Trhové Sviny mají další naději na obchvat, kraj chce stavět od roku 2026

Pokud získá Jihočeský kraj jako investor platné územní rozhodnutí, počítá, že zhruba čtyřkilometrový obchvat města začne stavět na přelomu roků 2025 a 2026. Městem na Budějovicku nyní projede denně osm tisíc aut. Nová silnice má vyjít na půl miliardy korun.

Podle jihočeského hejtmana Martina Kuby je třeba hlavně odpracovat přípravy tohoto projektu. Kraj má jasný scénář – velkou část zaplatí evropské dotace.

Trasa začne ve směru od Českých Budějovic jako přeložka silnice II/156 u městské osady Otěvěk a severně mine zástavbu z větší části po zemědělských pozemcích. Pokračovat bude kolem hřbitova, přes Farský potok, pod hrází rybníka Brigádník. Poté se vrátí zpět na silnici druhé třídy na konci města. Dílo bude tvořit most, několik přeložek silnic a křižovatek.

„Je to klíčová stavba,“ připomíná David Štojdl, starosta Trhových Svinů. V současnosti vede hlavní tah středem města po Trocnovské ulici, která je v některých úsecích nebezpečně úzká. Těžko se tam vyhýbají nákladní auta či autobusy.

Pokud tuto hlavní silnici uzavřou opravy, není za ni žádná objízdná trasa.

Posun v záměru vítají i odpůrci původního řešení tohoto projektu. Kraj totiž před 17 lety prosazoval pouhou přeložku části Trocnovské silnice. Měla vést stranou asi o 150 metrů. „Dnes jsme rádi, že se nám stavbu přeložky podařilo zastavit a prosadit obchvat,“ říká zastupitel města František Švepeš.

Ten se po roce 2007 aktivně podílel na jejím odmítnutí. Mimo jiné k tomu inicioval petici za podporu severního obchvatu, kterou podepsalo dva a půl tisíce lidí. Samotné Trhové Sviny mají přitom pět a půl tisíce obyvatel.

Obavy z vyvlastňování

Trhové Sviny sužované silniční dopravou uvažují o odklonu tranzitního provozu od roku 1956. Podle pamětníků plánovalo bývalé okresní město obchvat také v 80. letech minulého století, do zásad územního rozvoje kraje se jako přeložka dostal v roce 2007.

Trasa přeložky vedená mimo Trocnovskou ulici, přezdívanou kvůli úzkému profilu Myší díra, se měla podle původního projektu dotýkat Svinenského potoka a vést těsně kolem památkově chráněných budov. To místní odmítli. Podle zastánců severního obchvatu měl být původně mnohem delší.

Současná kratší trasa je zařazená do krajských zásad územního rozvoje a od konce loňského roku také do územního plánu města, a to zároveň i s odmítnutou přeložkou. Doprava totiž poslední roky výrazně narůstá. Podle odborníků obchvat sníží provoz v Trocnovské ulici asi o padesát procent.

Podle Švepeše není dnešní trasa obchvatu úplně ideální, ale je dobré, že alespoň bude. Hejtmanství stavbu podmiňuje rychlým vyřízením všech povolení. Zda její příprava bude hladká, není jisté. Už teď se objevují připomínky vlastníků dotčených pozemků. Někteří o ně přijdou, jiným rozdělí nová silnice pole. S obchvatem většinou souhlasí, avšak požadují kompenzace.

„Přijdu o půl hektaru orné půdy, která leží na dobře přístupném místě. Budu s krajem jednat, chci za to adekvátní náhradní pozemek,“ uvádí jeden z vlastníků, Libor Zachař.

Výkupy stovek pozemků řeší dle starosty Štojdla právě kraj. Ten si chce uvolnit cestu i díky tomu, že jde o strategicky významnou liniovou stavbu ve veřejném zájmu, která může použít i vyvlastnění. Také tuto otázku chtějí vlastníci otevřít na březnovém projednávání.

Domnívají se, že pro stavby silnic druhé třídy, kterou obchvat bude, liniový zákon neplatí. Veřejnost se může zúčastnit projednávání územního řízení v budově krajského úřadu ve všední den dopoledne.