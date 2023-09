Tučapy získají po letech zámek zpět, vybudují v něm sociální služby

„Už dříve tam fungoval domov pro seniory, jenže před lety ho kraj zavřel. Zámek byl do roku 1978 obce a nějakou dobu jsme se ještě s panem hejtmanem Jiřím Zimolou handrkovali o to, komu bude patřit. To se podařilo až nyní i díky plánům, které máme s celým areálem, v němž se od roku 2015 nic nedělo,“ vysvětluje Pavel Novák, starosta obce s osmi sty obyvateli.

Nové zařízení má sloužit jako domov se zvláštním režimem především seniorům anebo lidem s demencí. „Můžou tam ale být i nějaké odlehčovací služby. Je to jen jedna z variant. Nyní jsme na začátku a společně s architekty chystáme přípravné řízení pro oslovení případných investorů a provozovatele. Od formy projektu PPP si slibujeme, že vybudování nebude trvat dlouho a výrazně to nezatíží náš rozpočet,“ doplňuje Novák.

Podle náměstkyně hejtmana pro sociální oblast Lucie Kozlové nebyla jednání s obcí o převodu zámku nijak složitá. „Zámek máme v krajském inventáři jako zbytný majetek a pan starosta v něm plánuje budovat obdobu komunitního centra, kde by měly zázemí i terénní sociální služby. Pro nás je to ideální stav, protože do zámku se pobytová služba vrátit nemůže. Myslím si, že takový postup je pro dobro obce,“ podotýká Kozlová.

Podle ní byla hlavní podmínkou bezúplatného převodu areálu záruka, že v něm bude obnovena služba, která má být určena veřejnosti. Obec ho nesmí prodat pro komerční využívání.

„Počítáme také s tím, že Tučapy budou chtít zařízení zařadit do sítě sociálních služeb Jihočeského kraje, díky čemuž bude moci čerpat dotace z ministerstva práce a sociálních věcí,“ doplňuje Kozlová.

Starosta Novák dále upozorňuje, že o bezúplatném převodu a následných úpravách na zámku i v jeho okolí společně s vedením obce přemýšlí už přes tři roky.

„Uvažovali jsme o tom už před covidem a PPP projekt jsme zvolili i na doporučení Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Vykoupili jsme také pozemky v okolí zámku, abychom je v případě možnosti mohli k provozu zařízení využít,“ připomíná Novák.

„Objekty mají žít, ne přežívat“

O podobný převod bývalého zařízení pro osoby s mentálním postižením usilují i v Pístině na Jindřichohradecku, kde s vedením kraje také jednají. Náměstkyně hejtmana Kozlová podobné aktivity obcí vítá.

„Takové objekty by měly v obcích žít, a ne přežívat. Pokud budou mít starostové jasnou představu, co s nimi chtějí dělat, není problém se s krajem domluvit a dotáhnout projekty do konce,“ míní Kozlová.

Jihočeský kraj momentálně pracuje na výstavbě či rozšíření celé řady sociálních zařízení. Už příští rok má dokončit výstavbu domova pro seniory v Jindřichově Hradci. Letos se podařilo dokončit výstavbu chráněného bydlení v Kaplici na Krumlovsku či Blatné na Strakonicku.

„Nejvíce se ale nyní věnujeme přestavbě dolního areálu Nemocnice České Budějovice, kde plánujeme vybudovat velký domov pro seniory se sociálním zařízením pro péči o pacienty s neurodegenerativními chorobami,“ přibližuje Kozlová.

Součástí budou i bytové domy se 150 malometrážními byty. „Momentálně jsme ve fázi tvorby architektonického návrhu, takže podoba už nabývá pomalu konkrétních obrysů,“ ujišťuje.