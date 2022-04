Trolejbusům v Českých Budějovicích staví trať, měří dva kilometry

Troleje nově povedou od vozovny dopravního podniku v Horní ulici nedaleko hřbitova směrem do ulice Generála Píky a dále na Strakonickou a Nádražní a končit budou u křížení s Pekárenskou. Tedy přibližně dva kilometry dlouhá trasa. Na některých místech už si mohli lidé všimnout postavených sloupů.

„Je to sice na první pohled nepříliš nápadná změna, ale pro nás hodně důležitá. Navíc je zásadní, že 85 procent všech nákladů pokryje dotace, takže to pro nás bude velmi výhodné,“ zdůraznil Slavoj Dolejš, ředitel českobudějovického dopravního podniku (DP).

Troleje podle něj budou hotové už letos v červnu, měnírny později. Práce má na starost společnost Elektrizace železnic Praha.

Chystané novinky nijak nezmění jízdní řád trolejbusových linek. Ty prozatím pojedou jako doposud. „Trolejbusy ale budou mít kratší cestu do vozovny a ještě podle starých cen jsme spočítali, že to bude znamenat roční úsporu přibližně 1,5 milionu korun,“ upozornil Dolejš.

Navíc už několik let se v Budějovicích odkládá oprava mostu přes Dobrovodský potok v Pražské ulici u křižovatky se Strakonickou. Ve chvíli, kdy se na ni konečně dostane, odpadne problém se složitým plánováním výluky. Trolejbusům pomůže právě nová trať.

Rychlá linka sídliště - nádraží

„A samozřejmě do budoucna by mohla pomoci i při vzniku nebo úpravě nějaké linky, to určitě nevylučujeme,“ zmínil ředitel DP, společnosti stoprocentně vlastněné městem České Budějovice.

Jednou z vizí je například vznik přímého trolejbusového spoje ze sídlišť Máj a Vltava přes Strakonickou na nádraží. Nejdříve však bude například nutné, aby Ředitelství silnic a dálnic postavilo Severní spojku, díky které se zásadně uleví provozu na přetížené Strakonické a bude plynule průjezdná.