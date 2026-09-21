Nehoda se stala kolem půl jedenácté. Vyrazili k ní profesionální hasiči z Tábora a dobrovolní z Mladé Vožice a Tábora.
Muže středního věku tam přimáčkl přívěs traktoru. „Hasičům se ho podařilo rychle vyprostit a předat do péče zdravotníků,“ upřesnil mluvčí jihočeských hasičů Vratislav Malý.
K nehodě vyrazila posádka rychlé zdravotnické pomoci, vůz rendez-vous s lékařem z Tábora a vrtulník letecké záchranné služby.
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„Zraněný muž byl po celou dobu při vědomí a udával silné bolesti. Lékař u něj zároveň vyslovil podezření na vážné poranění páteře. Posádky mu podaly léky proti bolesti, přiložily krční límec a znehybnily ho pomocí vakuové matrace,“ popsal mluvčí krajských záchranářů Vojtěch Míra.
Po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče vrtulník pacienta transportoval do traumacentra českobudějovické nemocnice.