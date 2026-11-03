Odpadový Oskar? Ten už je skoro jako doma ve Chvalšinách na Českokrumlovsku. Obhájili tam prvenství v celorepublikové soutěži za rok 2025.
Ve své kategorii obcí o velikosti 1 000 až 5 000 obyvatel se jim dokonce podařilo meziročně snížit produkci komunálního odpadu z 54 kilogramů na obyvatele za rok 2024 na 51,7 kilogramu. V soutěži uspěly třeba i Vráto (65,1 kg) a Staré Hodějovice, oboje na okraji Budějovic (61 kg), které se drží v celostátním pořadí hned za Chvalšinami.
Starosta Chvalšin Jiří Borský oceněním nebyl překvapený. Přesto se podle něj obec dál snaží hledat místa, kde systém ještě zpřesnit. Nedávná kontrola České inspekce životního prostředí například ukázala, že u výdejních boxů chyběly nádoby na tříděný odpad, a obec je proto doplnila. Podobně postupují i na dalších místech, například na hřbitově, kde přibyly samostatné nádoby na karton a plast. Díky efektivnímu systému tu například nemají žádný problém s černými skládkami.
Poplatkový systém zde stojí na kombinaci paušálu a úhrady za jednotlivé svozy směsného odpadu. Paušální část pokrývá třídění a provoz sběrného dvoru, zatímco směsný odpad se platí podle objemu nádoby a počtu vývozů. Domácnosti, které většinu odpadu vytřídí, pak mají náklady velmi nízké.
„Jeden základní svoz stodesetilitrové popelnice stojí devadesát korun,“ uvedl Borský. „Když lidé dobře třídí, a netopí dřevem nebo uhlím a popel nekončí v popelnici, vystačí si za rok se třemi až čtyřmi vývozy,“ připomněl.
Domácnost se tak může dostat na částku 300 korun ročně za směsný odpad. „Samozřejmě například u rodin s malými dětmi je počet vývozů vyšší kvůli plenkám a dalším odpadům, které nelze vytřídit,“ zdůraznil.
Třídí i kuchyňský odpad
Čísla klesají také v Rudolfově na Budějovicku. Jako první město v kraji zde zavedli třídění kuchyňského odpadu včetně živočišných zbytků. Do něho se zapojilo téměř 700 domácností. Což se rychle projevilo na poklesu směsného odpadu, a to až o dvě pětiny.
Podle starosty Víta Kavalíra šlo o zásadní krok, který doplnil další změny v systému. „Od toho, jak pohodlné je pro obyvatele třídit, přes kontrolu odpadů na sběrném dvoře až po kuchyňské zbytky,“ uvedl.
Město rozdalo domácnostem košíky a kompostovatelné sáčky, zřídilo 50 stanovišť v docházkové vzdálenosti. Odpad odtud míří do kompostárny ve Velešíně na Krumlovsku, kde se z něj vyrábí hnojivo.
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Ve Vyšším Brodě lidé zaplatí jen za odpad, který opravdu skončí v popelnici
Rudolfov i díky tomu splnil limit pro zvýhodněný skládkovací poplatek. Ten činí 150 kilo na obyvatele. Město vykázalo 144,84 kilogramu. „Lepší třídění pomáhá brzdit růst nákladů, chrání město před dražším skládkováním a přináší vyšší odměny za využitelné materiály,“ doplnil Kavalír. Město zároveň zpřesnilo evidenci na sběrném dvoře, zavedlo kartový systém a pravidelně vše vyhodnocuje.
To ve Vyšším Brodě na Krumlovsku nechali očipovat popelnice. Změna se projevila velmi záhy. Město za jediný rok stáhlo směsný komunální odpad ze 172,1 kilogramu na obyvatele na 96,9. Letos hodnota klesla ještě níž, na 90,1 kilogramu. Podle radnice je hlavním důvodem to, že domácnosti začaly přesně vidět, kolik odpadu skutečně vyhazují.
„Když jsme nový systém zaváděli, věděli jsme, že lidem musíme nabídnout spravedlivé řešení. Každý dnes platí podle toho, kolik skutečně vyprodukuje,“ komentoval starosta Jindřich Hanzlíček. Dodává, že lidé na změnu reagovali pozitivně. „Nejenže výrazně více třídí, ale zároveň šetří vlastní peníze i životní prostředí.“
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Písek dostal Oscara. Za to, že umí výborně třídit odpad
Ve městě se modernizuje třídění tím, že kromě klasických kontejnerů o objemu tisíc litrů a sběrného dvora vybudovali čtyři podzemní stanoviště.
Čipovat popelnice začali také v Kaplici na Krumlovsku. Jedná se zatím o první krok, jak získat informace o tom, s jakým objemem odpadu se ve městě nakládá a jakým způsobem. V první fázi šlo o velkoobjemové kontejnery na veřejných stanovištích. Pokračují u nádob rodinných domů.
Podle výsledků za rok 2025 vyprodukovala Kaplice celkem 1 611 tun směsného komunálního odpadu, což představuje 213,93 kilogramu na jednoho obyvatele.
„Orientační míra separace dosahovala přibližně 40 procent, tedy méně než 60procentní cíl stanovený pro rok 2025. Tato čísla potvrzují, že v oblasti třídění máme stále značný prostor ke zlepšení,“ komentovala mluvčí radnice Eva Klimentová.