Lidé mají zničený lak na autech, továrna dostala za únik prachu pokutu

„Ta firma je tady asi 20 let. Od začátku s tím bojujeme. Nejhorší je asi hluk,“ krčí rameny na svém pozemku 46letý Jiří Polák a ukazuje na areál společnosti Gienanth Czechia, která ve své výrobě mezi Bujanovem a Kaplicí na Českokrumlovsku brousí a lakuje díly.

Když vzpomíná na loňský květen a červen, mračí se.

„Najednou se zhoršil únik prachu. Údajně dělali údržbu a nějak se poškodily filtrační vložky. Dva měsíce tak fungovali bez nich. Většina prachu z provozu šla do vzduchu a usadil se snad všude. Řádově během hodin ulpí na každém povrchu, přirezne a nezbavíte se ho. Podle mě je to nějaký brusný prach,“ vypráví Polák a ukazuje na různá místa na své zahradě.

Zničené jsou parapety oken, plastové plochy, plechové popelnice i lak auta, které stojí před domem. Část povrchu vozu je zhrublá a zrezivělá. I proto na místě byla několikrát Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). Firmě, která se do začátku letošního roku jmenovala SLR – Czechia, nakonec udělila pokutu 290 tisíc za porušení zákona o ochraně ovzduší. Prohřešků bylo víc.

„Společnost nechala otevřená sekční vrata v zadní části skladovací haly směrem k rodinným domkům, ze kterých se železitý prach z broušení roznášel po venkovní skladovací ploše. Nezabránila také periodicky se opakujícímu tmavému oblaku tuhých znečišťujících látek z výduchu. To se projevilo zvýšenou prašností na manipulačních plochách a při průjezdu kamionů i mimo areál na automobilech, sklenících a parapetech okolních domů,“ shrnuje Vladimír Jiráček, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Českých Budějovicích.

Právě železité mikročástice dělají místním starosti, protože jim způsobily velké škody. Na autech jde o statisícové částky. Zasáhly hlavně bezmála desítku domů, které přímo sousedí s výrobou.

Podle Jiráčka se mohou částice šířit do vzdálenosti maximálně stovek metrů. Místní už s firmou odškodnění řeší. Komunikace se měla během posledních měsíců zlepšit.

Místní bojují za stavbu protihlukové stěny

Co jim dlouhodobě vadí, je hluk. „Je to 24 hodin 365 dní v roce. Hodně nepříjemné je to hlavně v noci. Teď bojujeme za to, aby postavili protihlukovou stěnu. Dostali to i jako závazné stanovisko od stavebního úřadu v Kaplici, protože se chtějí rozšiřovat. Sami jsme zorganizovali své měření a vždy vyšly výsledky nad limit. Když to měřili sami, bylo to v limitu,“ líčí Polák.

Nyní se zdá, že by se místní mohli protihlukové stěny dočkat. Vzniknout by měla na jižní straně výroby, kde domy stojí.

„V současnosti si necháváme zpracovat akustickou studii na protihlukovou stěnu. Měla by nám říct, jak má být vysoká, jaké má mít parametry a tak dále. Projekt je připravený. Studii můžeme mít do dvou měsíců a poté ji zapracujeme do projektové dokumentace. Jak dlouho pak může trvat stavební řízení, se těžko odhaduje,“ říká Jan Krýda, který má v závodě Gienanth Czechia na starosti údržbu.

K ostatním věcem se odmítl vyjadřovat s tím, že nejsou v jeho kompetenci. MF DNES zaslala rakouskému jednateli dotazy e-mailem, ale neodpověděl.

Prohřešků zaznamenala ČIŽP víc. Firma překročila roční povolenou spotřebu organických rozpouštědel stanovenou na 43 tun za rok a v roce 2017 spotřebovala 63 tun.

„Stejné porušení překročení spotřeby organických rozpouštědel zjistili kontroloři také při kontrole v roce 2017. Za překročení stanovené kapacity těkavých organických látek zahájili řízení o přestupku a provozovateli v listopadu 2017 uložili pokutu 100 tisíc korun. Společnost však žádná opatření neučinila, nadřadila své ekonomické zájmy nad zájmem ochrany životního prostředí a požadavek orgánu ochrany ovzduší ignorovala. Tuto skutečnost vzala ČIŽP v úvahu v neprospěch provozovatele při stanovené výši další pokuty,“ uzavírá mluvčí ČIŽP Radka Nastoupilová.

Dodává, že šlo o částku 290 tisíc korun. Sankce je pravomocná od 20. března.