Smrti chlapce předcházel výstřel, řekla policie. Událost vyšetřuje jako nedbalost

Policie oznámení o události na táborském nádraží přijala ve středu v půl osmé večer. Neštěstí se stalo přímo mezi kolejemi u bechyňské dráhy bokem od hlavních nástupišť.

Podle informací iDNES.cz byl osmiletý chlapec romského původu nalezen v bezvědomí. Přivolaní záchranáři ho neúspěšně resuscitovali. Policisté pracovali i s verzí, že jej někdo napadl.

Kriminalisté ještě ve čtvrtek ráno prověřovali více vyšetřovacích verzí, po 11. hodině sdělili, že případ vyšetřují jako nedbalostní čin. „V tuto chvíli nemáme informaci o tom, že by někomu dalšímu hrozilo nebezpečí,“ uvedli.

Server Novinky.cz tvrdí, že si chlapci hráli s perkusní pistolí, z níž vyšel výstřel. Tento typ zbraně užívá historický perkusní zámek, tedy mechanismus, kdy úder na křesavou látku zažehl výmetnou náplň.

To, že si chlapcům dostala zřejmě náhodou do rukou zbraň, potvrdila i další informace od policie na síti X: „Objasňovaná událost ukazuje na to, jak důležitá je opatrnost při nálezu zbraně či munice, a nezbytnost neprodleně volat na linku 158,“ zdůraznili policisté.