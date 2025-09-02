Ve 3:40 hodin přišla na systém integrovaného záchranného systému tísňová zpráva eCall z osobního vozidla Škoda Kodiaq, které havarovalo na hlavním tahu mezi Pískem a Českými Budějovicemi u obce Sedlec.
„Operační důstojník vyslal na místo hlídku policistů z obvodního oddělení Hluboká nad Vltavou, kteří objevili zhruba pět metrů vedle zmíněné komunikace havarované a stále hořící osobní vozidlo,“ popsal jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura s tím, že přesné příčiny nehody prověřují dopravní policisté.
Když hasiči auto uhasili, našli pod ním mrtvého řidiče, který zřejmě při nehodě z vozu vypadl. Silnice I/20 zůstává uzavřená a policisté odklánění provoz přes obec Sedlec.
Dopravní policisté žádají případné svědky, kteří projížděli v době od 3:20 do 3:40 hodin po silnici v úseku Vodňany – Sedlec a mohli mít zaznamenanou jízdu modrého vozu Škoda Kodiaq na svých palubních kamerách, aby je kontaktovali na čísle 974 226 588 nebo na lince 158.
Za uplynulé čtyři dny se jedná o třetí tragickou dopravní nehodu na jihu Čech. Všechny se staly za tmy a policie hledá případné svědky. První se stala v noci na sobotu u obce Chyšky na Písecku. V havarovaném voze zemřel spolujezdec, řidič se vážně zranil. Druhá pak v noci na neděli u Neplachova na Českobudějovicku. Zemřela při ní mladá řidička.