Oprava školy v Třeboni firmě trvala o rok déle, může ji to stát miliony

Takhle si akci za téměř 60 milionů korun asi nepředstavovali. Budova bývalé radnice na Masarykově náměstí v Třeboni stále není připravená na to, aby se do ní přesunula základní umělecká škola.

Z loňského srpna byl říjen, pak letošní březen a nakonec se zdá, že stěhování vypukne až v červenci. Místo aby objekt obsadili žáci, město v něm podle starosty Jana Váni (ODS) řeší špatně provedenou práci firmy.



Dům v centru města několik let chátral. Plán bývalé majitelky na vybudování hotelu nevyšel, a tak minulé vedení radnice rozhodlo, že ho koupí za 14 milionů korun a bude hledat nové využití. Nakonec vyhrála proměna na základní uměleckou školu. Jenže žáci na stěhování čekají už od loňského srpna.

„Je to strašné. Až teď se podařilo, že firma odstranila poslední závady drobnějšího charakteru, jako jsou odřené dveře a okna nebo poničené parkety. My jsme po předání zjistili, že řemeslníci udělali špatně podlahu tanečního sálu. Nechali jsme si zpracovat sondy a tak dále. Každý by poznal pouhým okem, že firma nesplnila, co měla. Uplatnili jsme proto reklamaci, kterou uznala. Pak její lidé přišli, rozbili to, sundali beton, vybrali místo a odešli. Tím to skončilo,“ pokrčil rameny starosta Váňa.

Právě kvůli podlaze teď není možné objekt předat, což je problém. Starosta říká, že je město domluvené s krajem jako zřizovatelem školy, že objekt předá k 1. červenci, aby se ZUŠ mohla o prázdninách nastěhovat a zabydlit. Podepsaná už je podle něj smlouva o předání.

„Jenže to není dodělané. Máme pozastavenou část platby, ale není s nimi řeč, že by něco dodělali. Vypadá to, že si musíme podlahu dodělat sami a zajistit si na to firmu,“ líčil Váňa, podle kterého byl s firmou Porr, jež práce prováděla, problém už při rekonstrukci Bertiných lázní, kde odstraňovala reklamace tři roky.

Dílo jsme předali bez vad, tvrdí firma

Společnost se na dotaz ke zpoždění a komplikacím rekonstrukce vyjádřila přes mluvčí Janu Beranovou.

„Dílo je od 21. 11. 2018 v řádném stavu bez vad bránících uvedení do provozu. Naší společnosti není známo, z jakého důvodu objednavatel dílo ještě nezačal užívat. Po předání díla vznesl objednavatel požadavky na provedení prací, které nebyly předmětem díla,“ sdělila.

Jenže město spokojené není, objekt podle starosty předat nemůže, a tak firmě naskakují penále. Nejdříve to bylo loni na podzim 900 tisíc korun za zpoždění termínu předání. Teď radnice pozastavila fakturu a firmě má naskočit další postih. Celkem by se penále za rekonstrukci měly vyšplhat na 3,9 milionu korun.

„Tři miliony jim nezaplatíme, protože se termín značně prodloužil, a ještě půjde o reklamaci podlahy. To teprve budeme řešit. Musíme teď vyřešit podlahu a do 1. července ji udělat. Nechceme se vůči kraji chovat neseriózně. Je třeba, aby se tam škola už nastěhovala,“ řekl Váňa.

Žáci a učitelé zatím zůstávají rozděleni ve více objektech. „Musíme reagovat na to, jaká situace je. Teď s tím nic nenaděláme. Zdá se, že 1. července by k předání mohlo dojít. Snad už tomu tak skutečně bude,“ řekl ředitel Základní umělecké školy Třeboň Matouš K. Řeřicha.