nakonec současné koridory postačí.

Petr Papoušek ještě potvrdil, že petici s podpisy tak jako tak odevzdají, stejně jako připomínky k návrhu nového územního plánu. „Ti lidé, kteří se k tomu vyjadřovali a zapojili se, si to zaslouží,“ sdělil Papoušek, který je členem petičního výboru.

Podle vědců je přírodní památka Tůně u Špačků na jihu Budějovic unikátním a jedním z biologicky nejcennějších území v krajském městě.
Podle vědců je přírodní památka Tůně u Špačků na jihu Budějovic unikátním a jedním z biologicky nejcennějších území v krajském městě.
Podle vědců je přírodní památka Tůně u Špačků na jihu Budějovic unikátním a jedním z biologicky nejcennějších území v krajském městě.
Podle vědců je přírodní památka Tůně u Špačků na jihu Budějovic unikátním a jedním z biologicky nejcennějších území v krajském městě.
8 fotografií

Potvrdil, že dění kolem „Špačkárny“ budou i nadále sledovat. Lokalita je místem, kde žije spousta živočichů a rostlin, jsou tam tůně, letité stromy podél řeky. A také areál s občerstvením, kde se hraje především nohejbal, volejbal a tenis.

Kolem zmiňované lokality se v posledních letech hodně stavělo a další desítky rodinných domů vznikají směrem k Mladému a Novým Hodějovicím. I proto se v návrhu nové dopravní řešení objevilo. Podle aktuálních reakcí ale nemá žádnou šanci na úspěch. Odpůrci záměru ještě upozorňují, že by neměl být v územním plánu (ÚP) ponechán ani jako takzvaná územní rezerva.

Územní plán má být do dvou let

České Budějovice nyní pracují s ÚP, který je platný už čtvrt století. Nový má vstoupit v platnost zhruba za dva roky. Pro představu má řešit zvýšení počtu obyvatel o přibližně 35 tisíc za několik desítek let. Připomínky k návrhu je možné podat do 10. července. Samotné veřejné projednání se uskuteční už ve čtvrtek od 16 hodin v KD Slavie.

V soutěžním dialogu na zpracování ÚP zvítězila v roce 2024 skupina složená ze zástupců tří kanceláří. Jsou to budějovické Studio MAP, Pavel Hnilička Architects + Planners z Prahy a Omgeving z Belgie. Po veřejném projednání bude následovat vypořádání připomínek a řešení rozporů a své stanovisko bude dávat také krajský úřad.

Následovat bude v roce 2027 další veřejné sezení a představení upraveného návrhu ÚP. V roce 2028 pak zpracovatelé předloží konečnou podobu, která bude nakonec vydaná a Budějovice začnou pracovat podle nového územního plánu.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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