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Na čtyřproudovce mimo obec srazilo auto chodkyni, žena zemřela. Policie hledá svědky

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  9:06
Tragickou nehodu od nočních hodin vyšetřují policisté z Českých Budějovic. Na silnici od krajského města na Lišov se střetlo auto s chodkyní. Mladá žena zemřela na místě. Policisté nyní hledají svědky.
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Auto se střetlo s chodkyní na výpadovce na Lišov. Mladá žena na místě zemřela. | foto: Policie ČR

Nehoda se stala na čtyřproudé silnici, kde je od okružní křižovatky v Budějovicích po lokalitu Klauda povolená maximální rychlost 110 km/h. Ke střetu došlo u Hůr. Mladá řidička jela od Lišova směrem na krajské město.

Auto se střetlo s chodkyní na výpadovce na Lišov. Mladá žena na místě zemřela.

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Po druhé hodině ranní vyjížděla na místo posádka záchranářů a vůz s lékařem. „Chodkyně při střetu utrpěla zranění neslučitelná se životem, lékařka konstatovala smrt,“ popsal mluvčí jihočeských záchranářů Vojtěch Míra.

K události byl následně povolaný také intervent záchranářů, který poskytl první psychickou pomoc rozrušené řidičce.

„Je možné, že se chodkyně pohybovala po silnici delší dobu, vyzýváme tak řidiče, kteří po půlnoci úsekem projížděli a ženu viděli, aby kontaktovali policisty na lince 158,“ uvedl jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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