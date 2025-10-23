Tragická nehoda u Třeboně. Mladý řidič nezvládl řízení a rozdrtil auto o strom

Nehoda se stala poblíž obce Majdalena. Podle prvotních informací jel řidič zřejmě příliš rychle a vůz nezvládl. Podle fotek dodaných hasiči se auto při nárazu prakticky sešrotovalo.
Silnice I/24 z Třeboně na hraniční přechod Halámky je kvůli tragické nehodě uzavřena, uvedla policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.
Při dopravních nehodách na jihočeských silnicích zemřelo od začátku roku 39 lidí.
