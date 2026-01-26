Rychlá jízda a pak náraz do stromu. Řidič na místě zemřel, nebyl připoutaný

Autor:
  14:19
První tragická nehoda letošního roku na Prachaticku se stala v neděli odpoledne kousek za Vimperkem. Třiašedesátiletý řidič ve Škodě Superb tam vylétl ze silnice a narazil do stromu. Policisté při vyšetřování zjistili, že nebyl připoutaný.
Nehoda se stala na silnici I/4 kousek za Vimperkem směrem na Čkyni. (25. ledna 2026) | foto: Policie ČR

Nehoda se stala před patnáctou hodinou u Sudslavic na silnici I/4 ve směru jízdy Vimperk – Čkyně.

„Řidič Škody Superb pravděpodobně vlivem nepřiměřené rychlosti vyjel po projetí levotočivé zatáčky, která přecházela v rovný úsek, vpravo mimo komunikaci,“ popsala prachatická policejní mluvčí Martina Joklová.

Nehoda se stala na silnici I/4 kousek za Vimperkem směrem na Čkyni. (25. ledna 2026)

Dodala, že auto přední částí narazilo nejprve do směrového sloupku a následně do vzrostlého stromu. Řidič při nehodě zemřel, nikdo jiný s ním v autě necestoval.

„Třiašedesátiletému řidiči už záchranáři nemohli pomoci. V důsledku mnohočetných zranění neslučitelných se životem zemřel před jejich příjezdem,“ uvedla mluvčí jihočeských záchranářů Kristina Vrkočová.

Renault narazil do stromu, spolujezdec nehodu nepřežil

Hmotná škoda na vozidle je vyčíslena na 200 tisíc korun. „Policisté zjistili, že řidič nebyl za jízdy připoutaný bezpečnostním pásem. Dalšími okolnostmi dopravní nehody se nyní zabývají dopravní policisté,“ uzavřela Joklová.

Na Prachaticku se jednalo o první smrtelnou dopravní nehodu v novém roce.

