Tragédie ve vodáckém areálu. Při výcviku se utopil hasič

Mluvčí policie Milan Bajcura a hasičů Vratislav Malý redakci iDNES.cz potvrdili, že v kanálu s divokou vodou nacházejícím se ve Vodáckém areálu Lídy Polesné v Českém Vrbném utonul člověk.
Po poledni pak Bajcura upřesnil, že se na místě utopil při výcviku člen hasičského záchranného sboru.
„Na místě jsou kriminalisté, kteří zjišťují všechny okolnosti tragické události,“ doplnil Bajcura.
Na místo vyjížděla před 11. hodinou také posádka záchranářů a vůz s lékařem. „Po příjezdu zahájily posádky resuscitaci. Bohužel i přes několik desítek minut trvající snahu všech zasahujících musel lékař konstatovat smrt pacienta,“ informoval mluvčí jihočeských záchranářů Vojtěch Míra.