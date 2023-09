Tragické prázdniny na silnicích. Při nehodách zemřelo 14 lidí, vloni jen osm

Bilance letošních prázdnin je hodně smutná. Nejtragičtějším srpnovým dnem byl čtvrtek 24., kdy na silnicích na jihu Čech zahynuli čtyři lidé. Tři z toho při jedné nehodě v Kaplici na Českokrumlovsku.

Starší muž a žena cestovali v osobním autě, které zřejmě nedalo přednost při vjezdu na hlavní silnici a srazilo jej nákladní auto. Oba pasažéři střet nepřežili. Třetí obětí je řidič nákladního vozu.

Celkem se v srpnu stalo 458 nehod, což je o 59 více než loni. Při nehodách se 16 lidí těžce zranilo, dalších 194 lehce. Nejvíce nehod se přes prázdniny stalo v pátek 11. srpna, celkem 24. Od začátku prázdnin jich na jihu Čech policisté evidovali 856, což je o stovku více než loni za dva letní měsíce.

Za neustále rostoucím počtem nehod je stále větší provoz a více vozidel na silnicích, ale pak je to také velmi často nepozornost řidičů. „Mnoho se jich při jízdě věnuje jiným záležitostem, například telefonují, sledují navigaci, dívají se kolem sebe a nesledují přímo komunikaci,“ konstatoval jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura.

Řidiči na jihu Čech také podle dřívějšího průzkumu vybržďují auta za sebou pětkrát více, než je republikový průměr. Osm procent oslovených přiznalo, že někdy schválně dupli na brzdu. Naopak na auto před sebou se občas úmyslně tlačí přibližně šest z deseti řidičů a signalizovat odbočení nebo změnu jízdního pruhu blinkry záměrně opomíná téměř třetina lidí. Celkově se při jízdě nechá k agresivitě vyprovokovat téměř šedesát procent jihočeských řidičů.

To vše před dvěma lety ukázal rozsáhlý průzkum, který byl součástí kampaně Agresivita zabíjí a jejž iniciovala Česká asociace pojišťoven. „Například nedobrždění vozidla má podle statistiky v kraji na svědomí v průměru přes 300 nehod ročně,“ upozornil tehdy Václav Kovář, koordinátor BESIP pro Jihočeský kraj. Další nehody, k nimž dochází, protože řidiči nepoužívají blikače, zčásti unikají statistikám policie, ale zachycují je hlášení pro pojišťovny.

Podle Kováře může chování řidičů ovlivňovat mimo jiné také provoz na jihočeských silnicích a ve městech a málo kilometrů dálnic. To opakovaně zmínil také jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner s tím, že obecně je provoz na dálnicích mnohem bezpečnější díky jejich parametrům a tomu, že jsou od sebe například protijedoucí auta oddělená.

Celému regionu a provozu v něm by tak mělo hodně prospět dokončení dálnice D4 mezi Pískem a Příbramí a především D3 směrem k rakouským hranicím. Právě na trase mezi Budějovicemi a Dolním Dvořištěm se velmi často bourá a hodně nehod je tam tragických.

Uleví se ale i krajskému městu, kde by pak také mohlo být méně nehod. „Projíždí tudy veškerá tranzitní doprava. Tisíce vozidel, které by město minuly, jedou prakticky do centra,“ zdůraznil nedávno Matzner.

Narážel tím například na zatíženou Mánesovu ulici. S jeho slovy se ztotožňuje i náměstek primátorky pro dopravu Lubomír Bureš. „Obchvat by měl v tomto ohledu určitě pomoci. Jiná velká město ho mají a to je pak samozřejmě znát,“ konstatoval Bureš.