Nehoda se stala okolo půl páté v katastru obce Lipanovice.
„Vůz hořel plamenným hořením v plném rozsahu. Na likvidaci požáru jsme nasadili vysokotlaký proud. Likvidaci požáru velitel zásahu hlásil v 4.49 hodin,“ popsala mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.
Dodala, že u nehody zasahoval profesionální hasič z Křemže a dobrovolné jednotky obcí Křemže-Chmelná a Jankov.
|
Havarované auto po nárazu vzplanulo, neznámý člověk za volantem uhořel
Ve voze pak našli mrtvého člověka. Nehodu šetří policisté, kteří zatím nesdělili, zda za volantem seděl muž, nebo žena.
K nehodě vyjížděla posádka rychlé zdravotnické pomoci a vůz rendez-vous s lékařem. „Osobě ve vozidle již nebylo možné pomoci. Lékař mohl na místě pouze konstatovat smrt,“ uvedl mluvčí jihočeských záchranářů Vojtěch Míra.
Další vážná nehoda se stala ve čtvrtek večer v Hodkově na Táborsku. Mladá žena zůstala ve vozidle zaklíněná. „Záchranáři jí po vyproštění zajistili žilní vstup, přiložili krční límec a imobilizovali ji pomocí vakuové matrace,“ uvedl mluvčí jihočeské záchranné služby Vojtěch Míra. S podezřením na středně těžká poranění ji záchranáři převezli do táborské nemocnice.