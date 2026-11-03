Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

S odpady to nejlépe umí ve Chvalšinách, Vyšší Brod si chválí čipy na popelnicích

Autor:
  9:03
Všechny popelnice jsou osazené čipy, ve kterých je načtená identifikace...

Všechny popelnice jsou osazené čipy, ve kterých je načtená identifikace vlastníka a druh nádoby. | foto: Markéta Sedláčková, MF DNES

Svozové vozy ve Vyšším Brodě provozují Technické služby Kaplice.
O vážení popelnic se obsluha vozu nemusí starat. Čip na nádobě snímají čtečky...
Ze začátku měli lidé snahu urážet čipy na popelnicích. „Ale když jsme je...
Chvalšiny na Krumlovsku
5 fotografií
Jihočeská města a obce se snaží snižovat produkci komunálního odpadu. Nejlépe se to daří ve Chvalšinách, Rudolfov jako první v kraji zavedl třídění kuchyňského odpadu včetně živočišných zbytků. Vyšší Brod a Kaplice nechaly očipovat popelnice.

Odpadový Oskar? Ten už je skoro jako doma ve Chvalšinách na Českokrumlovsku. Obhájili tam prvenství v celorepublikové soutěži za rok 2025.

Ve své kategorii obcí o velikosti 1 000 až 5 000 obyvatel se jim dokonce podařilo meziročně snížit produkci komunálního odpadu z 54 kilogramů na obyvatele za rok 2024 na 51,7 kilogramu. V soutěži uspěly třeba i Vráto (65,1 kg) a Staré Hodějovice, oboje na okraji Budějovic (61 kg), které se drží v celostátním pořadí hned za Chvalšinami.

Starosta Chvalšin Jiří Borský oceněním nebyl překvapený. Přesto se podle něj obec dál snaží hledat místa, kde systém ještě zpřesnit. Nedávná kontrola České inspekce životního prostředí například ukázala, že u výdejních boxů chyběly nádoby na tříděný odpad, a obec je proto doplnila. Podobně postupují i na dalších místech, například na hřbitově, kde přibyly samostatné nádoby na karton a plast. Díky efektivnímu systému tu například nemají žádný problém s černými skládkami.

Všechny popelnice jsou osazené čipy, ve kterých je načtená identifikace vlastníka a druh nádoby.
Svozové vozy ve Vyšším Brodě provozují Technické služby Kaplice.
O vážení popelnic se obsluha vozu nemusí starat. Čip na nádobě snímají čtečky nad výsypovým prostorem.
Ze začátku měli lidé snahu urážet čipy na popelnicích. „Ale když jsme je nainstalovali znova a znova, tak pochopili, že tudy cesta nevede,“ poznamenal ředitel Technických služeb Kaplice Jiří Zevl.
5 fotografií

Poplatkový systém zde stojí na kombinaci paušálu a úhrady za jednotlivé svozy směsného odpadu. Paušální část pokrývá třídění a provoz sběrného dvoru, zatímco směsný odpad se platí podle objemu nádoby a počtu vývozů. Domácnosti, které většinu odpadu vytřídí, pak mají náklady velmi nízké.

„Jeden základní svoz stodesetilitrové popelnice stojí devadesát korun,“ uvedl Borský. „Když lidé dobře třídí, a netopí dřevem nebo uhlím a popel nekončí v popelnici, vystačí si za rok se třemi až čtyřmi vývozy,“ připomněl.

Domácnost se tak může dostat na částku 300 korun ročně za směsný odpad. „Samozřejmě například u rodin s malými dětmi je počet vývozů vyšší kvůli plenkám a dalším odpadům, které nelze vytřídit,“ zdůraznil.

Třídí i kuchyňský odpad

Čísla klesají také v Rudolfově na Budějovicku. Jako první město v kraji zde zavedli třídění kuchyňského odpadu včetně živočišných zbytků. Do něho se zapojilo téměř 700 domácností. Což se rychle projevilo na poklesu směsného odpadu, a to až o dvě pětiny.

Podle starosty Víta Kavalíra šlo o zásadní krok, který doplnil další změny v systému. „Od toho, jak pohodlné je pro obyvatele třídit, přes kontrolu odpadů na sběrném dvoře až po kuchyňské zbytky,“ uvedl.

Město rozdalo domácnostem košíky a kompostovatelné sáčky, zřídilo 50 stanovišť v docházkové vzdálenosti. Odpad odtud míří do kompostárny ve Velešíně na Krumlovsku, kde se z něj vyrábí hnojivo.

Ve Vyšším Brodě lidé zaplatí jen za odpad, který opravdu skončí v popelnici

Rudolfov i díky tomu splnil limit pro zvýhodněný skládkovací poplatek. Ten činí 150 kilo na obyvatele. Město vykázalo 144,84 kilogramu. „Lepší třídění pomáhá brzdit růst nákladů, chrání město před dražším skládkováním a přináší vyšší odměny za využitelné materiály,“ doplnil Kavalír. Město zároveň zpřesnilo evidenci na sběrném dvoře, zavedlo kartový systém a pravidelně vše vyhodnocuje.

To ve Vyšším Brodě na Krumlovsku nechali očipovat popelnice. Změna se projevila velmi záhy. Město za jediný rok stáhlo směsný komunální odpad ze 172,1 kilogramu na obyvatele na 96,9. Letos hodnota klesla ještě níž, na 90,1 kilogramu. Podle radnice je hlavním důvodem to, že domácnosti začaly přesně vidět, kolik odpadu skutečně vyhazují.

„Když jsme nový systém zaváděli, věděli jsme, že lidem musíme nabídnout spravedlivé řešení. Každý dnes platí podle toho, kolik skutečně vyprodukuje,“ komentoval starosta Jindřich Hanzlíček. Dodává, že lidé na změnu reagovali pozitivně. „Nejenže výrazně více třídí, ale zároveň šetří vlastní peníze i životní prostředí.“

Písek dostal Oscara. Za to, že umí výborně třídit odpad

Ve městě se modernizuje třídění tím, že kromě klasických kontejnerů o objemu tisíc litrů a sběrného dvora vybudovali čtyři podzemní stanoviště.

Čipovat popelnice začali také v Kaplici na Krumlovsku. Jedná se zatím o první krok, jak získat informace o tom, s jakým objemem odpadu se ve městě nakládá a jakým způsobem. V první fázi šlo o velkoobjemové kontejnery na veřejných stanovištích. Pokračují u nádob rodinných domů.

Podle výsledků za rok 2025 vyprodukovala Kaplice celkem 1 611 tun směsného komunálního odpadu, což představuje 213,93 kilogramu na jednoho obyvatele.

„Orientační míra separace dosahovala přibližně 40 procent, tedy méně než 60procentní cíl stanovený pro rok 2025. Tato čísla potvrzují, že v oblasti třídění máme stále značný prostor ke zlepšení,“ komentovala mluvčí radnice Eva Klimentová.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Srdce Vltavy je hit. Fotí ho z vesmíru i z rozhledny, létají nad něj s drony

U Horní Plané se po desítkách let objevilo Srdce Vltavy (25. října 2026)

Šumava má novou turistickou atrakci. Je jí Srdce Vltavy, které v krajině tvarují meandry u Horní Plané na Českokrumlovsku. Srdcovitý přírodní útvar v posledních týdnech zvýrazňuje stále klesající...

Řidiči kvůli levnému benzinu blokují dopravu, starosta nabádá k prodloužení hadic

Místo v dopravní špičce. Kruhová křižovatka zcela ucpaná (27. října 2026).

V Plané nad Lužnicí na Táborsku kolabuje doprava kvůli vozidlům, která při čekání u čerpací stanice zablokují přilehlou okružní křižovatku. Město hledá řešení, podle policie je to věc řidičů.

Místní si stěžovali na špatně parkující studenty, teď sami dostali pokuty

Ulice kolem kampusu Jihočeské univerzity jsou v obležení aut. Odstavují je tam...

Články na iDNES.cz otevřely problematiku parkování v ulicích u Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Místním vadí, že přibývá studentů s vlastními vozy a v okolí areálu není místo, kde...

Inzultace rozhodčího v sedmé lize. Hráč po penaltě vybuchl. Teď uvažuje, že skončí

Fotbalový rozhodčí sražený k zemi.

Předčasně skončil víkendový zápas 12. kola sedmé fotbalové ligy skupiny B na jihu Čech mezi Sedlicí a Sousedovicemi. Hosté odjeli se třemi červenými kartami a po fyzickém útoku Ondřeje Šimka na...

Naše Česko míří v Budějovicích do opozice. Vládnout mohou OPB, STAN, ANO a Piráti

Volební štáb strany Naše Česko v Českých Budějovicích. Na snímku Martin Kuba....

„S hnutím Naše Česko do koalice v Českých Budějovicích nevstoupíme,“ oznámil dnes Tomáš Chovanec, lídr Občanů pro Budějovice (OPB), kteří pro komunální volby vytvořili společnou kandidátku se STAN....

S odpady to nejlépe umí ve Chvalšinách, Vyšší Brod si chválí čipy na popelnicích

Všechny popelnice jsou osazené čipy, ve kterých je načtená identifikace...

Jihočeská města a obce se snaží snižovat produkci komunálního odpadu. Nejlépe se to daří ve Chvalšinách, Rudolfov jako první v kraji zavedl třídění kuchyňského odpadu včetně živočišných zbytků. Vyšší...

3. listopadu 2026  9:03

Srážka osobáku s kamionem zastavila provoz u Sedlce, spolujezdkyně je vážně zraněná

U Sedlce se střetl kamion s osobním vozem. (2. října 2026)

Kvůli srážce osobního a nákladního vozu byla několik hodin neprůjezdná silnice I/20 u Sedlce na Českobudějovicku. Spolujezdkyni z osobního auta museli vyprostit hasiči, utrpěla vážná zranění, s nimiž...

2. listopadu 2026  14:44,  aktualizováno  16:23

Přijeď do Ameriky! Kratochvíl myslel, že je to spam. Pak se setkal s legendami

Trenér bojových sportů Jan Kratochvíl při své stáži v USA.

Byl to šok, když Janu Kratochvílovi přišel e-mail z americké ambasády, že byl vybrán na téměř měsíční stáž v USA jako součást prestižního vládního programu IVLP (International Visitor Leadership...

2. listopadu 2026  14:13

Rybáři spící ve stanu unikli otravě oxidem uhelnatým, zachránil je kapr

Záchranáři používají v terénu žluté detektory oxidu uhelnatého.

Jihočeští záchranáři mají za sebou neobvyklý zásah. V neděli krátce po třetí hodině ranní vyjížděly dvě posádky a vůz s lékařem na Třeboňsko k otravě tří lidí oxidem uhelnatým. Život jim...

2. listopadu 2026  12:44

Místo policejní kontroly podpisy. V Arábii jsme vydělávali dvacetkrát víc, líčí kouč

Premium
Šimurka nejraději vzpomíná na angažmá v Saúdské Arábii (27. října 2026).

Když ho kolem desáté večer na saúdské dálnici předjelo policejní auto s majáky, Juraj Šimurka za volantem znejistěl. Policista mu posvítil baterkou do obličeje, vzal si jeho doklady a najednou...

2. listopadu 2026

Na Českobudějovicku usmrtil rychlík člověka, vlaky už jezdí bez omezení

ilustrační snímek

Na Českobudějovicku v pondělí ráno vlak srazil člověka, který na následky zranění zemřel. Provoz na koridoru na jihu Čech byl mezi stanicemi Ševětín a Dynín zcela zastaven, vyplývalo z informací na...

2. listopadu 2026  8:22,  aktualizováno  10:14

Vsetín v závěru otočil zápas v Táboře. Na čele Maxa ligy má náskok osmi bodů

ilustrační snímek

Hokejisté Vsetína otočili v neděli třemi góly v posledních sedmi minutách zápas v Táboře a vyhráli 3:1. Tabulku první ligy vedou Valaši po předehrávce 20. kola už o osm bodů před druhou Třebíčí....

1. listopadu 2026  20:36

Zastupitelé se o ně přou. Upravené Vávrovské rybníky už jsou cílem procházek

Revitalizace přírodní vzácné oblasti Vávrovské rybníky se posunula do další...

Velká proměna Vávrovských rybníků v Českých Budějovicích se pomalu blíží ke konci. Protože už jsou úpravy lokality mezi velkými městskými sídlišti Máj a Vltava skoro hotové, obyvatelé tam stále...

1. listopadu 2026  9:23

Trenér Jihostroje Šmejkal: Povedlo se nám dobře doplnit tým, kluci si lidsky sedli

Trenér Českých Budějovic Zdeněk Šmejkal

Čtyři zápasy, čtyři výhry a ztráta jen jediného setu. Úvod extraligové sezony vyšel volejbalistům Českých Budějovic možná až nad očekávání dobře. Jihostroj jako jediný tým ještě neprohrál a vede...

31. října 2026  15:08

Rodiče vedou děti ke kroužkům dřív, říká šéfka domu dětí a Žena Českobudějovicka

Žena Českobudějovicka, ředitelka domu dětí a mládeže, ale také prezidentka...

Ředitelka domu dětí a mládeže, ale také prezidentka softbalového klubu. To vše patří k Haně Korčákové, která se stala Ženou Českobudějovicka. „Je hezké, když si někdo vaší práce všimne. Nikdy jsem to...

31. října 2026  10:14

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem
Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Pracovat s Drobným? Velká sranda i škola, líčí Vorel. Ve Spartě jsem si splnil sny

Premium
Mladoboleslavský gólman Vojtěch Vorel zasahuje v zápase s Teplicemi.

Prošel mládežnickou akademií pražské Sparty, vyzkoušel si angažmá na Slovensku či v Pardubicích a v Českých Budějovicích se učil od legendárního Jaroslava Drobného. Na Letné se fotbalový brankář...

31. října 2026

Ruské palivo v Temelíně končí, nové od Westinghouse přispěje k navýšení výroby

Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš a ministryně financí Alena Schillerová v...

Aktuální plánovaná odstávka prvního bloku temelínské jaderné elektrárny má mimořádný význam. Technici při ní totiž začnou do reaktoru zavážet nové palivo od americké společnosti Westinghouse. Tím...

30. října 2026  14:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×