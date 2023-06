Jezdilo se načerno a spalo u soupeřů, vzpomínají házenkáři slavící sto let klubu

Házená podle pravidel se v Českých Budějovicích začala hrát v roce 1922. Házenkáře tehdy sdružovala Jihočeská župa. Kromě oddílu v Suchém Vrbném se hrálo i ve Vrátě za školou, v Rožnově a na Sokolském ostrově.

„V Suchém Vrbném fungovali dobrovolní funkcionáři DTJ. Jednota si později pronajala pozemek od obce v místě dnešního Česko-anglického gymnázia, kde si vybudovala vlastní hřiště,“ popisuje Zdeněk Jiránek, dlouholetý člen oddílu a bývalý hráč.

Po letech neorganizovaného hraní zápasů vznikla v roce 1939 řádná soutěž. O dva roky později DTJ Suché Vrbné ovládlo patnáctičlennou ligu a bralo titul přeborníka. Zároveň přes kvalifikaci postoupilo do nejvyšší házenkářské soutěže v zemi. „Házená byla tehdy v Suchém Vrbném sportem číslo jedna,“ dodává Jiránek.

Jako ligové mužstvo musel mít oddíl také mládež. Družstvo dorostenců se dalo dohromady trochu náhodou. V okolí však byl do té doby jen fotbal, takže se mladí rádi vrhli na házenou. Soupeři byli nejčastěji ze západních Čech.

„Pro kluky to byly i pěkné výlety. Ve čtyřicátých letech nebyla doprava, jako je dnes. Jezdilo se většinou vlakem a mnohdy i načerno. Možná z recese, možná aby se ušetřilo, ale zábava to byla velká. Vyráželo se i na turnaje, spalo se v rodinách soupeřů, kde se mnohdy pekly i koláče,“ potvrzuje.

Program oslav 9.00 Začátek oslav

9.50–12.30 Turnaj k výročí Lokomotivy

12.30–13.30 Oficiální zahájení oslav a ocenění legend

13.30–16.00 Pokračování turnaje

16.00–00.00 Zábava s hudbou

22.00 Vyvrcholení oslav s překvapením

Problémy nastaly ve válečných letech. V národní lize DTJ skončilo i kvůli totálnímu nasazení a absenci několika hráčů. Vrbenské házené okupanti zrušili hřiště i tělocvičnu, krátce tak přešla pod SK Suché Vrbné.

Po druhé světové válce se začala hrát v severských zemích házená podobná té dnešní, která se postupně rozšířila do světa i do Čech. Také se kvůli tomu u nás rozdělily svazy, což platí dodnes. V 60. letech klub přejmenovali na současný TJ Lokomotiva České Budějovice. „A s novým názvem se hned povedlo vyhrát krajský přebor,“ doplňuje Jiránkův syn Matěj.

Osmdesátá léta byla pro klub ve znamení marné snahy o postup dorostenců a mužů do ligových soutěží. Po vlastní rekonstrukci šaten a sametové revoluci začaly mládežnické týmy cestovat i na turnaje do zahraničí. „Dorostenci v roce 1993 postoupili do druhé ligy a oslavili to v Samsonově kašně na náměstí,“ vzpomíná Jiránek starší.

V novém tisíciletí se obnovil i ženský tým. „V roce 2009 postoupily do první celostátní ligy a poprvé zviditelnily suchovrbenskou házenou i na teletextu,“ líčí s úsměvem.

Ligové soutěže hrají mládežnické týmy i nyní. První týmy dospělých nastupují ve druhých ligách. Historii i současnost klub oslaví sobotní výroční akcí. Začne v devět hodin, následovat bude turnaj a ocenění legend. Odpolední program slibuje pokračování turnaje, zábavu s hudbou a na závěr překvapení.