Komplex za půl miliardy zasadí developer do zeleně na okraj Třeboně

Podle oznámení, které v těchto dnech podal investor na krajský úřad, půjde o tři domy s parkem a parkovišti.

Jedna z budov, pojmenovaná Care Centrum, bude mít kapacitu 148 lůžek – 108 pro klienty s neurodegenerativními chorobami a 40 pro klienty s diagnózou roztroušené sklerózy. Druhý dům, nazvaný Senior Resort, nabídne rezidenční bydlení pro seniory v 72 bytech o velikosti 1+kk a 2+kk o velikostech 30 až 60 metrů čtverečních. Jeho součástí bude rovněž kavárna a wellness. V komplexu bude vyhrazený dostatečný prostor pro rehabilitaci a v plánu je také spolupráce s místními lázněmi.

Třetí objekt je plánovaný jako polyfunkční dům s ordinacemi, kancelářemi či prostory pro dětskou skupinu. V komplexu najde péči a ubytování celkem až 250 lidí. Součástí areálu bude odpočinkový park.

Zeleň má tvořit skoro polovinu pozemku o rozloze 1,6 hektaru, který investorovi prodalo město Třeboň. Nachází se v nezastavěné místní části Břilice nedaleko Břilického rybníka, kde je dnes zemědělská půda.

„První dům bude v režimu pobytové a sociální služby. Dům s byty bude v rámci družstevního podílnictví k dispozici konečným vlastníkům, to znamená jak k prodeji, tak k pronájmu,“ vysvětlil Kristián Bašta, předseda představenstva společnosti Invest Gate Funds Sicav (IGFS), která stavbu zajišťuje.

Podle místostarosty Třeboně Aleše Koláře se projekt připravuje ve spolupráci s městem už několik let. „Dolaďovali jsme například dopravní obslužnost a záruky, že komplex opravdu vznikne. Město firmě prodalo pozemek s podmínkou, že dodrží lhůtu k dostavění,“ uvedl Kolář.

Předběžně jsou náklady odhadované na půl miliardy korun. Při prodeji vhodných pozemků od města kritizovali někteří zastupitelé rizikovost projektu, když původně podobné zařízení chtělo postavit město u rybníka Svět. Nenašlo ale potřebné peníze.

Záměr konzultovala s investorem ještě před jeho oficiálním představením náměstkyně hejtmana Lucie Kozlová, která má v gesci sociální oblast. Podle ní je takové zařízení v regionu potřebné. Dodala, že je důležité, aby nešlo o komerční projekt, ale aby služby fungovaly podle úhradové vyhlášky a vyloženě pro Jihočechy.

„Pouze při takto stanovených podmínkách zařadí kraj resort do své sítě sociálních služeb. Oddělení pro pacienty s roztroušenou sklerózou a Alzheimerovou chorobou bude i v krajském městě jako součást pečovatelského domu připravovaného při přestavbě části Lineckého předměstí,“ doplnila Kozlová.

Třeboň rozšiřuje sociální péči

Město Třeboň s 8 200 obyvatel a věkovým průměrem 45,7 let přitom myslí na budoucnost i v dalších projektech. Disponuje domovem pro seniory, který teď pomocí dotací přestavuje kraj jako jeho vlastník a zvyšuje kapacitu minimálně o třetinu na zhruba 80 míst.

Na pozemku u Lázní Aurora chystá další soukromý investor postavit lékařský dům s operačními sály pro pacienty s ortopedickými problémy, kteří budou následně využívat sousední lázně. „Je nutné, aby se do nich dostali po operacích co nejdříve,“ myslí si místostarosta Kolář. Podle něj tato zařízení mohou vyvolat konkurenci při náboru zdravotního a lékařského personálu, ale to už je věcí jejich majitelů.

Společnost IGFS už pět let provozuje domov pro seniory v Třebíči na Vysočině a spolupracuje s Nadací Jakuba Voráčka, jež podporuje péči o pacienty s roztroušenou sklerózou.