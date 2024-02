Podnikatelé budou moct třídit odpad do nádob pro obyvatele, ale za poplatek

Nádoby na tříděný odpad mohou nyní v Táboře oficiálně využívat pouze místní obyvatelé. To se ale v budoucnu změní. Radní města chtějí do systému odpadového hospodářství od jara zapojit také malé a střední podnikatele. Ti by tak za poplatek mohli do obecních kontejnerů legálně třídit sklo, papír, plasty, kartony od nápojů či kovy.