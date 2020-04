Trhy na Piaristickém náměstí v Budějovicích jsou zpět. Ožily i v Táboře

První nedočkavci si ze čtvrečního trhu na budějovickém Piaristickém náměstí odnášejí sady květináčů s muškáty i petúniemi, bylinami a sazenicemi zeleniny už před šestou ranní. Po nečekaně dlouhé pauze a zákazu pořádání této oblíbené akce v souvislosti s koronavirem jsou prodejci i nakupující natěšení.

Stánky tu má zhruba dvacet prodejců a všichni jsou obklopeni zákazníky. „A vejce máte?“ ptá se starší muž s igelitovou taškou plnou balkonových květin u jednoho ze stánků v sousedství klášterního kostela. Tentokrát však odchází s prázdnou. „Navštívila nás kuna a liška,“ krčí rameny prodejce.

Většina ze stovek příchozích je však v prvních hodinách spokojená a odchází s košíky a taškami plnými výpěstků, ale i medu a domácích džemů, sirupů, nakládané zeleniny a koření. S přibývajícím časem se přepravky trhovců rychle vyprazdňují a první z nich se balí a odjíždějí už okolo deváté hodiny.

Mezi stánky je vidět více rodin s malými dětmi, které tradičně nejvíc zajímají živí strakatí králíčci v dřevěné bedně. Při dalším trhu na Piaristickém náměstí v sobotu je však zřejmě nechá jejich majitel doma. Podle správkyně sem ve zpřísněném hygienickém režimu zvířata nepatří.

„Pro našeho Kryštůfka a Aničku jsou králíčci největším magnetem celého trhu. Zvlášť v době, kdy jsou ještě pořád zavřené zoo. Nechápu, proč tu vadí, když se vše odehrává venku na vzduchu,“ říká maminka dětí Martina a míří k bio stánku s cedulkou Kořénkova farma Vícemil.

Patří k jejím oblíbeným a nikdy od něj neodejde s prázdnou. Mladý farmář při prodeji vybraných sazenic zákazníkům vždycky navíc ochotně poradí, jakou péči potřebují, aby měli z jejich pěstování radost a užitek. Přitom letos se poprvé obával, zda stovky připravených květináčů s malými bylinami a zeleninou stihne prodat včas.

„Pro sazenice přišlo otevření trhů opravdu v pravý čas. Jsem spokojený, protože lidi jsou natěšení, takže se i krásně prodává a spoustu věcí už mám vyprodaných,“ libuje si Martin Kořének, který hospodaří na farmě ve vesnici Vícemil nedaleko Soběslavi.

Časně ráno vstával druhý den za sebou. „Už ve středu jsem byl na trhu na Žižkově náměstí v Táboře. Bylo to moc pěkné, lidé byli nadšení a prodal jsem tam toho ještě víc než tady. Do Tábora jezdím moc rád, mám to tam blízko a Táboráci jsou výborní,“ libuje si Kořének.

Domácí sirupy, džemy, medy, ale i zelňáky, paštiky a zavařené maso mizí rychle i ze stánku Patricie Doškářové z Českých Budějovic. „Jsem ráda, že i přes omezení už se trhy otevřely a můžeme prodávat. Vyrábíme i domácí klobásy a sýry. Tři dny před zavřením trhů jsme nadělali s manželem na ty velikonoční po deseti kilech klobásy, sýry i uzené maso. Jenže najednou je zrušili a všechno jsme museli vyhodit, protože bych to neuchovala. Přišli jsme o 30 až 35 tisíc korun a nikdo nám to nenahradí,“ líčí Doškářová.

Zůstala stejně jako statisíce dalších živnostníků dva měsíce bez příjmů. Mezitím se u ní zastavuje žena s košíkem, do něhož tu ke kytici tulipánů přidá šípkový sirup a zelňáky, a spokojeně odchází zkoumat sortiment na dalších stáncích.

Místo U vrby bude Žižkárna

V krajském městě tento týden přibudou ještě jedny trhy. Na tradici oblíbených akcí U vrby na Pražském předměstí navazují po čase Trhy v Žižkárně poblíž autobusového nádraží v areálu bývalých kasáren.

„První budou v neděli a pak je chceme opakovat v sezoně každý týden. Začínáme v 7.30 a otevřeno bude do 12 hodin. Neměli by chybět prodejci ovoce a zeleniny, uzenin a další. Postupně chceme nabídku rozšiřovat. Zatím jsme ještě limitovaní nouzovým stavem a různými opatřeními, ale stejně jako U vrby chceme mít časem i doprovodný program pro děti a podobně,“ vysvětlil jeden z organizátorů Jan Mádl.

Až to bude možné, jednou měsíčně se má v Žižkárně uskutečnit i street food market, kde budou prodejci nabízet nejrůznější dobroty.

Po uvolnění vládních nařízení se v polovině května vrátí také Boršovské trhy poblíž Budějovic. „Museli jsme zrušit ten březnový a dubnový, teď se konečně dočkáme. Povinnosti pro uspořádání akce zvládneme splnit,“ ujišťuje starosta Boršova nad Vltavou Jan Zeman.

Návštěvníci se mohou těšit 16. května od 9 do 11 hodin ve Farské zahradě u fotbalového hřiště na řadu domácích produktů, řemeslné výrobky i živou hudbu. A trhy se tento týden vrátily i do Veselí nad Lužnicí či Vodňan.