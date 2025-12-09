Nový most přes Lužnici testoval Kocour, vlaky se na Bechyňku vrátí o víkendu

V sobotu začnou po pěti měsících opět jezdit vlaky z Tábora do Bechyně po železničním mostě přes Lužnici. Od července byl uzavřený kvůli rekonstrukci a na trati byla výluka. Stavaři mimo jiné vyměnili ocelové nosníky.
Při zátěžových zkouškách vjely na železniční most přes Lužnici lokomotiva a dva vagony.

Při zátěžových zkouškách vjely na železniční most přes Lužnici lokomotiva a dva vagony. (8. prosince 2025) | foto: David Peltán

Železniční trať Tábor–Bechyně (též Bechyňská dráha, Bechyňka, Elinka)
Vyměněny budou ocelové konstrukce, které budou nahrazeny replikami.
Na novém železničním mostě přes řeku Lužnici v Táboře začaly v pondělí zátěžové zkoušky. Vjela na něj lokomotiva zvaná Kocour s dvěma vagony se zátěží. Celková hmotnost byla přes 200 tun.

Most je součástí první elektrifikované trati ve střední Evropě z Tábora do Bechyně, které se říká Bechyňka. Navrhl ho, stejně jako celou trať, vynálezce František Křižík.

OBRAZEM: Bechyňka v Táboře má nový most. Unikátní trať se dočkala repliky

Původní sto let stará konstrukce již byla ve špatném technickém stavu, proto Správa železnic rozhodla, že nechá postavit novou, která bude věrnou kopií té originální. Rekonstrukce stála více než 350 milionů korun. První vlaky se na trať vrátí už v sobotu.

Provoz přes most bude tišší, rychlost se zvýší z 20 na 50 kilometrů v hodině. Vedení Tábora upozorňuje chodce, kteří byli zvyklí využívat původní most mezi Čelkovicemi a Maredovým vrchem, aby na ten nový nevstupovali. Je to zakázané a životu nebezpečné. Souběžná lávka pro pěší má být hotová v létě příštího roku.

Při zátěžových zkouškách vjely na železniční most přes Lužnici lokomotiva a dva vagony. (8. prosince 2025)
Železniční trať Tábor–Bechyně (též Bechyňská dráha, Bechyňka, Elinka, do poloviny 80. let trať 22e, do roku 1998/1999 trať 224, nyní trať 202) byla první elektrizovanou tratí v Česku, kterou neřadíme mezi tramvajové, ale mezi železniční dráhy. Na snímku ukládání hlavní konstrukce z 12. listopadu 2025.
Od neděle začne v regionální železniční dopravě platit nový jízdní řád. „Rozsah dopravy zajišťované v Jihočeském kraji Českými drahami mírně vzroste. K hlavním novinkám bude zavedení hodinového intervalu u přímých ranních vlaků z Veselí nad Lužnicí, respektive Jindřichova Hradce do Chotovin,“ uvedl za České dráhy Filip Medelský.

České dráhy také obnoví zastavování osobních vlaků z Českých Budějovic do Strakonic ve Zbudově. Také budou jezdit nové spoje mezi Českými Budějovicemi a Borovany.

28. července 2025

Medelský dodal, že spoje v době platnosti jízdního řádu pro sezonu 2025/2026 ujedou 5,39 milionu kilometrů. V regionu pojede v pracovní dny 317 vlaků, o víkendech a svátcích pak průměrně 239 regionálních spojů.

