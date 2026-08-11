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Bez pomoci Lipna by na tom byl Orlík hůř. Hydrolog varuje před častějším suchem

Autor:
  15:00

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Meteorolog z českobudějovické pobočky ČHMÚ Tomáš Vlasák. (70.8.2026) | foto: Petr Lundák, MF DNES

Sucho trápí celou republiku a jižní Čechy nejsou výjimkou. Jindy zelené trávníky usychají, voda chybí v řekách, rybnících, přehradních nádržích, lesích i na polích. Situaci monitoruje padesátiletý hydrolog Tomáš Vlasák z Českého hydrometeorologického ústavu.

Podle něj je potřeba se připravit na to, že sucho ještě rozhodně nekončí. Vlasák upozorňuje i na růst teplot, které zvyšují výpar vody. Sucha tak zřejmě budou častější, říká hydrolog v rozhovoru pro iDNES.cz.

V květnu jste říkal, že březen a duben byly srážkami hluboko pod normálem. Jak je to nyní?
Březen byl extrémní, ale podprůměrné měsíce jsou prakticky všechny od začátku roku a teď nám chybí asi třetina srážek, když to vztáhneme k tomu, co jsme naměřili mezi lety 1961 a 2020. Možná to nevypadá tak dramaticky, ale už loňský rok byl srážkově deficitní. Zároveň na sucho měly významný vliv vysoké teploty, kdy každý letošní měsíc byl teplotně nadprůměrný. Někde jen trochu, jinde více, a pak přišel červenec a začátek srpna s třicítkami, někde bylo 40 stupňů.

Počasí ve střední Evropě je tak proměnlivé, že sucho může ukončit povodňová epizoda jako v září 2024. Tehdy bylo léto také sušší.

Tomáš Vlasákhydrolog Českého hydrometeorologického ústavu

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