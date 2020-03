Sivokovi Dynamo neprodají, hráč by se nebránil odchodu do vedení Sparty

Ten příběh doprovázelo v posledních týdnech několik zvratů i nešťastných vyjádření. Akcionáři v čele s Miroslavem Dvořákem, ředitelem holdingu Motor Jikov Group, se nakonec rozhodli jednání ukončit.

„Dostali jsme zprávu od pana Dvořáka, že ve hře je jiný investor, který dal lepší nabídku. V tu chvíli jsme byli ze hry venku,“ přidal Tomáš Sivok, který je kapitánem fotbalistů Dynama. Dodal, že o nové nabídce nemá žádné informace.

MF DNES proto zjišťovala, co v uplynulých týdnech za jednáním o prodeji stálo. Tomáš Sivok se do snahy pustil před několika měsíci. Potvrdil to před začátkem jarní části včetně toho, že za ním stojí ředitel holdingu Koh-i-noor Vlastislav Bříza.

Nabídka se podle informací redakce pohybovala v nižších desítkách milionů korun, což však neodpovídalo představám současných akcionářů.

„V minulém týdnu jsme plánovali různá jednání, ale ve finále k nim ani moc nedošlo. Když pak přišel nový investor, už nebylo o čem se bavit. My jsme měli limit, přes který jsme jít nemohli. Ani by to nedávalo smysl,“ vysvětlil Sivok.

Peníze ale nebyly všechno. Miroslav Dvořák zároveň v polovině února MF DNES sdělil, že vedení klubu záleží na tom, aby nový majitel klub posunul.

„Jsme jihočeští patrioti. Chceme, aby to byl někdo, kdo klubu dá více než my, posune ho dál a především nám řekne, jak toho dosáhne,“ vysvětlil Dvořák.



Podle jeho slov musel Sivok přesvědčit, že tohle dokáže. Aktuální vyjádření Dvořáka a Břízy se MF DNES nepodařilo získat.

Jednání o prodeji se měla v druhé polovině února zastavit a poté znovu obnovit. A zatímco na hřišti to klapalo a tým i nadále bojuje o pohárové příčky, uvnitř klubu se kvůli možnému prodeji i některým výrokům objevily problémy.

„Vztahy mezi některými lidmi to asi narušilo, obzvlášť když někteří slyšeli, že v klubu skončí, až se změní vlastníci,“ potvrdil zdroj blízký dění v klubu.

Situaci podle všeho nepřispěla slova brankáře Jaroslava Drobného v pořadu Tiki-Taka na O2 TV Sport. „Jsou věci, které mi hodně vadí. Například jak někteří lidé v klubu pracují, jak se chovají,“ prohlašoval na začátku týdne v televizi, kde si stěžoval i na podmínky uvnitř klubu.

Na to přišla vzápětí reakce akcionářů. „Není to tak dávno, kdy se klub pohyboval v dolní polovině tabulky druhé ligy. Za poslední měsíce a roky došlo díky dennodenní práci všech v organizaci k velkému posunu ve fungování klubu a je pak velká škoda, když se podobnými výroky bez respektu k práci lidí v klubu klima okolo Dynama České Budějovice začíná narušovat,“ objevilo se v obsáhlém vyjádření na webu klubu.

Je v něm i ocenění příchodu Sivoka a Drobného. Poté už jen Sivok konstatoval, že je po prodeji.

Odejde Sivok do Sparty?

Jistá teď už nejsou ani slova generálního manažera Martina Vozábala ze září minulého roku. Tehdy řekl, že jsou domluveni, že bude Sivok po konci kariéry v klubu pokračovat.

„Za těchto okolností bych v klubu v žádném případě nepokračoval. Nedává mi to žádný smysl. Podle mého chybí klubu koncepce. Neříkám, že se to dělá špatně. Ale já si představuji dělat fotbal jinak. Dynamu budu ale fandit v každém případě,“ prohlásil 36letý bývalý reprezentant a hráč tureckého Besiktase či Sparty.

Jestli po této sezoně, kdy pravděpodobně skončí s hráčskou kariérou, zamíří právě do pražského klubu, zatím není jasné.

„S Tomášem Rosickým se potkáváme, protože jsme spolu hráli a máme nadstandardní vztah. Pokud by ze Sparty nabídka přišla, určitě bych se jí zabýval. Ale je to stejné jako tady - nešel bych tam jako loutka. Pokud budu mít odpovědnost a budu rozhodovat, tak bych se toho nebál,“ dodal Sivok.

Dynamo prožívá sezonu snů. Dva domácí zápasy diváci vyprodali, i díky vydařené sérii osmi zápasů bez prohry drží Jihočeši aktuálně šesté místo. Mohou tak pomýšlet na pohárová umístění, i přestože klub pracuje ve srovnání se svými konkurenty s menším rozpočtem.

„V regionu přitom máme dost silných zaměstnavatelů. Kdyby některé velké firmy přispěly, vypadal by rozpočet klubu jinak, což by určitě prospělo. Je škoda, že klub finančně víc nepodporují,“ reagoval Martin Kuba za firmu OIG Power, jednoho z partnerů Dynama.

Ta na události z posledních týdnů reagovat nebude a klub chce podporovat dál. Je otázkou, zda se díky povedené sezoně přidají další.