V Třeboni lidem představili vodní svět, který otevřou příští rok na jaře

Atrakce chrlí vodu, kondiční bazén je plný plavců. Všude kolem je slyšet dětský smích. Na první pohled běžné prázdninové odpoledne na letní plovárně. Ale tohle je popis Dne otevřených dveří vodního světa v Lázních Aurora v Třeboni.

Ten organizátoři pro veřejnost přichystali v sobotu 6. listopadu. Sice svítilo sluníčko, ale teploměr ukazoval sotva deset stupňů a vodu si na vlastní kůži vyzkoušelo pár otužilců.

Lidé budou moci areál využívat až následující letní sezonu. Aby nemuseli čekat do jara, rozhodlo se vedení města společně s provozovatelem lázní, že bazény zkušebně naplní vodou, aby otestovali veškerou techniku, a areál otevřou pro veřejnost. Na akci dorazily stovky lidí a mohly si prohlédnout veškeré atrakce.

Stavba venkovního centra začala před rokem a podle původních plánů měla být dokončena letos v srpnu. To se ale podle slov starosty města Jana Váni (ODS) zpozdilo hned kvůli několika událostem. Mezi ně patří například odvolání jedné z firem ve výběrovém řízení, klimatické podmínky nebo vícepráce na vyžádání města.



„Venkovní koupání v čisté vodě v Třeboni chybělo. Máme tu sice rybníky, ale ty po nějakém čase, když se voda ohřeje, zezelenají a Třeboňští hledají koupání jinde,“ uvedl starosta Váňa při své úvodní řeči.

S tím souhlasili i návštěvníci, mezi kterými začala ihned diskuse na toto téma, kterou prokládali vlastními zkušenostmi.



„Voda v rybnících se přes léto rychle kazí a nemáme kde se zchladit. Ještě daleko horší to mají rodiny s malými dětmi. Ty musí dojíždět do jiných měst a vyjde je to draho. Do vnitřních bazénů se nikomu nechce, když venku svítí sluníčko,“ podělila se o svou zkušenost přibližně šedesátiletá návštěvnice.

Vybudování nového areálu vyšlo na 140 milionů korun včetně daně a na financování se podílely kromě města Třeboň také Slatinné lázně Třeboň a Jihočeský kraj.

„Dali jsme veřejnosti slib, který jsme nyní splnili. Jsem rád, že tu bazény a zázemí vyrostly, a věřím, že bude velkou přidanou hodnotou pro místní lázně,“ sdělil Váňa. Zároveň upřesnil, že deset milionů korun pokryl krajský investiční fond, 23 milionů Slatinné lázně a zbytek financovalo město ze svého rozpočtu.

Podle slov starosty začalo město šetřit na vybudování letní plovárny už v roce 2019.



„Nejprve jsme si na tuto investici odložili 30 milionů. Loni dalších 30 a letos to doplatili. Příkladem nám může být běžná rodina. Když si chce koupit něco dražšího, například nový automobil, také si na něj musí nejprve našetřit. U nás to bylo stejné,“ porovnal Váňa.

Dokončený areál se líbil i hejtmanovi Martinu Kubovi (ODS). „Když každý rok rozdělí krajský investiční fond 200 milionů korun a přidají se k tomu obecní a státní peníze, tak mohou vzniknout stavby celkem za miliardu korun. A to už je v kraji opravdu znát,“ ocenil Kuba. Zároveň připustil, že například České Budějovice mohou Třeboni trochu závidět, neboť krajskému městu podobný vodní svět stále chybí.

Areál pro návštěvníky otevřou od května. Sezona potrvá do podzimu, podle počasí. Kapacita je až tisíc lidí. U vstupu jsou kanceláře, šatny, sociální zařízení a sklad. Vodní plochy se rozkládají na více než 800 metrech čtverečních. Zahrnují vířivku, relaxační bazén s podvodními tryskami, bublinkovou lázní, vodní stěnou nebo skluzavkou. Kondiční 25metrový bazén má čtyři dráhy, nerezový bazén pro děti je doplněný vodními atrakcemi.

Lázně Aurora se poprvé veřejnosti otevřely 7. listopadu 1975. Sobotní Den otevřených dveří byl tedy pomyslným dárkem k jejich 46. narozeninám.

V sousedství venkovního areálu má v příštím roce přibýt wellness komplex za 130 milionů, ve kterém bude několik saun pro přibližně padesát návštěvníků, prostor s hydromasážemi, Kneippovou procedurou a šest speciálních wellness maséren. Nebude chybět ani odpočinková zóna s lehátky.

„Minulý pátek jsme podepsali smlouvu o dostavbě saunového světa. Celý komplex pak bude mít daleko větší smysl,“ upřesnil jednatel Slatinných lázní Třeboň Vilém Kahoun. Zároveň potvrdil, že by poté už nemuseli lidé dojíždět do podobného areálu v rakouském Gmündu.