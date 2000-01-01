Učební či přednáškové sály, reprezentativní vstupní hala, vypalovací pec na keramiku, restaurátorská dílna nebo výstava kostýmů z filmu Jan Žižka. Nejen tím se může pochlubit nové návštěvnické a vzdělávací centrum za 125 milionů korun. Stojí u rodiště slavného vojevůdce v Trocnově na Českobudějovicku.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Když zaparkujete na novém velkém parkovišti, popojdete pár metrů a jste hned ve vstupní hale nového návštěvnického a vzdělávacího centra. Tady si třeba koupíte vstupenky do blízkého archeoskanzenu nebo suvenýry.
Jihočeské muzeum, které má trocnovský areál pod svou správou, podepsalo dlouholetou smlouvu s tvůrci filmu Jan Žižka o zapůjčení filmových kostýmů. Ve vitrínách si tak návštěvníci mohou prohlédnout oděvy, ve kterých herci natáčeli. U každého je napsané, o jakou postavu se jedná a který herec ji ztvárnil.
Architektonickým stylem návštěvnické centrum ideálně zapadá do tamní krajiny. Stojí na místě, kde dříve býval poplužní dvůr a navazuje tak na sousední stavení, kde si návštěvníci dříve kupovali vstupenky. Stále v něm zůstává i malá muzejní expozice husitství.
Střet minulosti a současnosti. Ve stavení vlevo najdou návštěvníci expozici husitství. Vpravo je nové centrum, kde jsou třeba přednáškové sály. „Svým rozsahem se jedná o finančně nejobjemnější stavební investici v novodobé historii muzea. Rozpočet přesáhl 125 milionů korun,“ poznamenává náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje Lucie Kozlová.
Mezi návštěvnickým a vzdělávacím centrem a rybníčkem je venkovní prostor, který je určený pro pořádání různých divadel pro děti, koncertů či další program. Využijí ho i organizátoři Trocnovských slavností. Ty letos připadají na víkend 5. a 6. září.
„Ve druhé polovině centra máme zázemí pro zaměstnance, badatelnu pro přírodovědce či možnosti ubytování pro ty, co u nás budou pořádat víkendové akce,“ popisuje správce trocnovského areálu Miroslav Petrovský.
„Díky podpoře z evropských fondů získal Trocnov moderní zázemí, které zde návštěvníkům desítky let chybělo. Naším cílem bylo zajistit, aby peníze pomohly vytvořit místo, kde se rodiny s dětmi i školní výpravy budou cítit komfortně. Nové vzdělávací centrum a expozice dělají z této národní památky atraktivní cíl, který lidem nabídne mnohem víc než jen pohled do historie – nabízí jim zážitek a kvalitní služby,“ doplňuje Petr Bouška, ředitel Centra pro regionální rozvoj České Budějovice.
S výstavbou centra začali v Trocnově, na místě nadohled od dubu, pod kterým se Jan Žižka údajně narodil, v roce 2024. Kromě školních výprav se tu mohou konat i různé odborné semináře či školení. K nim je určená i tato místnost na snímku. „Výstavbou splácíme dluh vůči generacím, které v minulosti s omezenými prostředky a podporou usilovaly o rozvoj areálu. A to s cílem ukázat jeho kulturně-historické dědictví veřejnosti,“ říká Filip Lýsek, ředitel Jihočeského muzea, které má areál pod správou.
Restaurátorská a konzervátorská dílna je také součástí nového trocnovského centra. My jsme při práci zastihli Martina Míku. Sem se sice veřejnost nedostane, ale například nejen pro děti je o pár místností dál k dispozici i vypalovací pec na keramiku. Tady návštěvníci dostanou šanci si vyzkoušet vyrobit a vypálit svůj hliněný hrnek.
My se přesouváme o kus dál, z centra přímo do archeoskanzenu. Na místo, kde lidé uvidí, jak se žilo a hospodařilo na konci 14. století. Součástí je zemanský dvorec podobný tomu, ve kterém se mohl před stovkami let narodit i Jan Žižka. „Meleme obilí na mouku, ze které se pak upeče chleba. Jednoduché to tedy není. Na jeden den bych se do středověku možná chtěl podívat, ale žít bych v té době asi nechtěl,“ zamyslel se páťák Matyáš Jiříček z Českých Budějovic.
Pod zemanským dvorcem jsou stavení i pro nižší stavy či služebnictvo. V Trocnově při návratu do středověku najdete i zvířata. I tady mají novinku, tou je turniket u vchodové branky. Zájemci si tak buď mohou zamluvit čas a místo v prohlídce skanzenu s odborným průvodcem, anebo si nově koupí samostatný lístek, projdou turniketem a středověká stavení si prohlédnou sami.
Lukáš Faktor z archeoskanzenu ukazuje dětem, jak se dříve mlátilo obilí. Tím se oddělilo zrno od plev, aby se pak mohlo namlít na mouku. Školáci tak na vlastní kůži poznají, že to rozhodně žádná lehká práce nebyla.
Mezi lety 2020–2023 se v areálu stavěl rozsáhlý archeoskanzen Trocnov. Hlavní stavební aktivita, vybudování zemanského dvorce a venkovské osady z doby předhusitské, skončila v závěru roku 2023. Věrná rekonstrukce historických objektů, přibližující život z období konce 14. století, slouží od té doby k expozičním a vzdělávacím účelům pro školy i širokou veřejnost a každoročně přiláká desetitisíce návštěvníků. „Naším cílem je dosáhnout návštěvnosti 50 tisíc lidí za rok, což by se nám i s pomocí nového návštěvnického centra mohlo podařit,“ míní správce celého téměř 11hektarového areálu Miroslav Petrovský.
