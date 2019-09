V Třeboni opravují zámecký park. Pak v něm možná bude hlídací služba

Nové cesty, kopie laviček z blízkých šlechtických sídel, ale také přísnější dohlížení na dodržování pravidel. To všechno bude na konci několikaměsíční rekonstrukce zámeckého parku v Třeboni.

Ten je zavřený od začátku září a místní i návštěvníci se tam podívají až 28. března příštího roku. „V září a říjnu je park nejkrásnější,“ připomněla Marie Pouzarová k facebookovému příspěvku státního zámku o omezení.

Stříhají větve a lezou po stromech

Jenže Národní památkový ústav, který ho spravuje, nechtěl pracemi omezit hlavní sezonu a areál, který je součástí čtvrtého největšího zámeckého komplexu v Čechách, opravu potřebuje.

Dojde i na změny, kterých si lidé na první pohled nevšimnou. Místo je sice národní kulturní památkou, ale ne všichni se podle toho chovají. „Občas kroutíme hlavou nad stříháním smrkových větví v zimních měsících, lezením po stromech, kdy se odlamují větve pod náporem lidské váhy, vytrháváním květin, neustálým odhazováním odpadků či zanecháváním psích i lidských exkrementů na trávnících a v křovinách,“ vyjmenoval kastelán Vít Pávek.

Jeho slova potvrzuje městská policie. „Ano, setkáváme se tam s vandalismem. Po parku volně pobíhají psi, lidé tady jezdí na kole. Kontroly tam proto pravidelně provádíme,“ doplnil vedoucí třeboňské městské policie Vladimír Školka.

Památkáři tak chtějí přistoupit k přísnějšímu dodržování pravidel. „Zvažujeme hlídací službu. Kromě toho jsme navázali užší spolupráci s městskou policií. Ta bude kontrolovat pořádek, mimo jiné na základě dopravního značení,“ zmínil Pávek.

Při samotné revitalizaci stavební firma strhne veškeré asfaltové povrchy a vytvoří nové propustné podloží, na kterém bude udusaná vrchní mlatová a téměř písková vrstva. „Nemusíme si nic nalhávat. Asfaltové cesty parku a kulise zámku rozhodně na kráse nepřidávají,“ vysvětlil kastelán.

„Nové podloží umožní, že se voda při deštích může samovolně přelévat mezi jednotlivými loukami parku. V současnosti se zdržovala v trávnících a způsobovala uhnívání některých zvláště choulostivých stromů. Buk u altánu je toho důkazem,“ dodal.

Revitalizace vyjde na zhruba čtyři miliony

V areálu budou také kopie laviček, jež se dochovaly na jiných šlechtických sídlech, v plánu je i odstranění nepůvodních dřevin ze 70. let a výsadba nové zeleně. Rekonstrukce bude stát do čtyř milionů korun. Na financování se podílí Evropská unie i ministerstvo pro místní rozvoj.

Firma nastoupí v říjnu, nyní pokračují přípravné práce, jako je důkladné hnojení trávníků, demontáž laviček či čištění zaneseného původního vodního příkopu dnes sloužícího jako část městské kanalizace. Zavřená je i zámecká cukrárna. Provoz Krčmy u Kellyho ale omezený není, stejně jako Dům přírody Třeboňska. Vstup sem však vede pod zámeckou věží na malém nádvoří. V areálu zůstává otevřená kavárna i pizzerie, není přerušen ani provoz prohlídek zámku.

Hezčí je i okolí Schwarzenberské hrobky. Tady správa parku dokončuje výměnu a rozmístění nových laviček. Ty stávající nejsou v dobrém stavu. „Park je moc hezký, ale myslím si, že nové lavičky mu určitě prospějí,“ svěřila se 18letá studentka Aneta Marková, která sem vyrazila před pár týdny.

Obě místa jsou oblíbeným cílem turistů. Na zámek vyrazilo letos od ledna do srpna 40 248 návštěvníků, o čtyři tisíce lidí víc než loni.

V případě hrobky to bylo 31 355 lidí, o zhruba šest a půl tisíce víc než v minulém roce. Otevřená je i na podzim, a to od úterý do neděle. Lidé sem mohou vyrazit do 3. listopadu od 9 do 15.30 hodin. Do konce roku je pak otevřeno jen v úterý, pátek a sobotu od 10 do 14 hodin.

Od 1. do 3. listopadu budou navíc v kapli vystaveny liturgické poklady z hrobky i zámecké nepřístupné kaple. Vstupné do kaple a krypty je pro dospělé 90 korun, pro děti, studenty, ZTP a seniory 60 korun. Rodiny zaplatí 230 korun.