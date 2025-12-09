Na novém železničním mostě přes řeku Lužnici v Táboře začaly v pondělí zátěžové zkoušky. Vjela na něj lokomotiva zvaná Kocour s dvěma vagony se zátěží. Celková hmotnost byla přes 200 tun.
Most je součástí první elektrifikované trati ve střední Evropě z Tábora do Bechyně, které se říká Bechyňka. Navrhl ho, stejně jako celou trať, vynálezce František Křižík.
OBRAZEM: Bechyňka v Táboře má nový most. Unikátní trať se dočkala repliky
Původní sto let stará konstrukce již byla ve špatném technickém stavu, proto Správa železnic rozhodla, že nechá postavit novou, která bude věrnou kopií té originální. Rekonstrukce stála více než 350 milionů korun. První vlaky se na trať vrátí už v sobotu.
Provoz přes most bude tišší, rychlost se zvýší z 20 na 50 kilometrů v hodině. Vedení Tábora upozorňuje chodce, kteří byli zvyklí využívat původní most mezi Čelkovicemi a Maredovým vrchem, aby na ten nový nevstupovali. Je to zakázané a životu nebezpečné. Souběžná lávka pro pěší má být hotová v létě příštího roku.
Od neděle začne v regionální železniční dopravě platit nový jízdní řád. „Rozsah dopravy zajišťované v Jihočeském kraji Českými drahami mírně vzroste. K hlavním novinkám bude zavedení hodinového intervalu u přímých ranních vlaků z Veselí nad Lužnicí, respektive Jindřichova Hradce do Chotovin,“ uvedl za České dráhy Filip Medelský.
České dráhy také obnoví zastavování osobních vlaků z Českých Budějovic do Strakonic ve Zbudově. Také budou jezdit nové spoje mezi Českými Budějovicemi a Borovany.
28. července 2025
Medelský dodal, že spoje v době platnosti jízdního řádu pro sezonu 2025/2026 ujedou 5,39 milionu kilometrů. V regionu pojede v pracovní dny 317 vlaků, o víkendech a svátcích pak průměrně 239 regionálních spojů.
