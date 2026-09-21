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Muže přimáčkl vlek traktoru. Hrozilo zranění páteře, pro pacienta letěl vrtulník

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  15:16

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V Hrnčířích skončil muž zaklíněný pod přívěsem traktoru. Do nemocnice ho transportoval vrtulník záchranářů. (20. září 2026) | foto: HZS Jihočeského kraje

Vážná nehoda se stala v neděli dopoledne na Táborsku. V osadě Hrnčíře skončil muž zaklíněný pod přívěsem traktoru. S podezřením na vážné poranění páteře ho záchranáři transportovali vrtulníkem do českobudějovické nemocnice.

Nehoda se stala kolem půl jedenácté. Vyrazili k ní profesionální hasiči z Tábora a dobrovolní z Mladé Vožice a Tábora.

V Hrnčířích skončil muž zaklíněný pod přívěsem traktoru. Do nemocnice ho transportoval vrtulník záchranářů. (20. září 2026)
V Hrnčířích skončil muž zaklíněný pod přívěsem traktoru. Do nemocnice ho transportoval vrtulník záchranářů. (20. září 2026)
V Hrnčířích skončil muž zaklíněný pod přívěsem traktoru. Do nemocnice ho transportoval vrtulník záchranářů. (20. září 2026)
V Hrnčířích skončil muž zaklíněný pod přívěsem traktoru. Do nemocnice ho transportoval vrtulník záchranářů. (20. září 2026)
4 fotografie

Muže středního věku tam přimáčkl přívěs traktoru. „Hasičům se ho podařilo rychle vyprostit a předat do péče zdravotníků,“ upřesnil mluvčí jihočeských hasičů Vratislav Malý.

K nehodě vyrazila posádka rychlé zdravotnické pomoci, vůz rendez-vous s lékařem z Tábora a vrtulník letecké záchranné služby.

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„Zraněný muž byl po celou dobu při vědomí a udával silné bolesti. Lékař u něj zároveň vyslovil podezření na vážné poranění páteře. Posádky mu podaly léky proti bolesti, přiložily krční límec a znehybnily ho pomocí vakuové matrace,“ popsal mluvčí krajských záchranářů Vojtěch Míra.

Po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče vrtulník pacienta transportoval do traumacentra českobudějovické nemocnice.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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