V Třeboni zboří kurty a vybudují skatepark i dráhu pro inline bruslaře

„Vizualizace je první návrh, jak by nový prostor mohl vypadat. Například u skateparku máme dvě varianty provedení. Buď bude z litého betonu, nebo by překážky mohly mít měkčí povrch, který nebude tolik hlučný,“ objasnil starosta Třeboně Jan Váňa (ODS).

Kurty vlastní město a sportovci si je dlouhodobě pronajímají. „Tenisový klub prohlásil, že už je nepotřebuje, chtějí si postavit nové,“ vysvětlil Váňa, že by nic nemělo bránit jejich zrušení. V rozpočtu, který zastupitelé minulý týden schválili, je na přestavbu vyčleněná částka 21 milionů korun.

V areálu vyroste nový skatepark a workoutové hřiště. Na ně budou navazovat parkourové překážky, které jsou podle starosty stále oblíbenější u mládeže. Dále nebudou chybět trampolíny a lanové prvky. „Podobné trampolíny můžeme vidět například v herním koutku u nového dětského bazénu v lázních,“ popsal Váňa. Nové dráhy se dočkají i inline bruslaři. Povede kolem hřišť.

Všechny atrakce budou pro veřejnost volně přístupné. „Bonusem je, že půjde o prvky, které budou svým způsobem bezúdržbové. Areál budou spravovat technické služby, jako je to například u dětských hřišť ve městě,“ objasnil Váňa.

Projekt ocenil i opoziční zastupitel Filip Holzer (Strana zelených). „Sice je to hodně peněz, ale jsem rád, že se investuje do infrastruktury pro mladé. Když se přesouval skatepark za halou ke Kauflandu, tak jsem kritizoval, že to je spíše jen provizorní řešení. Jsem tedy rád, že to byla pravda a že se tu takový moderní areál vybuduje,“ poznamenal.

Lokalitu i projekt vyzdvihl i další opoziční zastupitel Petr Michal (Občané městu, město občanům). Přesto měl určité výhrady. „Doufám, že stávající kurty nebudou tenistům chybět. Vizualizace je krásná věc. Chtěl bych ale vědět, jestli projektant konzultoval návrh s někým, kdo se skateboardingu věnuje a ví, co má takový areál obsahovat. Abychom nedopadli jako se zimní ledovou plochou, která nemá parametry pro hokej ani po druhé rekonstrukci,“ podotkl Michal.

Vedení města a projektant se podle slov starosty sešli i se zástupci, kteří se věnují sportům, pro něž má být areál určen. „Zároveň jsme vycházeli z projektu, který už byl v minulosti připravený a bylo na něj vydané stavební povolení,“ doplnil starosta.

Zastupitel Josef Pindruch (ANO) připomněl, že o plánované novince se mluvilo už v minulém volebním období. Také on přidal několik připomínek.

„Ze studie nevyplývá, jak rozsáhlý bude mobiliář, jako jsou například lavičky,“ zamyslel se Pindruch. Zároveň vyzdvihl, že bude část pro skateboardisty blíže k silnici. Sportovci tak budou více na očích a nebudou dělat nepořádek.

„Dovedl bych si představit, že by u vody mohla vzniknout zóna, kde si lidé například jen sednou na lavičku a mohou si číst. Co mi v návrhu ale úplně chybí, a to mluvím i ze zkušeností z jiných projektů v různých městech, je nějaké pergola. Pokud začne pršet nebo se sportovci chtějí převléct či se občerstvit, nemají kde,“ navrhl Pindruch.

Nápad se líbil i starostovi a připustil, že by něco podobného mohlo vzniknout například poblíž pítka.