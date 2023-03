Hráčů je málo, změny v soutěžích pomohou, tvrdí předseda krajského svazu Pintér

Pokud se změny v soutěžích schválí, začnou platit od sezony 2024/25. Ve dvou nejvyšších soutěžích bude vše při starém. První zeštíhlení by nastalo v České fotbalové lize, která by měla nově jen jednu skupinu.

Divize by v Čechách zůstaly dál tři. Krajský přebor by zůstal, ale ze dvou I. A tříd a čtyř I. B tříd by vznikly dvě až tři skupiny šesté ligy, zbytek týmů z I. B tříd by se posunul do 7. ligy, řízené okresy.

Nové má být také názvosloví, používalo by se označení první až osmá či devátá liga. „FAČR nás oslovil, jestli jsme schopní soutěže takhle zajistit a řídit. A také jestli by to zvládly okresy. Dali jsme maximální návrh s pátou ligou o šestnácti účastnících a třemi skupinami šestých lig. U nás to okresy zvládnou, ale je řada krajů, kde s tím mají větší problém,“ okomentoval Tomáš Pintér, předseda svazu.

Rozdílné názory klubů

Kluby jsou v názorech na změny rozdělené. „Je to tak půl na půl. Někdo na to kouká dlouhodobě a uvědomuje si, proč je třeba změny udělat. Ale někteří hájí hlavně své zájmy,“ přidal.

Pintér vyzývá, aby se funkcionáři na věc dívali dlouhodobě a nadklubově. „Je třeba zvážit, kolik máme dětí ve fotbale, jak staří hráči nyní působí v soutěžích a jaká je celková demografie v zemi,“ zdůraznil.

Pokud by současný systém zůstal, čtyřiačtyřicetiletý šéf svazu předpovídá, že by byl do pěti let neudržitelný. „Můžeme počkat, až to padne, nebo s tím něco začít dělat. Myslím, že je nejvyšší čas na změnu,“ potvrdil.

Za příklad dává věkové složení týmů hlavně v nižších krajských soutěžích. „Soutěže od I. B třídy níž jsou mnohdy až veteránské. Je celá řada hráčů z populačně silné generace takzvaných husákových dětí, kteří ještě dnes hrají. Střední generace ale chybí a bude chybět dalších patnáct až dvacet let,“ uvedl.

O případném přijetí reorganizace se bude nejspíše hlasovat na valné hromadě FAČR v červnu, kde budou mít krajské a okresní svazy své hlasy. Výsledky si Pintér nyní odhadovat netroufá.

„Nyní jsou proti obě Řídící komise Čechy a Morava, u nás pak zejména týmy, které to ohrozí posunem níž. Já jim z jednoho úhlu pohledu rozumím. Ale na věc je třeba koukat komplexněji, protože tato debata otevírá celou řadu souvisejících témat. Za mě by nejdůležitější měla být kvalita a udržitelnost soutěží,“ konstatoval.

Děti o sto korun více

Na setkání klubů se řešilo i případné zvýšení členských příspěvků. Ty zůstaly ve stejné výši již téměř deset let. Za hráče mládeže je to 100 korun za rok, u dospělých 200.

„S ohledem na to, co se nyní kolem nás v oblasti cen děje a co platí mnohde děti ve svých klubech nebo za koníčky, je stovka ročně vcelku málo. Zvýšení na dvě stovky mi nepřijde moc. Přeci jen dítě hraje fotbal, který řídí rozhodčí, soutěže řídí svaz se svými komisemi, k tomu je informační systém, jehož provoz taky něco stojí, a to vše při zvyšujících se cenách,“ odůvodnil.

I tato případná změna však spadá pod Fotbalovou asociaci. „Řeší se to už půl roku. Přijde mi logické se o tom nyní bavit. U dospělých je to necelých čtyřicet korun měsíčně, to není moc. I když takové zvýšení je maximální, které jsme ochotní podporovat. A to ještě za předpokladu, že bude dané, že se alespoň padesát procent vybrané částky vrátí FAČR v příspěvku na činnost do okresů fotbalových svazů a další procenta v projektech na mládež, soutěže či rozhodčí,“ dodal.

Kluby však zvýšení nejsou moc nakloněné. „Propočítávají si, že je to bude stát víc, ve finále jednou tolik co dnes. Na druhou stranu je jich celá řada, kde si to platí sami rodiče nebo hráči přímo v členských příspěvcích,“ srovnal.

Dorazil i hejtman Kuba

Valná hromada, která se uskutečnila minulý týden, měla vysokou účast. Dorazilo 34 z 35 delegátů za okresní svazy, z delegátů za kluby jich bylo 30 z 35. K tomu se zapsalo osmnáct zástupců klubů, kteří byli zatím hosty s hlasem poradním.

„Jsem rád, že dorazili, i když to nebyla volební valná hromada. Poprvé jsme pozvali úplně všechny kluby hrající krajské soutěže dospělých, kvůli kterým měníme stanovy, aby do budoucna mohly hlasovat všechny,“ naznačil.

Mezi hosty akce byli i předseda krajské organizace České unie sportu František Vavroch či hejtman Martin Kuba, který mluvil o rozšíření sportovního areálu v Budějovicích na Složišti. „To je zajímavé pro celý jihočeský fotbal. Měla by tam vzniknout čtyři nová hřiště s umělým povrchem,“ doplnil.

Předseda Pintér také představil, co se doposud jeho týmu za téměř dva roky ve vedení svazu povedlo i nepovedlo. „Pracujeme na transparentnosti. Všechny zápisy z výkonných výborů jsou podrobné a veřejné. Je to důležité, protože pracujeme s veřejnými penězi. Konečně se mi podařilo předat účetní závěrky i za roky 2018 až 2020 zpětně na rejstříkový soud, což bychom jako spolek měli splnit,“ naznačil.

Váží si také vylepšení krajského poháru u dospělých i u mládeže. Přál by si i úspěch Jihočechů v Regions' Cupu, tedy poháru krajských výběrů amatérských fotbalistů. Naopak rád by ještě vylepšil atmosféru ve výkonném výboru a navýšil počty rozhodčích.