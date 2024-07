Prodloužený víkend na jihu Čech: můžete cvičit jógu nebo zkusit festival piva

Čadíci v Nových Hradech

Oblíbený Kinematograf bratří Čadíků každý rok otevírá letní prázdniny na jihu Čech. Nejinak je tomu i letos. Včera poprvé se lidé mohli dívat na filmy pod širým nebem v Nových Hradech. Dnes od 21. 30 hodin se na Jánské louce bude promítat film Princezna na hrášku a od 23 hodin pak snímek Nikdy neříkej nikdy. V sobotu je na programu film s názvem A máme, co jsme chtěli. Poté se promítací maringotka přesouvá do Českých Budějovic, kde bude od neděle 7. do středy 10. července. V neděli bude pod Samsonovou kašnou na náměstí Přemysla Otakara II. na programu od 21. 45 hodin Princezna na hrášku.

Jóga ovládne náměstí

Velké evropské jógové představení se poprvé chystá do Budějovic. Jeho osmý ročník má znovu za cíl podporovat jógu jako zdravý životní styl. Při akci se sejdou aktivní cvičící z několika zemí, instruktoři i studenti. Zúčastnit se však mohou také příchozí zájemci, stačí mít vlastní podložku. Vše začíná v neděli v 16 hodin na náměstí Přemysla Otakara II.

V Třeboni oslaví pivo

Masarykovo náměstí v Třeboni bude v sobotu centrem tamního festivalu piva. Začíná v 10 hodin a představí se na něm malé i středně velké pivovary, a to včetně lokálních. Návštěvníci budou soutěžit o ceny i degustovat. Atmosféru dokreslí hudba. Vstup je zdarma.

Ve Slavonicích zahájí prázdniny

Akce s názvem Trojmezí zahájí prázdniny ve Slavonicích na Jindřichohradecku. Program začal již včera, dnes pokračuje netradiční prohlídkou města a folkovým koncertem od 16 hodin. V pátek dopoledne je v plánu cirkusárium, odpoledne čeká účastníky vycházka do Musea Humanum. Sobotní program zahájí v 10 hodin pohádka, odpoledne festival skončí.

Archeoskanzen oživí divadelníci

Parta fasádníků pracuje v Praze a chce si také užít bujarého života velkoměsta. Kdo ale mohl tušit, že onatrefí na trojici lehkých žen. Tak lákají organizátoři Trocnovských divadelních slavností na páteční představení Světáci do archeoskanzenu Trocnov u Borovan na Budějovicku. Představení začíná ve 20. 30 hodin a není vhodné pro děti do 15 let. Vstupenka stojí 120 korun.

Letopruhy obsadí plovárnu

Mix nového cirkusu, divadla, hudby a workshopů, to je festival Letopruhy. V areálu prvorepublikové plovárny ve Volyni na Strakonicku mse v sobotu 6. července uskuteční čtvrtý ročník. Letošní novinkou je například piknik. Vstupenky jsou v předprodeji za 350, na místě za 450 korun. Program začíná v 11 hodin. Podrobnosti jsou na webu letopruhy.cz.

„Těší nás, že můžeme i letos nabídnout kvalitní kulturní program pro celou rodinu. Obzvlášť velkou radost mám ze zahraničních hostů: francouzského akrobatického dua Les quat’fers en l’air, které v rámci představení Gravir předvede napínavou párovou akrobacii, při které budou performerky létat vzduchem,“ vysvětluje Martin Roškaňuk, ředitel pořádající Kultury Volyně.

Na Husfestu je Vypsaná fiXa

Už dnes se v Husinci na Prachaticku uskuteční festival Husfest. Letos vystoupí například Vypsaná fiXa, Keks či Blitz Union. Vstupné na místě je 400 korun. Začátek je v 16. 30 hodi.

Léto s párou na Volarsku

Hlavní část Šumavského parního léta na Volarsku je naplánovaná na soboty a neděle 6., 7., 13. a 14. července. V tyto dny vyrazí parní vlak po romantických tratích vedoucích hlubokými šumavskými hvozdy. Souprava s lokomotivou Všudybylkou a historickými vozy řady Ce bude začínat vždy ve Volarech, odkud těsně před polednem zajede do Nového Údolí a následně bude pokračovat přes Černý Kříž do Černé v Pošumaví a odpoledne se vrátí zpět do Volar. Lokomotiva bude dobírat vodu na romantickém nádraží ve Stožci, kde bude vlak stát od 12:12 do 12:33. Podrobnosti jsou na webu Českých drah.

Bobinka vyráží na Bechyňku

Startují letní nostalgické jízdy na lokálce mezi Táborem a Bechyní, nejstarší elektrifikované trati ve střední Evropě. Při Létu na Bechyňce se můžete po této trati svézt každou prázdninovou sobotu (tj. od 6. 7. do 31. 8. 2024) na vybraných pravidelných spojích historickým elektrickým vlakem vedeným lokomotivou Bobinkou. V těchto vlacích platí běžný tarif ČD. Spoje z Tábora vyjíždějí v sobotu v 9:06, 11:06, 13:06 a 15:06 hod. Na cestu zpět z Bechyně se vydávají v 10:01, 12:03, 14:01 a 16:02 hod.

Lokálka mezi Táborem a Bechyní patří k jihočeským unikátům. Stala se první železnicí u nás, na které jezdily vlaky poháněné elektřinou. Průkopnickou dráhu navíc zdobí jeden stavitelský klenot – elegantní most Bechyňská duha.