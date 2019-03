Moc rychlý tobogan v Budějovicích jen tak neotevřou, čeká ho reklamace

Náměstek českobudějovického primátora Petr Holický (ANO) potvrdil, že se městu nepodařilo získat certifikát od specializované akreditované zkušebny, který je pro provoz bezpodmínečně nutný.

„Nyní řešíme co dál a pravděpodobně přistoupíme k reklamaci,“ sdělil Holický.

Otázkou je, za kým reklamace půjde. Buď je chyba už v samotném projektu, nebo dílo špatně provedl zhotovitel. Nyní se snaží najít odpověď technici.

Už na konci loňského srpna měl přitom návštěvníkům bazénu sloužit nový, o sedm metrů delší tobogan se světelnými prvky.

Nejdřív se však rekonstrukce za šest milionů korun zpozdila a pak se ukázalo, že je pro plavce až příliš rychlý.

Do provozu se měl dostat do konce podzimu, pak letos v únoru, ale ani to se nepodařilo. „Tobogan je funkční, ale někteří lidé při zkouškách jezdili příliš rychle, což není bezpečné,“ sdělil už dříve Holický.

Jako problematický se pro lidi nad 90 kilogramů ukazuje konec skluzavky. Zpomalení plavců měl zařídit silnější proud vody v toboganu za pomoci většího čerpadla. Potíže však přetrvávají.